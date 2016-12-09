Пятничная рассказявка №211 - Ремонт

Летяга Просмотров: 31 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 19:17 by

— Пошёл вон, извращенец!Лысый маг увернулся от брошенной вазы и погрозил принцессе пальцем.— Прекратите! Между прочим, посуда денег стоит.В ответ девушка метнула в него первую тарелку из сервиза на пятьдесят персон.— Хватит! Это же фарфор! Произведение искусства, подарок тётушки.— А я принцесса!Тарелка врезалась в стену рядом с головой волшебника.— И воровать…Маг отпрыгнул и попал под осколки супницы.— Меня…Пущенное по дуге блюдце чуть не задело мужчину.— Нельзя! - Принцесса кинула ещё одну тарелку и повернулась к шкафу за новыми метательными снарядами.Волшебник воспользовался паузой и перебежал за диван.— Мне очень надо было.— Я тебе покажу - надо. Тебе, гад, так будет надо, ты забудешь, как маму зовут.Очередная порция осколков припорошила лысого мага.— Пожалуйста, хватит! Я всё сейчас объясню.Принцесса запыхалась и остановилась. Взяла со столика графин с водой и огляделась. Стаканы были уже все побиты и сердитая метательница, тяжело дыша, отпила прямо из горла.— Понимаете, - маг выглянул из-за спинки дивана и принялся тараторить, - у меня сложилась критическая ситуация. Меня попросили срочно женить несколько рыцарей и выдать замуж принцесс из отдалённых королевств. Заказ очень срочный, а я, как назло, совершенно в этом не разбираюсь.— Да?Принцесса, наконец, напилась и взвесила в руке графин, собираясь отправить его в лысого хозяина башни.— И вот я решил пригласить вас. Поскольку слава о вашем великом умении подбирать пары дошла даже до меня.Девушка с сомнением посмотрела на мага, но графин поставила на место.— Время поджимало, я решил пригласить вас для консультации экстренным способом. Увы, я не ожидал, что вы воспримете это так… резко. Но, думаю, вы не откажетесь принять скромный презент для компенсации этого недоразумения.Принцесса вопросительно подняла бровь. Маг быстро выбрался из убежища, побежал к гостье и протянул коробочку, обтянутую бархатом.— Какая прелесть!Скандалистка заулыбалась, сменила гнев на милость, вытащила из коробки серьги и стала примеривать. Маг глубоко вздохнул и вытер лоб.— Ну, и кого надо женить?— Пройдемте, тут в соседней комнате.Действительно, за резной дверцей их ждал стол с разложенными портретиками юношей и девушек.— Так, так.Принцесса перебирала картинки.— Вот этот милый. Может быть, ему предложить блондинку? А этому красавчику вот ту рыжую? Нет, рыжая обойдется. Её надо тоже за рыжего. А этой корове вот этого в прыщах. Тогда дурочке в очках - блондина. Нет, слишком жирно. Ей вот этого тощего….Маг, пятясь, вышел из комнаты и тихо прикрыл дверь. На цыпочках пробрался на лестницу и поднялся на этаж выше. Достал зеркальце и покрутил возле него фигу. Стеклянная поверхность помутнела, и проступило изображение короля - отца принцессы.— Ну, получилось? - Его Величество аж подпрыгивал от нетерпения.— До вечера я её точно занял.— Замечательно! Если сможете задержать хотя бы на сутки - обещаю премию.— А компенсировать разбитый сервиз? - Маг на секунду запнулся. - Три! Фарфоровые, коллекционные!Король махнул рукой.— За всё заплачу, главное, чтобы она не вернулась до окончания ремонта. Очень прошу!— Сделаю, что смогу, - буркнул маг и отключил связь.Король убрал своё зеркало и повернулся к рабочим.— Что стоим? Кого ждем? Бегом работать! У нас очень мало времени. Как договаривались - конюшню красим синим, никакого розового. Вон те занавески с бойниц - выкинуть! Цветочки из оружейной убрать. Дальше, караульную - в бордовый…Его Величество очень хотел отремонтировать замок. Без споров о цвете потолков, занавесочек в неожиданных местах и требований сделать “художественно”. Если маг не подведёт, то король надеялся успеть ещё и спрятаться.Автор: Александр Котобус Горбов.

Ключевые слова: Маг принцесса король ремонт

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