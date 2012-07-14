Краснодарский отель ужасов

Lynx Просмотров: 18 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 18:52 by

Ездил не так давно в замечательный город - Краснодар. Там поселили в небольшом, но вполне приличном отеле ("Кристалл" - не реклама).Третий этаж, номер мне показался странным, ибо его окна выходили не на улицу, как везде, а на лестницу, по которой, собственно, я и поднимался. И, стоя там, можно было заглянуть в окна номера.Вторая стена на лестнице - стеклянная, потому света в номер проходит достаточно. Однако я сразу отметил для себя, что в труселях не походить, никого не приводить, ценности прятать, а окно номера занавешивать.Первая ночь прошла вполне себе спокойно и тихо, ибо после перелетов и тяжелого трудового дня под проливным дождем уснул я раньше, чем голова упала на подушку.А вот на вторую ночь сон что-то не шел. Ну, как не шел - минут десять, наверное. Еще очень раздражало некое насекомое, которое долбилось об потолок где-то в районе люстры. Ну, знаете так - "тыц-тыц-тыц-тыц-тыц", будто крупная муха или небольшой жук бьется об стену, стараясь улететь."Вот ведь юг! У нас снег еще, а тут уже летают во всю!"- подумал я.Ладно, надо с ним разобраться, а то, мало ли, может, укусит ночью. Включил прикроватную, не совсем яркую лампу, но никакой мухи или жука около люстры не заметил. Встал на край кровати, чтобы максимально близко подобраться к люстре и разглядеть, кто же там летает, но тут...В полной тишине люстра начала медленно опускаться из потолка вниз! Вот показалось место подключения проводов, пыль и немного паутины. Люстра бесшумно опускалась все ниже и ниже, а мои волосы (причем не только на голове), так же бесшумно начали движение в противоположную люстре сторону, стараясь встать дыбом! Вот уже виден крюк и какая-то штанга, на которых она висит, вот аккуратное черное отверстие в потолке, а там...Мой мозг, получив свою дозу адреналина, моментально вспомнил "Пеструю ленту" из книги про Шерлока Холмса и даже стал пытаться разглядеть что-то: не шевелится ли там что, не горят ли глаза, не клацают ли зубы?!А тем временем люстра, опустившись на добрые двадцать сантиметров, остановилась и так же медленно пошла обратно вверх, издавая при этом тот самый "тыц-тыц-тыц-тыц", который я и принял за насекомое. Соприкоснулась с потолком, замерла и снова медленно пошла опускаться вниз...Скрытая камера?! Газ?! Штаб инопланетян?! База НАТО?! Кому мог понадобиться механизм опускания люстры в маленьком отеле?!Тем временем люстра снова остановилась, на этот раз пройдя немного меньшее расстояние, и уже хотела идти вверх, но я резко передумал бояться и смело схватил ее за плафон! Тыц-тыц-тыц-тыц, люстра и потолок снова соприкоснулись! Но... как?! Я же ведь ее держу!Ах тыж, **** *** такая!Загадка решилась очень просто и даже немного банально: натяжной потолок. Я и не обратил внимания, что он там именно такой, и, видимо, некие вентиляционные отверстия или просто ветер внутри отеля. Что-то "забирало" воздух из верхней части потолка, и натянутое полотно поднималось вверх - к основному потолку комнаты. При слабом освещении я видел лишь саму люстру и часть потолка, а мозг оказался твердо уверен, что потолок - статичен и двигаться не может, а значит - двигается люстра!Почему она начала двигаться только ночью - не знаю. Включили ли некую "вентиляцию" в отеле или просто поменялось направление ветра на улице, но утром люстра снова висела неподвижно. Но даже при включенном свете и с полным пониманием происходящего выглядело все это несколько жутковато.Спасибо за внимание.Автор - konvas.

Ключевые слова: Отель звук ночь люстра

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