Бытие от женщины (Пятничная рассказявка №282)

Летяга Просмотров: 22 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 11:36 by

(Текст найден на каменных табличках в тайной комнате Неправильной пирамиды. Перевод с каракуль на русский — проф. Котобус )Глава 11. В начале ничего не было, только бог Ы сидел на табуреточке посреди вечности. Стало ему скучно, и создал тогда он женщину. Красивую, чтобы радовала взгляд. И разговорчивую, потому как во вселенной было слишком тихо.2. Взглянул бог Ы на своё творение и создал для неё платюшек, сарафанов, юбок разной длины и на всякий случай, блузок, топиков и кардиганов, свитеров, чтобы кутаться, когда вечером за окном печальный закат, и джинсы для прогулок. А лифчик не создавал, ибо гравитация тогда была молодая и добрая. И всё было немнущееся и непачкающееся.3. Обуви создал бог Ы для женщины: кроссовки и босоножки, туфли на шпильке и сапоги, кедики и угги. В общем, создал много всякого, и все были по размеру и не натирали. И носочки ещё дал всяких цветов и видов, приказав каждому держаться парами и не теряться.4. Также создал бог Ы колечек, цепочек, кулонов, брошек, серёжек и бус. Не для красоты, а просто для удовольствия женщины. И был вторник, ибо не было тогда понедельников, и вся неделя была праздная.Глава 21. Увидел женщину один из младших духов и влюбился в неё. Но не были еще созданы ухаживания, цветы, шампанское и конфеты, и не знал он, как привлечь её внимание.2. Стал тогда дух дёргать за косички, чтобы обратила на него свой взор. И другие мелкие пакости делал. Обиделась женщина. Стукнула духа сумочкой, так что упал он и ударился преизрядно. С тех пор называют его Упадшим.3. Разозлился Упадший. Сделал он тогда обувь женщины натирающей, все платюшки мнущимися, рассорил носочки, а серьги заставил теряться и колечки закатываться под диваны и другую мебель. И сделал ещё сковородки, кастрюли, пелёнки, и пищу жирную, вредную для фигуры. Сделал также часы пик в транспорте, пробки на дорогах и осень с зимой просто из злобности характера. А после начал портить дни в месяце. И целых четыре штуки успел привести в негодность.5. Увидел это бог Ы. Создал ремень и выпорол духа. И сослал его быть кондуктором в трамвае.6. А для исправления создал бог Ы пластырь, утюг, средство для мытья посуды и плойку для волос.Глава 31. Гуляла женщина по вселенной и увидела, что много пыли скопилось везде. Сказала тогда: нехорошо, и нехорошо весьма. Как исправить такое?2. Тогда бог Ы дал ей веник, совок и тряпку со шваброй. Взяла их женщина и устроила генеральную уборку.3. Из пыли достала женщина звёзды, планеты и целые галактики. Оттёрла и развесила по местам своим. Пыль же высыпала в чёрные дыры, делая их сверхмассивными.4. Наткнулась женщина во время уборки на тяжёлую нейтронную звезду и сломала ноготь. Увидел это бог Ы и создал ногтевой сервис, ножнички, пилочки, щипчики, гель-лак и вот это вот всё нужное.5. Устала женщина, а вселенная ещё не была вся убрана. Сжалился бог Ы: создал вечер пятницы и начались выходные.Глава 41. Но стала женщина грустить утром в субботу. Ибо не было кому принести ей кофе в постель, сделать массажик, притащить тяжёлые сумки из магазина и починить кран в ванной.2. Создал бог Ы тогда котиков. И урчали котики женщине, но кофе носить отказывались. И сказал тогда бог: давай я создам для тебя мужчину? Чтобы делал это всё и еще чуть-чуть.3. Ответила женщина: только сделай его в стороночке. Чтобы я издалека посмотрела, хорошо ли получилось. А то вдруг ерунда какая?4. Новорожденный мужчина сразу стал вести себя несолидно. Бегал, лазал по деревьям, плевался в животных косточками от вишни и ел всё подряд. В мыслях же раздумывал, как сделать футбол, пиво, гараж и компьютер с играми.5. И сказал бог женщине: пойдём, познакомлю тебя с мужчиной. А женщина отвечает: нет, он будет комплексовать, что меня раньше сделали. Расстроится еще. Давай ты его усыпишь, а потом скажешь, что меня из него сделал. Из ребра там, или ещё из чего.6. И сделал так бог. И привел женщину к мужчине. Гы! — сказал мужчина, беря женщину за руку. И пошли они по райскому саду.7. Тут-то всё и завертелось!Глава 51. Так увлеклись друг другом мужчина и женщина, что забыли про Ы. Всё некогда им закончить уборку.2. Сидит Ы на своей табуреточке, гладит котиков и грустит. Ждет и надеется, что вернутся мужчина и женщина, наведут порядок во вселенной. Дождётся ли?Глава 61. Ой, всё! (с)Александр "Котобус" Горбов из "Книги пятничных рассказявок".Автор: Александр Котобус Горбов.

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