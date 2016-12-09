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Страшные Арты

Ужин

Ужин

Вчера, 12:14 by Depressivniy_dokumentovedПросмотров: 178Комментарии: 5
+3

Ключевые слова: Черно-белый рисунок девушки собачка авторский арт

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 12:46
+4
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2883|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 896
Мальчики кончились?
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#2 написал: Летяга
Вчера, 13:29
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (12343|-4)
Публикаций: 1 021
Комментариев: 9 663
Они её вместе с шерстью есть собрались?
Да и собачка такая маленькая, троим маловато будет. Жалко пёсика. Вот прямо видно, как ему страшно.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 14:06
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 126
Комментариев: 6 852
Цитата: Летяга
Они её вместе с шерстью есть собрались?
Да и собачка такая маленькая, троим маловато будет. Жалко пёсика. Вот прямо видно, как ему страшно.
+++

Поэтому они и такие тощие grinning
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: Estellan
Вчера, 18:27
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2193|0)
Публикаций: 259
Комментариев: 2 937
Цитата: Летяга
Они её вместе с шерстью есть собрались?

А может это сфинкс?
Зарегистрирован: 23.07.2015
                
#5 написал: Depressivniy_dokumentoved
Сегодня, 10:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (22|-1)
Публикаций: 25
Комментариев: 74
Цитата: Tigger power
Мальчики кончились?

До мальчиков они ещё не добрались! smile

Цитата: Летяга
Они её вместе с шерстью есть собрались?

Шкурку спустят и оставят на память.
Цитата: Летяга
Да и собачка такая маленькая, троим маловато будет.

Ну, тут уж сколько удалось поймать!
Цитата: Летяга
Жалко пёсика. Вот прямо видно, как ему страшно.

По крайней мере, мне удалось это изобразить.
Зарегистрирован: 6.01.2021
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