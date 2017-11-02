Страшное место

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 21:09

Estellan Просмотров: 30 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 21:09 by

Я никогда не был жадным человеком, да и вообще привык помогать тем, кого называю друзьями. Хотя и подозревал, что однажды это выйдет мне боком. Так и случилось.Выпнутый мощным пинком водителя рюкзак мягко, всеми своими неподъемными габаритами, бухнулся мне на ногу, и я, не забыв того(не рюкзак) поблагодарить за помощь сдержанным матом в духе «Чтоб твои дети телевизора боялись», смог наконец осмотреться.Местность была унылой и безрадостной, что, впрочем, характерно для местности в наших широтах, для конца ноября. За исключением, пожалуй, кучки конских яблок в центре площадки для разворота автобусов. Водила высадил меня и еще двоих добровольцев у самого крыльца здания бывшего некогда то ли усадьбой, то ли каким административным зданием лохматых годов. Его нам и предстояло привести в более-менее подобающий вид. Выбросить старое барахло, и разобрать горы хлама, чтобы подготовить здание к приезду ремонтников. В принципе, я люблю работать, да и копаться в старье, но, оглядев громадину, понял, что тут я влип крепко. Помянул своего закадычного друга парой ласковых, чтобы ему, редиске такой, здоровьица прибавилось, и его же внезапно посетил приступ трехдневного поноса.Весело обдав нашу скромную группку вонючим выхлопом, автобус бодро учесал по дороге прочь, оставив нас наедине с этим чудовищем архитектурной мысли. Я проводил его задумчивым взглядом, в котором любой желающий смог бы прочесть мысль о попытке догнать. Вот если бы не рюкзак.- Вы, должно быть, Марк.«Мама, кто здесь?» Веселый голосок, раздавшийся сзади, едва не заставил меня подпрыгнуть, отвлекая от мыслей о дезертирстве вместе с рюкзаком, подальше от этого места, лесом, и пусть меня сожрут волки. Обернувшись настолько, насколько позволял припечатавший меня к земле рюкзак, я осмотрел бойкую светловолосую девушку, ростом мне до плеча, при моем гренадерском росте в 165 см. Блин, я уже успел про них забыть.- Ага.Вяло согласился, и предпринял попытку освободиться от рюкзачьего захвата. Зря. Рюкзак держал крепко и, судя по всему, в ближайшую пару лет не планировал с моей конечностью расставаться. И откуда у меня столько барахла?- Я – Светлана. А вон там Макс. Мы приехали вместе.Девушка так и лучилась энергией. От нее хотелось окопаться и спрятаться под ближайшим деревом. Не люблю энергичных людей. Меня от них укачивает, и начинается нервная почесуха. А вот Макс был полной противоположностью своей спутницы. Я бы его принял за тень, если бы он сейчас, замерев в крайне неустойчивом положении, не отколупывал что-то от основания одной из колонн, на что колонна отзывалась недвусмысленным похрустыванием.Таким образом познакомившись, мы двинулись внутрь здания, брезгливо обойдя вниманием оставленную неизвестной лошадью благоухающую кучку. Определили себе одну из комнат под базу, и остаток дня потратили на исследования помещений и определения фронта работ. За одно узнали, что электричество тут почему-то до сих пор подведено, и неведомым образом работает. Видимо, все же что-то для нас подготовить успели. Работы предстояла агромадная куча, и разгребать ее мы решили начать утром, с самого с ранья.Темнело. Вернувшись на базу и поужинав в стиле «я его слепила из того, что было», мы решили перекинуться в картишки, прежде чем лечь спать.Базой у нас служила большая комната, от нее шли два длинных коридора, густо усыпанные дверями открытых комнат по обе стороны. Игра достигала своего апогея, когда за одной из таких открытых дверей что-то шумно обвалилось, и смачно чавкнуло, судя по всему, об пол.– Я туда не пойду.Сразу внес ясность Марк, да и мы как-то не особо торопились разведывать обстановку в явно заброшенном здании, где что угодно может падать и чавкать. Вернулись к игре, но буквально через пару минут шум повторился, потом снова и снова. Да что ж такое? Подрываемся с места все вместе, идем туда, и наблюдаем удивительное зрелище, достойное Полтергейста. Непонятно чем чавкает допотопное радио, а по полкам расхаживают книги, постукивая корешками, и время от времени шумно, гурьбой, падающие на пол.- Ммммм…- Муха.Возможно, Макс хотел сказать что-то иное, но подсказал я ему первое, что пришло в голову. Слегка обалдев от такого зрелища, я сделал то, что в нашей ситуации сделал бы любой нормальный человек: захлопнул к чертовой матушке дверь. Закрыл ее на ключ и сделал вид, что в принципе все по плану. А что такого? Три раза на дню такое вижу. Можно подумать, у вас дома книги по полкам не ходят, а радио не делает вид, что только что плотно пообедало мимо пробегавшей крысой. Стоим у закрытой двери, переводим дух и тут гаснет свет. Сценаристы меряканских ужастиков делают себе харакири от зависти.- Ядрены пассатижи.Выдыхаю, и слышу, как в темноте кто-то согласно икнул. За спиной. Фонарики остались на базе, посему хочешь - не хочешь, надо идти к выключателю. Идем кучкой конечностей, время от времени спотыкаясь через неприкаянный мусор, споро перебегающий нам дорогу. Включаем свет, выдыхаем, ну, перебои с электричеством... бывает. Выдыхаем еще раз и тут свет гаснет снова. «Galapunkts.» Привычно заметил внутренний голос, который уже смирился с тем, что со мной вечно что-то происходит.- Пиндык. Приехали, все вылазят из машины и сушат весла.Тут же продублировала мою мысль Светлана. Я с уважением покосился на невидимую в темноте блондинку, не знал, что юные девушки могут так выражаться. Стоим. А так как стоим у стены с выключателями, то на противоположной стороне окна. И в какой-то момент замечаем, что словно стало светлее. С чего бы вдруг? Как оказалось, некоторые вопросы лучше всего не задавать… даже мысленно. В ответ на мой вопрос со стороны окна появляется сначала не слишком явное, но постепенно набирающее сил свечение. Через несколько мгновений появляется и причина свечения - призрак. Как я об этом догадался? В жизни довелось встречать не так уж и много людей, которые могли летать, проходить сквозь стены и просвечиваться одновременно. Слившись со стеной, мы по возможности прикинулись мебелью, стараясь лишний раз не дышать, не моргать и не отсвечивать в целом. Призрак огляделся, что-то явно недовольно пробормотал про современную молодежь, коррупцию, и крем от загара, вздохнул и, покачав головой, исчез.Свет загорелся сам. Отлипаем от стены и плавно стекаем к центру комнаты. Фигасе, съездили подзаработать легких денежек. Как бы не пришлось их потом все потратить на лечение дергающегося глаза. Происходящее невольно заставляет вспомнить поговорку про сыр, то, что автобус если и приедет, то только утром, а еще, что до шоссе уйма километров. Несколько нервирует количество открытых дверей, и мысли о том, что за ними может быть нечто поопасней радио и книжек. Спать, по совершенно непонятной причине, всем резко перехотелось.Ну раз так, решено было пойти и пошерстить кабинет местного директора. Найти его было не так сложно. Нашли, предусмотрительно оставив дверь нараспашку, принялись копаться в столе и полках, отыскивая хоть что-то полезное. Какие-то документы, бумажки, записи мы с целью все это изучить более подробно в другом месте, складировали на столе.Устав, я на какое-то время остановился и снял очки, чтобы дать глазам отдых. Свет погас. «Да елы-палтус!» Щелкнул выключателем настольной лампы. Весьма предсказуемо свет не включается.- Опять.Трагически заметил Макс, и с завидной сноровкой слился с порядком обшарпанным креслом, которое прервало его падение на пол, прикинувшись его частью. Больше кресел в кабинете не было. Я и Светлана заняли стратегические позиции вокруг окна, так как без очков я все равно никуда не мог двинуться, а она из чувства солидарности не захотела бросать меня одного. Темно, хоть глаз выколи. Не знаю, как на остальных, но на меня накатило жуткое желание закурить прямо сейчас. Может в этот раз обойдется? Ага... щас. Светлеть по привычке стало от окна, следом в кабинете появился призрак директора. А мы и не знали, что он помер. Осмотрел нашу теплую компанию у окна и полутруп в кресле, покачал головой, подметил, что мы не знаем с чем связались, и исчез, свет включился.Исследовательское рвение, как и любовь к легким заработкам, с нас как рукой сняло буквально в тот же миг. Рысью вернувшись на базу, мы собрали свое барахло, не дожидаясь третьего появления чьего-либо призрака. И даже успели смыться из особняка до того, как свет погас снова, а двери стали захлопываться совершенно самостоятельно.Не знаю, о чем думали остальные, пока мы шли через темный лес к шоссе под приветственные песни волков, а я думал о том, что на детонаторе я вертел такие заработки, краска от седины портит волосы, и еще, неплохо было бы съездить к моему знакомцу - в рожу плюнуть.

Ключевые слова: Особняк радио книги директор призрак

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