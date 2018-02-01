Страшилки из двух строчек

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:50

Причина: Добавлен раздел.

BashOrgRu Просмотров: 8 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:50 by

Захоронение прошло достойно, солидно и шикарно. Но если бы я знал, как в гробу темно, холодно и сыро, я бы выбрал кремацию.Я проснулся ночью от царапанья по окну. "Чё за ерунда?!" - подумал я, так как жил на восьмом этаже. Но тут я с ужасом услышал, что царапанье идёт из-за зеркала в комнате.Утром я заметил, что на моём телефоне новая фотография: кто-то сфотографировал меня спящим. Я живу один.Среди ночи я услышал за стеной в детской комнате женский голос, поющий моей дочке колыбельную. Моя жена спит рядом. Няни у нас нет.Я, в ужасе проснувшись от кошмара, потянулся к выключателю, чтоб включить свет. Там я почувствовал чью-то грязную, мохнатую руку.Я заметил, как моя кошка очень пристально смотрит на меня. Я подошёл её погладить и заметил кого-то у себя за спиной.Последний человек на земле тоскливо сидел в пустой комнате. Кто-то постучал в дверь.Я смотрел в зеркало, пытаясь разглядеть прыщик под глазом. Моё отражение само моргнуло.Среди ночи мне почудилось, что кто-то на меня смотрит. В комнате никого нет. Утром я увидел на полу пыльные следы от сапог.Среди ночи я почувствовал удар ножа в грудь. Я взглянул на часы; было 2:07. Я подскочил от боли и проснулся. Это был ночной кошмар. Но тут я заметил, что на часах 2:06, и дверь в комнату со скрипом открылась.Я глубоко спал и вдруг проснулся от ударов молотка над головой. Это заколачивали гроб.Читай, читай. Не смотри вверх. А то хуже будет. Ты зачем посмотрел?

Ключевые слова: Короткие страшилки две строчки гроб смерть страх

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