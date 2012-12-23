Тёмный старьёвщик

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:51

Причина: Добавлен раздел.

Nik_dk Просмотров: 27 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 13:51 by

Место действия - остров Лесбос, довольно долго я там прожила, а потом в Афины перебралась. Но несколько лет подряд на пару недель летом обязательно приезжала, отдохнуть и со старыми друзьями пообщаться.И вот, очередной отпуск, несмотря на то, что ещё утро, мы уже в “узери”. Компания весёлая: новостями–сплетнями делимся, морепродукты уничтожаем - лепота. Разговор как обычно в таких случаях строится по схеме “А вот у нас... Да что у вас, у нас вот......”В какой-то момент вдалеке слышатся завывания зазывалы, арбузы-дыни (кажется) предлагающего.В Греции по жилым районам раскатывают “коробейники”, маленькие грузовички с громкоговорителем (?) на крыше. Водитель, он же продавец, бубнит себе в микрофон, овощи-фрукты и тому подобное предлагая. Желающим купить товар достаточно с балкона крикнуть, чтоб подождал, - подождёт, продаст и до двери дотащить поможет.Согласно схеме, я тут же выдаю что-то в стиле: “Вот благодать, а у нас в Афинах только старьёвщиков слышно”... Что святая истина, у нас в пригороде с утра пораньше “гифтис-ы”, цыгане то есть, до белого каления доводят своим: “А вот старьёвщик, старые холодильники-трубы собираю, подвалы-чердаки чищу!”...сказала – смотрю, народ за столом нахмурился, веселье куда-то испарилось... Ну, пристала, конечно, с чего бы такая реакция подобную ерунду....Рассказали.Оказывается, совсем недавно, в пропасть сорвались молодые ребята, на машине. Погибли все. “Серпантинов” на острове не так уж и много, но срываются часто.А перед этим, дескать, полдеревни “завывания” старьёвщика слышали. Всё бы ничего, но слышать – слышали, а видеть – никто не видел. Да и невыгодно цыганам ржавые железяки паромом на материк везти, вот и не появляются они там.Местные старухи сразу заявили, что это “тёмный старьёвщик” был. Дескать, жизни собирает, а не барахло. Раньше он ходил, в двери стучался, а теперь, видно, “модернизировался”. Выглядит он как старый цыган, появляется из ниоткуда и уходит “в никуда”. Если в дверь постучится – жди плохих вестей. И били его и гнали, а он всё возвращается, лет эдак сто уже, а может, и больше.На вопросы, а откуда у истории с цыганом “ноги растут”, так толком мне не объяснили, вроде забили в стародавние времена до смерти в одной деревне старьёвщика, в воровстве заподозрив, но точно никто не знает.Автор: Мявка.

Ключевые слова: Греция старьевщик призрак смерть поверье

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