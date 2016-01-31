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Истории из жизни

Медведь

Было это в Сибири во время войны. И случилось пережить этот ужас нам двоим: мне и подружке Гале. Мне было 5 лет, а Гале на год меньше. Отцы наши воевали на фронте. А матери - в то время ещё молодые женщины - часто собирались вместе (погоревать, порадоваться, помочь друг другу). Жили мы на одной улице. Дети тоже общались между собой.
И вот в один зимний день я пришла к подружке поиграть. А наши мамы пошли к тёте моей (через дом) и закрыли нас снаружи на замок. Остались мы вдвоём. В комнате стоял круглый деревянный стол (тогда он нам казался таким большим). Рядом с ним в кадке рос фикус. У стены стояла железная кровать, накрытая большим ватным одеялом. Так в памяти всё и осталось... Мы с Галей устроили под столом домик и играли там в куклы, которые нам мамы сшили.
И вдруг слышим шаги... медленные, тяжелые шлепки по полу. Мы выскочили из-под стола, взялись за руки и в страхе уставились на дверной проем (откуда доносились звуки). Стоим, а шлепки всё ближе и ближе... И вот из-за печки показалась медвежья морда. Большой (ростом с нас будет) медведь медленно продвигался к дверному проему. Мы очень близко смогли рассмотреть его: узкая мордочка с блестящими чёрными глазами-бусинками, густая коричневая шерсть, очень широкий (проходя через дверной проём, он задевал боками косяки и буквально протискивался через него) и сопит... Мы, не сговариваясь, пулей залетели на кровать, накрылись одеялом с головой и замерли. Слышим: шлёп, шлёп, шлёп... Медведь не спеша подходит к кровати и одним вдохом, медленно втягивая воздух, проводит своим носом от наших ног до голов... И тишина... Больше ничего не слышно: ни шлепков, ни сопения.
Сколько времени мы так пролежали - не знаю. Но я сказала Гале, что задыхаюсь и не могу больше. Она ответила, что тоже не может больше дышать. И мы потихоньку приподняли одеяло. Осмотрелись. Заглянули под кровать - никого.
Кровать стояла вплотную к окошку. Мы бросились к нему, оборвав шторки и оглядываясь на дверь, начали стучать по раме и орать не своими голосами: "Мама! Мама!" А рамы-то, как на зло, двойные (зима ведь). Стучим, орём - никто не слышит.
На наше счастье по улице проходила женщина (шла она в сторону того дома, где были наши мамы). Она нас увидела. В этот же момент кто-то из наших мам тоже вышел на улицу, и женщина сказала, что в соседнем доме дети сильно стучат в окошко и кричат. В следующую минуту мы увидели, как, накинув фуфайки и подобрав подолы, несутся к нам наши мамы.
Открыли дверь. Мы кинулись навстречу (каждая к своей матери), вцепились в подолы и одно только слово орём: "Медведь!!!"
Взрослые обыскали весь дом. И чердак, и подполье, и стайку, и кладовку. Конечно же, никого не нашли. Вот что это было?
Мы с Галей позже сверяли всё, что увидели, - один в один. А спустя время в школе мы писали сочинение на вольную тему. Я написала эту историю... и получила 2. Галя тоже решила написать... Ей поставили 1. В сороковые года не верили в мистику.
Вообще с этим домом не одна такая история была. Женщины поговаривали, что под домом этим клад зарыт. И что клад этот приходил к нам в медвежьем образе. Сказали, что надо было ударить его наотмашь левой рукой по морде, и он бы тогда рассыпался монетами да каменьями драгоценными. Но кто бы смог так сделать? Уж точно не дети.

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 10:11
Сегодня, 10:11 by klavdiyaПросмотров: 1 369Комментарии: 19
+32

Ключевые слова: Медведь дом страх клад авторская история

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Комментарии

#1 написал: Восьмая тень
Сегодня, 10:38
+3
Онлайн
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Публикаций: 32
Комментариев: 244
В русских и славянских поверьях распространен образ медведя как хозяина и защитника. А клады оберегают духи.
Может тот сторож и принял такой образ.
Хорошая история. От меня плюс.
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#2 написал: SHINJIRO
Сегодня, 10:46
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Чего только не бывает...+
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#3 написал: Tengu
Сегодня, 11:15
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И не взрослые. Рукой по морде как-то нехорошо.
Зарегистрирован: 22.04.2013
  
#4 написал: Talisha
Сегодня, 11:26
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Вот так ударишь..и сразу без руки останешься. А вдруг настоящий медведь? Кто отважится? Кабы знать, что это клад - другое дело:-) Интересная история, представляю, как девушки напугались! +
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#5 написал: Кровавый Мармелад
Сегодня, 11:50
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Зарегистрирован: 29.11.2011
               
#6 написал: PUFIK
Сегодня, 12:21
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Колоритная история. Можно списать все на детское воображение, но если присовокупить рассказы соседок, то получается неплохая такая деревенская байка. Я поставлю плюс.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#7 написал: Баба Клава
Сегодня, 12:27
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Потрясающе. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#8 написал: marlin
Сегодня, 12:52
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В истории до этой, мужу надо было нос разбить,чтобы приворот спал, а в этой истории медведю по морде:) Вот что люли животворящие делают wink Плюс.необычная и интересная история на самом деле.
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#9 написал: Минди
Сегодня, 13:27
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Отличная история! Может это домовой был? Только плюс!
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#10 написал: Tigger power
Сегодня, 13:41
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Очень необычная и интересная история))) плюс
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#11 написал: Madame Margo
Сегодня, 13:53
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Я поставила плюс, хотя и возможно, то было детское воображение, но кто знает...
Зарегистрирован: 27.02.2013
 
#12 написал: kas11
Сегодня, 14:36
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дети ведь до определенного возраста безгрешные души,вот дух в образе медведя и показался им и ,определенно, никакого зла не таил.. плюс.история очень понравилась
Зарегистрирован: 16.03.2013
#13 написал: nerenga
Сегодня, 15:50
+2
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Детям было 4 и 5 лет. ГГ пишет, что медведь был ростом с них. Это может медвежонок тогда? Только почему он еле в дверь пролез?
Вообще детские представления о размерах сомнительные и редко соответствуют действительности.
Зарегистрирован: 30.10.2013
  
#14 написал: ELEMAT
Сегодня, 15:53
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История невероятная! Много чего подобного мне рассказывала бабушка про те годы. Сейчас тоже всего такого, мистического, немало, но... как-то в другом обличье, что ли.
Плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
    
#15 написал: Galadriell80
Сегодня, 17:09
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Вот и я о возрасте подумала. Такого роста только медвежонок до года мог быть. А его испугаться нереально.
Зарегистрирован: 16.12.2015
#16 написал: Ахма
Сегодня, 17:55
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Комментариев: 141
Цитата: Galadriell80
Вот и я о возрасте подумала. Такого роста только медвежонок до года мог быть. А его испугаться нереально.

Почему же? Таким маленьким девочкам годовалого медвежонка хватило бы за глаза.

Вообще с этим домом не одна такая история была.

Какая - такая? Медведи по углам мерещились?
Зарегистрирован: 30.05.2016
#17 написал: ана аю
Сегодня, 19:27
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Жуть какая! Плюс.
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#18 написал: Стаська
Сегодня, 19:29
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Ух, ты! Какая история интересная! Мне тоже кажется, что это клад приходил в медвежьем обличии. Я много читала историй подобного рода. Спасибо, плюс!!!
Зарегистрирован: 13.04.2016
#19 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 19:52
+1
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Комментариев: 4 572
Медведь в среднем на четырёх лапах около метра, как и ребёнок лет 4-х 5-ти. ПЛЮС
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
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