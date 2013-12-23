Сырая месть

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:09

Причина: Изменён раздел.

Pmariam Просмотров: 28 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 07:09 by

На днях случай произошел, объяснение которому найти не могу.Муж пришел с суток, мы поехали по своим делам. В машине разругались из-за ерунды, хотя ругаемся крайне редко. Откровенно говоря, муж был не прав, от слова "совсем". Дома муж лег спать в спальню, я еще дверь закрыла, чтобы не мешать. Часа через три проснулся, идет в зал и говорит: «Ты меня облила, что ль?». Смотрю — все трусы сырые… Ну, конечно, я посмеялась, что справил нужду в кровать. Захожу в спальню, посередине кровати огромное сырое пятно, заглядываю под кровать, с нее прям капает, и натекла лужа! Вода прозрачная, без запаха. Такое чувство, как будто не меньше полведра вылили на кровать, что помимо одеяла промок насквозь матрац. И лужа скопилась!Я сначала подумала, что, может, протопили соседи. Потолок натяжной, открутили пару точечных светильников, проверили, все сухо. Да и в спальне в неотопительный сезон вряд ли затопят. Спрашиваю мужа, он проснулся от воды, от ощущения что он мокнет? Говорит, что проснулся сырой, одеяло сверху мокрое, все под ним сырое. Так и не поняли, что это было. Я склоняюсь к версии, что домовой мужа так отругал за нашу ссору.Автор - колокОЛЬЧИК.

Ключевые слова: Месть домовой лужа

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