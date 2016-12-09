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Страшные Арты
Ужин
Вчера, 12:14 by
Depressivniy_dokumentoved
Просмотров: 178
Комментарии: 5
+3
Ключевые слова:
Черно-белый рисунок
девушки
собачка
авторский арт
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Комментарии
#1 написал:
Tigger power
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Публикаций: 13
Комментариев: 5 896
Мальчики кончились?
#2 написал:
Летяга
Вчера, 13:29
+3
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-4
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Публикаций: 1 021
Комментариев: 9 663
Они её вместе с шерстью есть собрались?
Да и собачка такая маленькая, троим маловато будет. Жалко пёсика. Вот прямо видно, как ему страшно.
+++
#3 написал:
зелёное яблочко
Вчера, 14:06
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Комментариев: 6 852
Цитата: Летяга
Они её вместе с шерстью есть собрались?
Да и собачка такая маленькая, троим маловато будет. Жалко пёсика. Вот прямо видно, как ему страшно.
+++
Поэтому они и такие тощие
#4 написал:
Estellan
Вчера, 18:27
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Цитата: Летяга
Они её вместе с шерстью есть собрались?
А может это сфинкс?
#5 написал:
Depressivniy_dokumentoved
Сегодня, 10:29
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Комментариев: 74
Цитата: Tigger power
Мальчики кончились?
До мальчиков они ещё не добрались!
Цитата: Летяга
Они её вместе с шерстью есть собрались?
Шкурку спустят и оставят на память.
Цитата: Летяга
Да и собачка такая маленькая, троим маловато будет.
Ну, тут уж сколько удалось поймать!
Цитата: Летяга
Жалко пёсика. Вот прямо видно, как ему страшно.
По крайней мере, мне удалось это изобразить.
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