Адский магазин

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:21

Эвиллс Просмотров: 82 Комментарии: 7 +7 Сегодня, 12:21 by

- Магазин адский! Жуть как устал! - выдохнул я, чуть не уронив пакет с продуктами в коридоре.- Ты всего лишь прошёл половину остановки от дома и купил еды. Чего это ты устал? - удивилась Муся.- Ага, всего лишь?! Да это была целая эпопея...Муся смешно сморщила нос и фыркнула:- Слово-то какое дурацкое! Эпопе-е-е-я. Похоже на "корму" нашей соседки снизу. Вот же склочная ведьма! Давай, Пусик, рассказывай, чего такого обалдительного с тобой приключилось?- Ты хоть пакет разбери, - проворчал я, устраиваясь поудобнее на диване и закуривая.- Раз - и готово! - бодро отрапортовала Муся, хлопнув в ладоши. - Все продукты в холодильнике, можешь рассказывать, - добавила она.- Если ты так быстро всё телепортировать умеешь, чего я-то в магаз пёрся? - продолжал нудить я.- Ну-у... А вот очередь твоя была за едой идти. Я тоже не бездельничала. Между прочим, всех нетопырей с балкона повытравила и всю посуду перемыла! - гордо заметила моя невеста.- Да-а. Посуда - это святое! Ну, слушай, чего было. Только пивка плесни, лапуль. Устал чертовски... - вздохнул я.- Ну? - с нетерпением спросила Муся, когда я сделал пару глотков. - Давай уже, рассказывай, чего там с тобой за эпопе-е-е-я произошла?Ещё раз вздохнув, я начал:- Значит, вышел я из квартиры. Лифт, зараза такая, опять не работал! Двинул вниз по лестнице, а там, как на зло, шушара эта, соседка наша, ведьма старая! Караулит она меня, что ли? Раскорячилась прямо посреди дороги и сковородкой здоровой размахивает. А сама гаденько так ухмыляется, стерва: "Опять ты, лысый чёрт, со своей чертовкой всю ночь нетопырей гонял?! Пенсионерам отдыхать мешаете. Вот я на вас, рогатых, управу-то найду! Донесу туда, куда следовает". А я ей такой: "Это всё - Ваши галлюцинации, Сколопендра Скорпионовна. Ничего мы не шумели".Прыгнул на перила быстренько и съехал по ним. Только она меня и видела!Муся снова фыркнула и, захихикав, поторопила меня:- Ты уже про магазин рассказывай, зануда!- Ну, вот, - продолжил я. - Значит, подхожу я к магазину, а там штуку такую придумали - тележки для покупок теперь, они на цепочки с карабинами друг за другом прицеплены. Если хочешь тележку взять, нужно монетку в замок засунуть и карабин выдернуть со всей дури! Тогда тележка отцепляется и можно с комфортом за покупками шпарить. А если жаба задушила монетку тратить, то всё - чапай так и в зубах всё тащи.- И кто же такое издевательство учудил?! - выкатила глаза Муся.- Да известно же, кто. Хозяин наш, приколист-затейник! Ему лишь бы покуражиться над трудящимися! Да и монетки лишними не бывают. Бесенята, приезжие с адской периферии, шустро их собирают и укатывают, а монетки все под отчёт сдают в казну. Следят за ними строго. Жаба меня душила, но с монеткой я расстался.Качу я тележку, цепочка с карабином раскачивается и лупит по мне. Подхожу к овощам, чтобы баклажанов набрать. Дёргаю пакет, а он не отрывается. "Заговорённый, что ли, кем-то для прикола?" - думаю.- Ещё монетка нужна, товарищ покупатель. Видите в установке щёлочку? Одна монетка - один пакетик. Бросаете, отрываете, взвешиваете, - раздался рядом голосок.Я глянул вниз. Это, оказывается, говорил гном в фирменной жилетке.- А Вы что делать будете? - спросил я.- Товар выложил - и привет! Моя смена закончилась, - буркнул гном и стал улепётывать в сторону служебного выхода.Я порылся в карманах, нашёл ещё монетку, оторвал пакетик. Выбрал баклажаны, которые вроде не гнилые. Подошёл к весам, а они показывают двести грамм плюсом. Как это?! Я ещё за двести грамм лишних должен переплачивать?! Стал оглядываться по сторонам в поисках кого-нибудь из сотрудников и увидел, что за мной уже заняли очередь русалка с пакетиком персиков и гоблин с гроздью винограда в зубах.- Товарищ, чего стоим? Кого ждём?! - хмуро поинтересовалась русалка.Гоблин тихо порычал, выражая согласие с недовольной дамочкой. Тут же подскочила старая кикимора, волоча за собой сумарь на колёсах. Хитрая бабка нашла выход не платить за тележку. И как её охрана с такой бандурой пропустила?- Арбуз и картошку я могу тут завесить? Или мне цельный день в очередях мыкаться?! Молодёжь, пропустите! - горлопанила она, поправляя свой белобрысый парик, то и дело сползающий набекрень. "Где-то я её видел..." - мелькнула у меня мысль.- Да вот тут весы врут. Двести грамм лишние показывают... - начал было я.- Двести грамм лишними не бывают, - донеслось со стороны залежей огурцов.Это глубокомысленное высказывание принадлежало упитанному сатиру с красным носом, который перебирал овощи, выискивая подпорченные.- Эй ты, алкаш старый! А ну-ка, чини весы быстро! - громко скомандовала кикимора в парике.- Да щас прямо! В мои обязанности не входит с весами возиться, - парировал красноносый юморист, а затем добавил: -Долбаните вы по ним резче, они и выправятся. Или доломаете эту хрень - уж как повезёт.- Безобразие! - завопила обладательница фальшивой шевелюры. - Мало того, что алкашей понабирали по объявлению, так ещё и хамство тут сплошное! Я буду жаловаться! В суд подам! Тебя, козлобаран, первым вытурят! - раздухарилась кикимора и швырнула в сатира помидор.Он же ловко увернулся от летящего орудия возмездия. Помидор просвистел мимо и впечатался в морду проходящего мимо упыря. От неожиданности тот выронил пакет с яблоками и, споткнувшись о них, шлёпнулся, щедро осыпая негодяйку проклятиями. Гоблин прыснул со смеху, выронив из пасти виноградную гроздь. Русалка весело захихикала. Я тоже трясся от смеха.Вдруг, словно бы из ниоткуда, возникли двое вервольфов в форме охранников. "Деликатно" схватив старую склочницу вместе с её сумарём на колёсиках, они спешно уволокли голосящую и матерящуюся кикимору в досмотровую комнату.- В тюрьму сдадут?! - ужаснулась русалка.- Наркотики будут искать? - предположил гоблин.- Да нет, штраф за непристойное поведение сдерут, - пояснил сатир, довольно ухмыляясь.- А как же с весами? - робко спросил я.Сатир хмыкнул, ткнул пальцем в какую-то кнопку, и весы погасли. Снова ткнул в эту же кнопку - весы включились.- Вот, всё по нулям, можете взвешивать, - спокойно сказал он.- А чего же вы сразу так не сделали? - стало любопытно мне.Здоровяк ответил:- А лень мне было просто. Да и грымза эта с сумарём своим выбесила.Потом он продолжил перебирать овощи, выкидывая гнилые в ящик.Упырь закончил матюгаться, собрал в охапку рассыпавшиеся яблоки и поковылял покупать новый пакет.Я судорожно взвесил баклажаны и поспешил в колбасный отдел. Аппетитный аромат множества сортов колбас, сосисок, сарделек и копчёных деликатесов захватывал воображение! И я приступил к выбору лакомства. Мой взгляд остановился на красивой нарезке из буженины и неприлично дорогой копчёной колбасе.- Ты это купил?! - взвизгнула Муся.- Ужасно хотелось шикануть! Но ты же знаешь, я коплю на машину, а ипотеку за квартиру я ещё не выплатил...В общем, взял сосиски. Те, что подешевле, но не самый отстой. Которые без осколков костей. И вижу боковым зрением, что рядом присоседился подозрительно оглядывающийся домовик. Судорожно сглотнув, он быстрым движением попытался вытащить у меня кошелёк. Я подумал: "Ах ты, крысятник!", тут же наступил ему на ногу. Этот гад противно ойкнул и нагло мне выдал:- Смотреть надо под копыта!А я ему в ответ:- Ещё раз сунешь мне свою жадную ручонку в карман, огребёшь тогда! Мало не покажется. Я палач со стажем.- Пардону просим. Я нечаянно... - промямлил домовик и, быстренько схватив колбасу подороже, сунул её в рукав.Отправив ещё и кусок пастромы за пазуху, домовик резво засеменил к выходу. Тут же за глупышом ринулся охранник вервольф. "У каждого - своя работа," - подумал я. Переборол в себе соблазн стырить что-нибудь из вкусненького и завернул в сырный отдел.- Подходим, пробуем! Рекламная акция! Новый трёхцветный сыр с разными вкусами. Бесплатно! - выкрикивали наперебой бесовочки-студентки.Около них толпились любители халявы.- Дайте ещё кусочек, я не распробовал! - басил не такой уж худенький кентавр плаксивого вида в джинсовом костюме.- А чё такие маленькие-то кусманчики?! Как тут распробовать? - пискляво допытывалась мантикора в цветастом сарафане и шлёпанцах на босы лапки.- Я ещё не брала! Пропустите! - верещала гномиха с нечёсаной бородой, прижимая к себе описавшегося и дико орущего младенца.Стайка гоблинов толкалась и норовила цапнуть по второму, а может, и по третьему кусочку сыра. Потрясая клюкой и свирепо вращая глазами, мелюзгу пытался осадить лесовик:- Чего вы тут балаган устроили?! Пропустите ветерана!- Пробуйте, дедуля, сыр отменный! Бесплатно! - подбодрила его одна из юных рекламщиц.Старик отправил в рот кусочек сыра, поморщился:- Не распробовал что-то...Ещё взял, пожевал.- Поди химия сплошная? - ещё взял пару кусочков, а потом, так и не купив рекламируемый сыр, поплёлся прочь.Я пожал плечами, попробовал кусочек...- Ну и как? - спросила моя невеста. - Вкусный? Ты купил его?- Мне понравился. Но уж больно дорогой, зараза! Не решился я его взять. Не глядя, что ли, продукты телепортировала?Направился я за макаронами, а там стоит необъятная чупакабра и трясёт за грудки сотрудника магазина - троллёнка. Вид у него был обречённый и потерянный. Бедняга тихо поскуливал. Кричала чупакабра голосом атаманши из мультика, вид у неё был разбойничий: странная винтажная и рваная юбка поверх аляповатых штанов; сапоги страшенные, а кофта цвета хаки; взлохмаченную голову её венчала широкополая шляпа с пером фазана.Зверюга трясла несчастного работягу за грудки и тыкала носом в полки с макаронами:- Где ценник?! Паршивец ты зачуханный! Как я цену на эти макароны узнаю?! Куда дел ценник, морда продажная, отвечай?!Троллёнок хныкал и тянул жалобно:- Пустите, тётенька. Был ценник, был. С утра я всё напечатал. Может, он выпал, может, взял кто-то?Чупакабра злобно оскалилась:- Ты это что же, гадёныш малокалиберный, на меня намекаешь?! Я, что ли, ценник твой спёрла?! Быстро печатай новый, остолоп ты шелудивый!Троллёнок трясущимися лапками достал из кармана курточки сканер и начал жать на кнопки.- Всё, тётенька, готово, сейчас принесу, - выдавил он.И бедолага поспешил к принтеру, что стоял, видимо, в подсобке.- Зачем вы так с ним? Работа в магазине тяжёлая, весь день на ногах, а тут из-за бумажки какой-то... - начал было я.Чупакабра, довольно ухмыляясь, показала мне спрятанный ею в ридикюле ценник:- Да просто так, чтоб он место своё знал, лимита ощипанная. Прихожу сюда поразвлечься и гоняю их, недоумков.- А как же охрана? Не штрафует вас за такое обращение с сотрудниками? - поинтересовался я.Чупакабра презрительно фыркнула:- А что мне охрана?! У меня зять - начальник охраны. Мне всё можно!И, гордо задрав волосатую морду, она принялась выискивать макароны покрасивее.Я махнул рукой на странную стерву. Быстро взял макароны подешевле и отправился в рыбный отдел.У прилавка была длинная очередь. Всех задерживала та самая кикимора в белобрысом парике, которую недавно уволокли вервольфы. Значит, не смотря на штраф, бабулька всё-таки решила затариться провиантом.С важным видом, будто выбирает корову на ярмарке, она деловито отдавала распоряжения продавцу:- Ну-ка, ещё раз поковыряйся в ведёрке. Найди мне селёдку покрасивее, да чтоб толстая была, как я. Слышал, олух? Мне с икрой надо! А ты всё замухрышек чахлых подсовываешь!Продавец, зеленоволосый русал с дредами и обилием пирсинга на лице, лукаво щурясь, медовеньким голоском протянул:- Ну-у-у, гражданка. Опоздали. Всех беременных дам уже разобрали на закусь. Могу поймать вам только противного и тощего мальчишку. Молоки - тоже вещь вкусная, особенно под водочку!Кикимора перестала теребить завязки на своём сумаре с колёсикамии, вытаращила и без того немаленькие глазищи ещё больше:- На что это ты, зелёная морда, намекаешь?! Я что, алкоголичка сифонная?! Какой закусь? Салат я собираюсь делать. С икрой хочу рыбину! Если в этом ведёрке нет, в других ищи.Русал устало вздохнул:- Все вёдра я уже перерыл. Нету икорной, говорю, разобрали.- Долго я буду ждать?! - истерично завопила лешачиха, трясущая коляску с двумя орущими детёнышами. Близнецы своим рёвом заглушили бы и реактивный двигатель самолёта, но их мамаша героически перекрывала дикие визги своим непревзойдённым криком. - Сколько можно выбирать одну селёдку? Я уже долбаный час жду, когда мне гигантского мечехвоста поймают! Поворачивайся быстрее, дрыщ зелёный!Молодой продавец, не выдержав напора воинствующих дам, судорожно вздохнул и опрометью ринулся из отдела. Все застыли от неожиданности, но тут из ниоткуда материализовался опытный сотрудник рыбного отдела. Огромного роста, небритый и нетрезвый птеродактиль со щупальцами осьминога вместо лап и кривыми шипами на голове. Он явно не собирался церемониться с покупателями.Мрачно зыркнув на притихших скандалисток, чудовище проскрежетало:- Каждый сам себе ловит рыбу и прочую гадость. Хватайте щипцы и сачки, ловите и взвешивайте. Пакеты, естественно, платные. Кто скандалит, обязан уплатить штраф. Охрана у выхода проконтролирует. Приказ Хозяина. Чтобы порядок был! Сказав это, монстр испарился, словно его и не было. Поникшие дамочки стали каждая сама себе ловить то, за чем они пришли.Я плюнул и передумал покупать летающих лягушек. Лень было за ними гоняться.- Пусик! Они же дорогие. Нам не по средствам, - заметила Муся.- Так я и не купил их. Но хотелось, вкусные они... - мечтательно облизнулся я. - В итоге взял крабовые палочки, которые из рыбьей требухи. Зашёл ещё в отдел алкоголя. Ну, уж пиво-то я купил!- Да-а-а... Пиво - это свято-о-ое! - передразнила меня Муся.- А как же? Само собой! - ухмыльнулся я. - Короче говоря, надоело мне шляться по магазину, и я направился на кассу.А там, конечно же, очередь. На кассах, что стояли дальше, - тоже. Не стал я искать где очередь короче, опять стало лень. Стою и жду. Кассиры, видно, стараются быстрее обслужить покупателей. Но очереди то ли не двигаются, то ли растягиваются как-то? Меньше народу не становится. Как мне показалось, час прошёл, а я только на два шага продвинулся вперёд.- Ну, и что дальше? Ничего не случилось прикольного? - спросила Муся.- Сейчас узнаешь.Стою я, значит, в очереди и скучаю. А тут протискивается ко мне шишига лохматая и вкрадчиво так лопочет:- Молодой-красивый, пропусти вперёд. Вижу, сердце у тебя золотое. Пропустишь беременную самку?И она для пущей убедительности выпятила своё и так заметно выпирающее пузо. Всё равно очередь медленно ползла, ну и пропустил я её, а тут, ещё одна дамочка в таком же положении нарисовалась. И тоже ласково так запела:- Золотой-родной, да брильянтовый! Пропусти и меня, яхонтовый! Дома меня детёнышей выводок оголодавший дожидается."Не убудет с меня", - думаю, потому пропустил и эту.И вот вторая шишига той первой и говорит:- Сестрёнка, дорогая, пропусти меня вперёд, у меня много детёнышей голодных дома.А первая шишига разворачивается и как взвизгнет:- Шиш тебе, потаскуха задрипанная! Мои детки голоднее твоих!Та вторая ей в ответ:- Ах ты дрянь подзаборная, профурсетка плюгавая!И как вцепятся обе бабы друг дружке в космы! Не обращая внимания на хохот кассиров, лупили они друг дружку прямо как заведённые!Вдруг материализовавшийся поблизости охранник вервольф ухватил обеих бузотёрш за шиворот и поволок в досмотровую -штрафовать за непристойное поведение, а заодно и обыскать. Вдруг спёрли чего? А дамочки, ни чуть не конфузясь, тем временем продолжали молотить друг дружку и сквернословить, вспоминая весьма интересные слова и выражения.- Пакет брать будем?! - внезапно раздалось рядом.И тут я заметил, что моя очередь наконец-то подошла.Кассирша-ведьма бесцеремонно и громко ещё раз окликнула меня:- Товарищ чёрт, пакет брать будем?!Её золотые зубы оскалились в подобие улыбки, жутковатой даже для меня.- Средний, пожалуйста, - робко ответил я.- Ну, так хватайте и складывайте покупки, я же пробивать их начала. Пакет уже посчитала.Я начал лихорадочно распихивать еду в пакет.- Так! - важно подытожила златозубая ведьма. - С вас одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть монет. За, за... Слышь, чего скажу! Он выиграл! - добавила с удивлением она, обращаясь к соседке по кассе, - вампирше с пышным бюстом.- Везёт же некоторым... - прошипела её товарка, щёлкнув клыками.Я рассчитался с зарплатной карты.- Товарищ чёрт, вы только что выиграли в нашей акции главный приз! - торжественно обратилась ко мне ведьма, угрожающе сверкая золотой улыбкой. - На ваш встроенный микрочип в течение часа автоматически поступит уведомление о выигрыше главного приза - двух путёвок в санаторий класса люкс на три недели. А еще на карту поступят денежные средства в размере вашей годовой зарплаты. Хозяин в этом году невероятно щедр! - завистливо вздохнув, кассирша добавила: - Вы - счастливчик!Приходите к нам ещё.От неожиданной удачи я, конечно, обалдел! На автопилоте я дошёл до дома и вот, рассказал тебе, Муся, про свои приключения.- А чего ты говоришь, что устал? Радоваться надо! Тебе невероятно повезло! - подпрыгнула Муся.- Да я радуюсь, но в очередях и толпах толкаться неохота. В следующий раз в магазин идёшь ты!И тут мне пришло сообщение на встроенный микрочип. Всё-таки я выиграл!

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