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Несерьезные истории

Сырая месть

На днях случай произошел, объяснение которому найти не могу.

Муж пришел с суток, мы поехали по своим делам. В машине разругались из-за ерунды, хотя ругаемся крайне редко. Откровенно говоря, муж был не прав, от слова "совсем". Дома муж лег спать в спальню, я еще дверь закрыла, чтобы не мешать. Часа через три проснулся, идет в зал и говорит: «Ты меня облила, что ль?». Смотрю — все трусы сырые… Ну, конечно, я посмеялась, что справил нужду в кровать. Захожу в спальню, посередине кровати огромное сырое пятно, заглядываю под кровать, с нее прям капает, и натекла лужа! Вода прозрачная, без запаха. Такое чувство, как будто не меньше полведра вылили на кровать, что помимо одеяла промок насквозь матрац. И лужа скопилась!

Я сначала подумала, что, может, протопили соседи. Потолок натяжной, открутили пару точечных светильников, проверили, все сухо. Да и в спальне в неотопительный сезон вряд ли затопят. Спрашиваю мужа, он проснулся от воды, от ощущения что он мокнет? Говорит, что проснулся сырой, одеяло сверху мокрое, все под ним сырое. Так и не поняли, что это было. Я склоняюсь к версии, что домовой мужа так отругал за нашу ссору.

Автор - колокОЛЬЧИК.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:09
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 07:09 by PmariamПросмотров: 28Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Месть домовой лужа

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:41
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Группа: Комментаторы
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Комментариев: 3 487
В каждой ссоре обе стороны виновны. Наверное, их домовушка полу женского.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
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