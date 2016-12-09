Пятничная рассказявка №211 - Ремонт— Пошёл вон, извращенец!
Лысый маг увернулся от брошенной вазы и погрозил принцессе пальцем.
— Прекратите! Между прочим, посуда денег стоит.
В ответ девушка метнула в него первую тарелку из сервиза на пятьдесят персон.
— Хватит! Это же фарфор! Произведение искусства, подарок тётушки.
— А я принцесса!
Тарелка врезалась в стену рядом с головой волшебника.
— И воровать…
Маг отпрыгнул и попал под осколки супницы.
— Меня…
Пущенное по дуге блюдце чуть не задело мужчину.
— Нельзя! - Принцесса кинула ещё одну тарелку и повернулась к шкафу за новыми метательными снарядами.
Волшебник воспользовался паузой и перебежал за диван.
— Мне очень надо было.
— Я тебе покажу - надо. Тебе, гад, так будет надо, ты забудешь, как маму зовут.
Очередная порция осколков припорошила лысого мага.
— Пожалуйста, хватит! Я всё сейчас объясню.
Принцесса запыхалась и остановилась. Взяла со столика графин с водой и огляделась. Стаканы были уже все побиты и сердитая метательница, тяжело дыша, отпила прямо из горла.
— Понимаете, - маг выглянул из-за спинки дивана и принялся тараторить, - у меня сложилась критическая ситуация. Меня попросили срочно женить несколько рыцарей и выдать замуж принцесс из отдалённых королевств. Заказ очень срочный, а я, как назло, совершенно в этом не разбираюсь.
— Да?
Принцесса, наконец, напилась и взвесила в руке графин, собираясь отправить его в лысого хозяина башни.
— И вот я решил пригласить вас. Поскольку слава о вашем великом умении подбирать пары дошла даже до меня.
Девушка с сомнением посмотрела на мага, но графин поставила на место.
— Время поджимало, я решил пригласить вас для консультации экстренным способом. Увы, я не ожидал, что вы воспримете это так… резко. Но, думаю, вы не откажетесь принять скромный презент для компенсации этого недоразумения.
Принцесса вопросительно подняла бровь. Маг быстро выбрался из убежища, побежал к гостье и протянул коробочку, обтянутую бархатом.
— Какая прелесть!
Скандалистка заулыбалась, сменила гнев на милость, вытащила из коробки серьги и стала примеривать. Маг глубоко вздохнул и вытер лоб.
— Ну, и кого надо женить?
— Пройдемте, тут в соседней комнате.
Действительно, за резной дверцей их ждал стол с разложенными портретиками юношей и девушек.
— Так, так.
Принцесса перебирала картинки.
— Вот этот милый. Может быть, ему предложить блондинку? А этому красавчику вот ту рыжую? Нет, рыжая обойдется. Её надо тоже за рыжего. А этой корове вот этого в прыщах. Тогда дурочке в очках - блондина. Нет, слишком жирно. Ей вот этого тощего….
Маг, пятясь, вышел из комнаты и тихо прикрыл дверь. На цыпочках пробрался на лестницу и поднялся на этаж выше. Достал зеркальце и покрутил возле него фигу. Стеклянная поверхность помутнела, и проступило изображение короля - отца принцессы.
— Ну, получилось? - Его Величество аж подпрыгивал от нетерпения.
— До вечера я её точно занял.
— Замечательно! Если сможете задержать хотя бы на сутки - обещаю премию.
— А компенсировать разбитый сервиз? - Маг на секунду запнулся. - Три! Фарфоровые, коллекционные!
Король махнул рукой.
— За всё заплачу, главное, чтобы она не вернулась до окончания ремонта. Очень прошу!
— Сделаю, что смогу, - буркнул маг и отключил связь.
Король убрал своё зеркало и повернулся к рабочим.
— Что стоим? Кого ждем? Бегом работать! У нас очень мало времени. Как договаривались - конюшню красим синим, никакого розового. Вон те занавески с бойниц - выкинуть! Цветочки из оружейной убрать. Дальше, караульную - в бордовый…
Его Величество очень хотел отремонтировать замок. Без споров о цвете потолков, занавесочек в неожиданных местах и требований сделать “художественно”. Если маг не подведёт, то король надеялся успеть ещё и спрятаться.
Автор: Александр Котобус Горбов.
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Сегодня, 19:17 by ЛетягаПросмотров: 31Комментарии: 1
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