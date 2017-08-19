Вселенная 4stor

жбан

Ада

Lynx Просмотров: 168 Комментарии: 6 +13 Вчера, 22:10 by

История написана оголтелыми ура-фанатами телесериала "Сверхъестественное". Все изложенное является наглым вымыслом, намеренно поданным в сатирико-пародийной манере. Оскорбленным поклонникам Винчестеров и симпатяшкам Кастиэля, возвышенным критикам и прочим особам с тонкой душевной организацией напоминаем, что сейчас вы читаете развлекательную историю. Не стоит относиться слишком серьезно к каждому слову.Добро пожаловать во вселенную нашего сайта!Итак, кто же вы в этой вселенной?Бог. Местная кинозвезда. В начале, до того, как что-нибудь было и ничего не было, он вкалывал семь дней. Сотворил он сайт как обитель Его и Ангелов небесных, и форум, чтоб обитали там иные Его творения и творения Его творений. Плодили и размножали темы разные, не греховные и не запретные. Сотворил Серафимов, Херувимов, Архангелов и Младших Ангелов из света чистого. Увидел Он, что слишком хорошо потрудился и сказал тогда первую в истории мудрость: "Слишком совершенно - не совершенно". Сказал - и давай Архангелам с Ангелами страшные байки о комментах в добродетельном Интернете травить. Что пишут их создания страшные, бездушные и бессовестные. Это чтобы Ангелы чего надо боялись и знали - разная нечисть и бесовщина на форум с сайтом слетится. С мыслями гадкими, низменными, интернетом скоростным и клавиатурами новыми. Начнут писать не пойми что, кидать в друг друга камнями, кричать: "Нету над нами Бога! Ничего нету! Енто чаво такое?! СлишкАм многА букв, не дочитал, аффтар профан, в топку!". И быть Ангелам пастырями этих заблудших душ, учить и наставлять.Задал, короче, мейнстрим и свалил тихонечко под шумок. Офигевшие Ангелы бросились было искать папашку, только шустренько смекнули, что пока фронтмен гуляет в самоволке - они сами править могут. Казнить и миловать (чаще первое), тумаки и пряники кому надо раздавать. Злостных нарушителей - ссылать вАд, где всем заправляет первый забаненный Архангел (за неуставные отношения с авторами-новичками). Так и начиналась легенда. Так начинался 4stor.ru.А пропавшего невесть куда Бога кое-кто из Архангелов помнят. Но молчат, хитрюги пернатые, как Он выглядит и куда запропастился. Нравится им играть в крутых парней. Захотим - казним, захотим - помилуем. Ещё и других братишек с сестрами читерским приемчикам научили. А другие Ангелы-то не слепые, видят, нагло дурит нас верхушка. Вот и шушукаются они, вместо сговариваются Бога искать, а где - никто сказать не может. Говорят, Он как со всем управился, махнул на Фиджи. Местные коктейли изучать.Так там и живет. В бунгало с видом на океан. На то он и Бог.Круче просто некуда. Шестикрылые ангелы. Всегда сохраняют инкогнито. Двумя крыльями закрывают лицо, двумя крыльями - тело. Свободные крылья используют как положено, в летательных целях и для эффектных появлений перед другими Ангелами. Распушают перья, что те павлины - и вперед неизгладимое впечатление производить. Сущность серафимов есть неукрощенный пламень. Печально известные пироманы. Питают нездоровую страсть к выжиганию огнем всего, что подвернется под горячую руку. Среди прочих Ангелов Серафимов "за глаза" называют огненными, пламенеющими, горящими и сжигающими. Сказать им это лично мало какой Ангел рискнет.Эти бравые ребята конкретно самоуверенны, убеждены в собственной исключительности, незаменимости и правоте. Убереги вас Всевышний от несогласия с Серафимами и оспаривания принятых ими решений. Характером и нравом Серафимы запредельно взрывные, покруче нитроглицерина Нобеля будут. Сначала разят всех без разбору огненными мечами, потом разбираются, что к чему. Непогрешимы. К другим Господним творениям относятся строго. Серафимы не из тех, от кого разумно ждать поблажек, вторых шансов, прощений и помилований.Когда-то, в начале всех начал, рядовые Ангелы пришли к Серафимам с вопросом: “Как нам отличить друзей от врагов?”. На что Серафимы ответили: “Жгите всех. Господь узнает своих”. Поверьте знающему, не просто так говорят на Небесах о “карающем огне”. Не верите? А вы вспомните эффектное файершоу, устроенное Серафимами в греховных городах Содом и Гоморра. Вот что я называю зажечь на славу.Двуликие Ангелы-стражи. Это не те пупсики в памперсах, которых вы себе представляете. Огромные крылатые рыцари без страха и упрека. Берегут райское древо с запретными плодами. Спецы широкого профиля.Во власти Херувимов знать и созерцать величие деяний Господних, созерцать и наслаждаться высшим светом. Ведают они о божественных знаменьях с самого первого их на сайте появления. Научены Херувимы искусству ученья и наставленья. Позволено им разделять с другими дарованную от сотворения мудрость. Херувимы пристально следят за порядком на Небесах. Держат под неусыпным надзором Архангелов, Ангелов и райского Терминатора - Ангела Власти. Разрешено Херувимам избирать самые лучшие притчи из худших, разные рейтинги из них составлять, а вот желтые таблоиды - запрещено. Ласковые и нежные аки котики с аватарок, но только зазеваешься - и амурские стрелы превращаются в огненные стрелы мщения. Или семь казней египетских нашлют. В двух словах, непредсказуемо крутые перчинки. Остерегайтесь переть напролом, когда на пути вашем встал вооруженный до зубов страж-Херувим. Вовеки веков горя не оберетесь.Грозная военная сила сродни Серафимам и Херувимам. Самоотверженно сражаются против неграмотности, лексической небрежности, заезженных клише и штампов. По мере сил стараются побеждать невыразительность языка, запутанность изложения, нехватку и переизбыток деталей. Нелегок труд Архангелов. Длинные предложения вызывают путаницу. Сложные слова взрывают сознание. Навороченные параграфы и абзацы вызывают оторопь.Витиеватые описания, перенасыщенные красочными эпитетами через каждое слово, вызывают приступы истерического хохота, желание немедленно испепелить их Автора и прилечь на такое белое, пушистое и мягонькое облачко. Но вот откуда-то с грешной земли раздается недовольный возглас очередного горе-писателя. Возмущается, что Редактор не постиг гениальности его замысла и все испортил. Приходится надевать ратные доспехи, вытаскивать из кладовки заскучавший без дела пламенный меч-кладенец и лететь низвергать в пучины бездны чрезмерно возгордившегося собой Автора. Но на всех ретивых писателей Архангелов не напасешься, так что часть чернушной работы выполняют их верные помощники - Ангелы.Наикрутейший небесный шериф и красный комиссар со сверкающим жетоном на груди. Призвание - укрощать распустившихся бесов. Настоящий профессионал с революционным чутьем, врагов народа вычисляет в момент. Выследив вражеское гнездо, десантируется без предупреждения, окатывает бесов святой водой, выжигает святым огнем. На ходу отличает своих от чужих, быстренько исправляет нанесенный бесами урон, всех смутьянов банит скопом, дает кучу ценных советов по повышению гражданской бдительности и уезжает в багряный закат под эпичную музыку Эннио Морриконе. В бой с силами тьмы вступает без всякой подготовки, рытья окопов и обустройства укреплений.Обвешан кучей карающего оружия, в совершенстве владеет приемами вольной борьбы, когда нужно - метко поражает божественным гневом. В мирное время лучится солнышком, может направлять воинские таланты на созидание. Работает исключительно идеи ради, очень-очень эффективно и быстро. Неумолим, на переговоры не идет. Запросто зачистит вражескую крепость, логово террористов, бандитский притон, бастион налетчиков, сожжет дотла детский сад или среднюю школу вместе со всеми обитателями, если узнает, что там обустроен вражеский опорный пункт.В агрессивном режиме выставляет двойное оцепление, вводит военное положение, устанавливает круглосуточный комендантский час, ежеминутное патрулирование уязвимых секторов сайта-форума и расстрел на месте за малейшую провинность. До упразднения чрезвычайных мер хватается за оружие по любому поводу, если повода нет - разит пламенеющим мечом всех, кто показался ему сколько-нибудь подозрительным. Если вести себя вежливо, ходить медленным шагом и повесить на грудь повинную, есть маленький шанс, что разить будет не больно и отпустит, не покалечив. Единственный недостаток - одиночка. Набрать бы из таких бравых вояк батальон - и враги обращались бы в паническое бегство задолго до начала сражения.Добрейшие Ангелы с замашками средневековых инквизиторов. Сверхзадачу борьбы с литературными ересями выполняют с особым рвением. Среди Авторов начинается тихая паника, едва эти заправилы только собираются приступить к работе. Работают поодиночке. Иногда сталкиваются с конкурирующим собратом и начинают выяснять, кому что редачить. Профессиональны (непрофессиональные ангелы с позором изгоняются высшими чинами, лишаются всех привилегий и переводятся в разряд бескрылых пользователей.Случается, впадают в неистовство и тогда искореняют недоработки ленивых Авторов каленым железом. Издержка такого процесса - от попавших под раздачу Авторов остаются одни головешки. Совсем неугодные истории сжигаются на вечно горящих кострах Дурдома, в урожайные дни густой черный дым застилает небо.Вспышки импульсивности у Ангелов порой приводят к нежелательным эксцессам, чаще всего заканчивающихся испепелением противной стороны, но в целом - это незаменимые игроки, настоящие мастера на все руки. Только им по силам привести в читаемый вид даже дичайшее творчество милых йашек (на ангельском языке - юных авторов), за что прочие небожители воспевают им хвалебные псалмы и берегут столь же ревностно, как и избранных правящей верхушкой Авторов. Ангелы - безупречные знатоки литературных канонов, правил божественного синтаксиса и пунктуации, орфографии и стилистики, гармоничных стихотворных рифм и схем построения художественных текстов.Дружите с ними, прислушивайтесь к ним, и ни в коем случае не лезьте в бутылку. Не то навлечете на себя гнев небесный и сами не заметите, как схлопочите молнией по черепушке. Я серьезно, братва. Не надо играть с огнем. Сгорите в пепел.Завоеватели. Захватывают богатые города, население угоняют в рабство, захваченные сокровища свозят в ангельскую обитель. Грабят все, что плохо и хорошо лежит, совершенно не заморачиваясь о ценности трофеев. Во вкусах и предпочтениях неразборчивы. Вкупе с золотом, серебром и дорогущим фарфором династии Цин утянут даже наспех слепленный глиняный горшок, одиноко стоящий среди догорающих руин. Сортировка свезенной Всадниками добычи возлагается на Херувимов, Архангелов и Ангелов, отчего светлейшие небожители рыдают кровавыми слезами. Шедевры творческого искусства занимают почетные места в библиотечных залах Небесной Цитадели, отбракованные творения сбрасываются в глубочайшие подвалы и благополучно забываются. Костерить Всадников за бесполезный хлам, раздобытый узаконенным грабежом и разбоем, - заведомо провальная затея.Призвание Журналистов - сеять вокруг себя смуту и хаос, заражать чумной копипастой или же морить голодом от нехватки хороших авторских писаний. С чем они с успехом справляются.Канонизированные святые и пророки Творца. По рассказам Архангелов, выпущенным самим Создателем ограниченным тиражом, за что и ценятся. Культурны. Невозмутимы.Доведенные до белого каления, ругаются не как сапожники, а как филологи. Иной раз ловят божественные откровения, но не всегда правильно их понимают и допускают досадные промашки в историях. На счастье Авторов, все их просчеты и промашки устраняются первым подлетевшим Архангелом или Рядовым Ангелом. Важное замечание: после ангельского вмешательства от слишком больших умников, замечающих промашки Авторов, мало что остается. Так что, братюни, берегите тылы.Эти Господни Писари призваны увековечивать в истории величайшие творения бардов, сказителей и баснописцев. Дни напролет скрипят пишущими перьями по бумаге, изливая на бумагу мудрейшие сентенции. Некоторые писари халтурят безбожно, вместо конструктива скатываясь в оффтоп, флуд и флейм. По возможности обучены зрить в корень, но иногда зрят в чепуху, строчат авторитетные мнения невпопад, чем провоцируют спонтанные крестовые походы против еретиков и отступников.Соперники на радостях разминают пальчики, в буйных головушках всплывают резкие выпады и обидные словечки, на поле боя выкатывается переход на личности, где-то за диким лесом срача и ругани слышны агрессивные выстукивания по боевым клавиатурам. Наблюдающие из высших сфер Архангелы бьют тревогу, летят Херувимы со своими стрелами гнева, а кто-то трубит в священный рог и призывает Миротворца - Ангела Власти. Заканчивается победоносная войнушка словесных дуэлянтов грандиозным мочиловом в лучших традициях фильмов Тарантино.Ветераны со стажем. Отслужив делу Господнему верой и правдой, отошли от дел. С той поры деятельного участия в житиях небесных не принимают, довольствуясь скромной ролью наблюдателей.Как и все олдфаги, воспитанные в духе старой школы, сетуют, что вот, мол, Небеса уже не те, Архангелы как-то измельчали, поизносились, бесов вокруг расплодилось немерено, и управы на хвостатых бестий с рогами и копытами никакой нету. Клянутся всем святым, что при них было лучше, на сайте и форуме царили порядок, любовь и гармония. На каждом углу процветали высокая мораль, духовность, целомудрие и нравственность. Авторы, Читатели и Комментаторы вели себя как ребятки и девчонки-хиппи из семидесятых: при встречах дарили друг другу цветочки, говорили о любви, мире и взаимопонимании, вечерком пели песни под гитару у костра.Консервативны. Выступают против любых новшеств и капитальных переустройств Небесных сфер, считая, что малейшие перемены вредны и губительны. Непрестанно оплакивают утраченную атмосферу всеобщего счастья, благоденствия и процветания, которую только они и помнят.Агитационные выступления товарищей Нефилимов вызывают нехорошие подозрения: дорвись они до райского престола, в момент снесут вот эти все либеральные апгрейды и построят на обломках сказочное диснеевское королевство. С обаяшками принцами и красотками принцессами, обоюдной любовью с первого взгляда, песнями, танцами, говорящими птичками и зверушками. Всех злодеев депортируют на необитаемый остров посреди моря-океана, без права на условно-досрочное освобождение. И наступит на сайте не жизнь, а сплошная сладостно-конфетная лафа и фееричный карнавал. Утопический капец, в общем.Забытые рок-звезды, истратившие пыл на разгульных вечеринках с поклонниками, разъездах по странам с гастролями и шумных попойках в трактирах.В начале музыкальной карьеры собирали полные стадионы пищащих от радости фанатов, после концерта этих же фанатов подавали на закуску. Беззаботная житуха богов закончилась в тот день, когда посреди развеселой вечеринки явились Серафимы с Херувимами и Архангелами и всех разогнали.Наученные горьким опытом, ожогами адского огня, языческие боги попритихли. Безвозвратно ушли в прошлое отвязные тусовки, жертвоприношения и фанатичные толпы истинно верующих. Осталось желание и возможность жить роскошно, шиковать под брызги шампанского, отражающихся в блеске бриллиантов, гонять на дорогих тачках, одеваться в модных бутиках и на Ибице безудержно отрываться. Лишь бы не перегнуть с развлечениями. Пернатые не дремлют. Запомнили, тусовщики?Тайное общество просвещенных, собирающих всевозможные знания о сверхъестественном. Особых умений для сбора не требуется. Авторы приносят все сами, Хранителям остается только прийти на все готовенькое, в толстые кожаные фолианты все это дело записать и на лаврах почить. На досуге Хранители подтягивают самых плодовитых Авторов и потенциальных претендентов на вступление в ряды тайного общества к благосклонным Ангелам, с которыми давно и негласно сотрудничают.В напряженных ситуациях сражаются против наступающей на Небесную крепость нечисти, неоднократно предпринимающей попытки сайтовский рай погубить и тайны свои постыдные сохранить. Да не выйдет. Хранители знаний страшная сила, телеканалом НТВ обученная и натасканная. Скандалы, интриги, расследования. Показать все, что скрыто. Никто и ничто не скроется от находчивых Хранителей, все секреты будут извлечены на поверхность и кому надо рассказаны.Обитель Хранителей - подземный бункер, со всем комфортом обустроенный, антикварной мебелью обставленной и стилем арт-деко декорированный. Злым силам путь туда заказан, магическую защиту бункера никакой сверхъестественной сущности не пробить. Ключи от бункера есть только у Хранителей, Серафимов и Херувимов. На тот случай, если Хранители на ежегодный съезд соберутся, в свинский голос напьются и попросят кого из Ангелов за добавкой в магазинчик сгонять. И хавчика прицепом прикупить, без закуски только алкаши выпивают.На Небесах упорно ходят слухи, что Ангелы нет-нет, да и завернут в гости к Хранителями. По полной рюмахе с ними пропустят, пирожным закусят, потом до утра по соседям ходят, благословения раздавать и грехи смертные прощать. Оно-то, само собой, весело и задорно, только не тому бедолаге, в чью хату вваливаются Ангел подшофе в компании нагрузившегося спиртным мудреца и с порога заявляющих: “Сейчас мы тебя, душа заблудшая, от грехов очищать будем!”. Вот где весь ужас-то. Благодетели под винными парами в поисках кому бы помочь. Мораль проста. Будьте бдительны ребята, не впускайте к себе в дом кого попало.Сотворены Создателем на шестой день. До возни с нашим братом трудился Он пять дней и ночей, порядком подустал и доделывал человека на скорую руку. С сырьем особо не мудрствовал. Добыл на речном берегу глины и давай лепить венец творения по образу и подобию своему. Тоже мне, материал подобрал. Вон, скандинавский бог Один вырезал первых людей из благородного ясеня и ивы, а тут на тебе - из глины. Замутил, понимаешь, выпуск бюджетной линейки хозяев земной юдоли. Не, ну а че? Мужика из глины, жену ему - из его же ребра, пока тот блаженно дрыхнет под пальмами. Странный подход. Вроде великий и всемогущий, а действует как черный трансплантолог. На всем сэкономил.Никаких привилегий у смертного нет, стараниями Серафимов и Херувимов низложен венец творения до бесправного крепостного на службе у лендлорда. Из имущества только хибара хлипкая, личным кабинетом называемая. Картинку над дверью можно повесить сколько хошь раз, хоть каждую минуту срывай старую да новую вешай. Замок и ключ менять, когда захочется. А задумаешь переехать из землянки в хоромы княжеские, изволь потрудиться верой и правдой небесам. Доказательство веры изволь предъявить. Заповеди Творца из раздела “Правила сайта” чтишь, правоверный? Чтишь. Милости просим, добрый человек, в родные стены.А там звери дикие бродят, спамерами и хейтерами нареченные, гнусы разные проходу не дают. Бешеные минусаторы набегают, не успел ты после прошлого набега отстроиться и кое-каким хозяйством обзавестись. И жить несладко, и пожаловаться некому. С самых низов до Ангелов с Архангелами попробуй достучись. Голос сорвешь вопить, пока добрые соседи дом твой громят, книги твои какие-то варвары на куски рвут, а с неба холодный дождь льет и солнышка яркого за тучами не видно. Далеко за бугром Ангел Власти радостно распинает на крестах новых жертв за недостаток веры в промысел Господень, с небесной тверди Серафимы огненными бомбочками швыряются, еще и спорят, кто первым страйк выбьет. Херувимы карами небесными грозятся, за что - непонятно.Несладко живется смертных без заступничества Главного Архитектора всего сущего и несущественного. Приходится беднягам смертным изворачиваться как угри на сковороде. Всеми правдами и неправдами к Херувимам в друзья набиваться. Искать себе покровителей где угодно. Сидеть тихо и молиться, лишь бы сверху ничего не прилетело. Тяжко нам, но мы держимся. От зверей диковинных на деревьях и в пещерах прячемся. Притчи на досуге пишем. Узнаем, что наш собрат с того края деревни тоже в писатели от горюшка безысходного подался - и его читаем. Так и на душе светлее становится. После беспросветных будней нам, беднягам, большей радости не сыскать. Кому повезет с властями небесными задружиться, получает золотой билет наверх. Чудеса да и только. Не для того все это Творение и затевалось?Продолжение следует, это еще далеко не все. В продолжении спустимся в самые глубиныБана.Ну а пока еще немного юмора!Когда запретили флудить в рабочем топе:Разборки под авторскими писаниями:Аналогично:Когда в админке засилье недоисторий, а ты перебрал ее в одного всю:Для вас трудились - A.Norton, Космонасть, Lynx.

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