Не верю!

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:58

Причина: Авторская стилистика сохранена

Космонасть Просмотров: 46 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 02:58 by

— Не верю я вам, экстрасенсам! Не верю! Колдунам всяким! Знахарям! Ведьмакам! Аферисты вы все! – эмоционально доказывал долговязый брюнет в добротном пальто своему спутнику. Тот был светловолосым, голубоглазым, подвижным человеком среднего роста. Брюнет шел вполоборота, размахивал руками и выпучивал глаза, стараясь казаться убедительнее, блондин целеустремленно шагал куда-то по своим делам.— Вы называете себя наделенными силой, но на самом деле наделены не больше...— Осторожнее, здесь сейчас сосулька с крыши должна упасть… — спокойно заметил блондин, придерживая разгоряченного собеседника за рукав. Брюнет невольно притормозил, и действительно, прямо перед ними шлепнулась огромная ледяная глыба, разбившись на множество кусков и осыпав обоих брызгами мелких осколков.Брюнет, как только пришел в себя, отряхнулся и проворчал:— Все равно не верю… Вы народ обманываете! Это все подстроено! Вы видели, что сосулька должна упасть и не преминули воспользоваться возможностью произвести на меня впечатление. Так вот что я скажу: не верю!Блондин пожал плечами, показывая, что ему, как бы, все равно. Он завернул за угол, выйдя на людный проспект. Ярый неверующий старался не отставать.— Я — честный журналист, пусть в современном мире это и звучит нелепо. Всю жизнь разоблачал таких, как вы, — продолжил свою песню брюнет. — Искал по объявлениям и выводил на чистую воду! И вас тоже выведу! Вот посмотрите.— Я сейчас, — сообщил блондин, резко прибавляя шагу.Его провожатый оторопело остановился, уставившись на то, как объект его обвинений выбегает на оживленную трассу как раз в тот момент, когда девочка лет пяти бросается под машины вслед за сорвавшимся с поводка щенком. Журналист ожидал услышать визг тормозов, грохот сталкивающихся машин, крики и все такое прочее, но ничего подобного не случилось, а что именно произошло, он не совсем понял. Через пару мгновений девочка с щенком на руках стояла, хлопая глазами, на тротуаре, к ней спешила взволнованная женщина, видимо, мать, а блондин чуть поодаль отчитывал какого-то парня.— Так, что ты говорил? – спросил он, вернувшись.Громко захлопнув челюсть, журналист сглотнул и продолжил:— Говорю, розыгрыш! Ну не может просто такого быть! Всем законам противоречит! Не знаю, как вы это делаете, но здесь явно развод! Я вас на чистую воду выведу! Я своего добьюсь! Сейчас все врут, и ваше вранье я просто так не оставлю.— Какое именно вранье? – осведомился блондин, задрав голову и деловито высматривая что-то на верхних этажах выходящих на проспект зданий.— Вы утверждаете, что наделены сверхъестественными способностями. С детства вас, жуликов, не люблю. Помню, как мою маму цыгане ограбили, загипнотизировали, деньги и золото отобрали. Мне тогда еще машинку обещанную не купили. Горе в семье, ребенок без машинки, а вы, воры бессовестные, радуетесь!— Так я, вроде, не цыган.— Какая разница! Вы экстрасенс!— С чего ты взял?— Не выкручивайтесь! Я ваше объявление видел! «Потомственный колдун, экстрасенс Велелелис исцелит от любой болезни, снимет порчу, сглаз, поможет привлечь финансы, избавит от импотенции».— Прям так и написано?— Да! И хочу вам сказать, что не верю!— Так ты уже говорил.— И еще сотню раз повторю! Не верю! Не верю! Не верю!— А зовут-то тебя как?— Фома Ирпнев!— Фома неверующий… — ухмыльнулся блондин.— Можете иронизировать! Но я вас, аферистов, знаю, вы не те, за кого себя выдаете!— Ты совершенно прав.— Что?.. — растерялся журналист.— Ты прав, я не Велелелис и не экстрасенс.Их разговор прервал пронзительный крик, раздавшийся сверху — оттуда, куда все это время вглядывался блондин. Фома отскочил и задрал голову. Истошно вереща, вниз летело тело, журналисту показалось, что прямо на него, от ужаса его застопорило, а всеведущий спутник не спешил предпринимать никаких спасательных операций – просто наблюдал. «Конец мне», — обреченно подумал Фома.И тут, словно из неоткуда, материализовался незнакомый мужчина, он подпрыгнул, схватил в воздухе падающего и, легко приземлившись, заботливо уложил того в сугроб.— Хорошая работа, — улыбнулся блондин, пожимая руку спасителю.— Это кто? – спросил Фома, когда они продолжили свой путь, и шок уже немного отпустил.— Коллега. Так почему ты решили, что я экстрасенс?— Ну как! Я же объяснял. Я журналист Фома Ирпнев, известен под прозвищем «Охотник на ведьм». Веду журналистские расследования уже пять лет и всегда разоблачаю всяческих колдунов, ведьмаков… ну всех, кто народ обманывает. Ни во что сверхъестественное я не верю, и доказываю, что любое событие можно объяснить логически! Вот сегодня утром шел на задание к Велелелису. Смотрю, а вы из его квартиры выходите. Так вы не он?— Нет.— А кто?— Инспектор Гавриил.— Какой такой инспектор?...— Одного не пойму…, — задумчиво произнес блондин, оставляя без внимания последний вопрос, – Почему ты, мужик, меня видишь?— Что?.. – выпучил глаза Фома.— Понимаешь, — Гавриил доверительно склонился к нему, — я здесь, так сказать, пролетом, ангелов-хранителей инспектирую. Ну, кто справляется, кто не справляется. И люди меня, как бы, видеть не должны. Живые люди…Ты ведь живой, Фома?Журналист резко остановился, испуганно вытаращил глаза, принявшись судорожно себя ощупывать.— Да, живой-живой, — рассмеялся инспектор. – Будь ты мертвый, я бы заметил.Шокированный Фома молчал.— Наверное, это у тебя способности такие… хмм… сверхъестественные…— Нет! – возразил Фома, резко очнувшись.— Экстрасенсорные, — издевательски улыбнулся инспектор.— Нет!!!— Ведьмацкие.Бедный журналист, к своему ужасу, заметил, что Гавриил медленно поднимается, и его ноги уже не касаются земли.— Фантастические. Необычные. Феноменальные.— Нет! Нет! Нет! Все можно объяснить!— Это ДАР, — Гавриил, не переставая насмешливо лыбится, засветился, словно прожектор, и взмыл высоко в небо.— Нет…, — бормотал, чуть не плача, Фома. – Не может этого быть! Нет у меня никаких способностей! Нет!..— А вообще, ты, молодец, хорошее дело делаешь – аферистов всяких разоблачаешь, — послышался голос инспектора у него из-за спины. Когда Фома обернулся, тот засмеялся и снова взмыл высоко в небо. – Прощай, может, свидимся еще! – кричал он сверху. – И хранителю своему привет передавай, скажи, что нормально справляется, выговора не будет…— Кому? – не понял Фома, ошарашено глядя в небеса.— Мне, — снова раздался голос из-за спины, на этот раз его обладатель не улетел от журналиста, а остался стоять на месте. — Еще бы, выговор мне был, столько уже лет шкуру его от мести ведьм и колдунов спасаю…— А вы?.. Вы…— Да. Ангел-хранитель твой.— А я думал, вы конкурент… ходите за мной постоянно…— Ну, я же не виноват, что ты нас видишь, — пожал плечами ангел. – Ладно, пошли, тебе еще Велелелиса разоблачать, а мне готовиться его магические атаки отражать. Сильный, говорят, зараза…Автор - Владислав Скрипач.

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