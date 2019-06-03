Блуждающая смерть

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:04

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Mrs.Owl Просмотров: 41 Комментарии: 2 +4 Вчера, 21:04 by

Она металась средь деревьев,Одежда вся в крови, но не её.Дрожа, как лист, от страха или гнева...Была так похожа на зверьё.Когтями быстро пробивая путь,С диким воплем мчалась вновь вперед.Ей казалось, что уже нельзя свернуть,Никто назад все не вернет.Остановившись резко у дороги,Приметила мужчину вдалеке.Идет в развалку, подкошенные ноги.Не зная, что висит он на крючке.Оголив все зубы, был издан легкий рык,Сдержать себя она не в силе.По всем клыкам промелькнул язык,Сегодня пусть не ждут его родные.Горло заболело от желания.В висках пульс покоя не давал.Оставив на потом все покаяния,Зверь свой ужин ожидал.И вот, выскочив на встречу,Предстал во всей красе кошмар.Пред человеком, что весь вечер,Пил за здоровье односельчан.Оборотень схватил его за плечи,Пасть от жажды в пене вся.Когти сжали еду покрепче,Ужин отпускать нельзя.Пастью дико впился прямо в шею,Смачно откусив кусок.От крови и насыщения пьянея,Зверь становился все более жесток.И вот уже обгладывая кости,Девушка отпрянула назад.Вновь проснулось чувство злости,В голове царил полнейший ад.Автор: я, миссис Совушка

Ключевые слова: Оборотень девушка убийство страх опасность животное авторский стих

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