Блуждающая смерть

Блуждающая смертьОна металась средь деревьев,
Одежда вся в крови, но не её.
Дрожа, как лист, от страха или гнева...
Была так похожа на зверьё.
Когтями быстро пробивая путь,
С диким воплем мчалась вновь вперед.
Ей казалось, что уже нельзя свернуть,
Никто назад все не вернет.
Остановившись резко у дороги,
Приметила мужчину вдалеке.
Идет в развалку, подкошенные ноги.
Не зная, что висит он на крючке.
Оголив все зубы, был издан легкий рык,
Сдержать себя она не в силе.
По всем клыкам промелькнул язык,
Сегодня пусть не ждут его родные.
Горло заболело от желания.
В висках пульс покоя не давал.
Оставив на потом все покаяния,
Зверь свой ужин ожидал.
И вот, выскочив на встречу,
Предстал во всей красе кошмар.
Пред человеком, что весь вечер,
Пил за здоровье односельчан.
Оборотень схватил его за плечи,
Пасть от жажды в пене вся.
Когти сжали еду покрепче,
Ужин отпускать нельзя.
Пастью дико впился прямо в шею,
Смачно откусив кусок.
От крови и насыщения пьянея,
Зверь становился все более жесток.
И вот уже обгладывая кости,
Девушка отпрянула назад.
Вновь проснулось чувство злости,
В голове царил полнейший ад.
Автор: я, миссис Совушка
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:04
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 21:04 by Mrs.OwlПросмотров: 41Комментарии: 2
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