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Стихи

Блуждающая смерть

Она металась средь деревьев,
Одежда вся в крови, но не её.
Дрожа, как лист, от страха или гнева...
Была так похожа на зверьё.

Когтями быстро пробивая путь,
С диким воплем мчалась вновь вперед.
Ей казалось, что уже нельзя свернуть,
Никто назад все не вернет.

Остановившись резко у дороги,
Приметила мужчину вдалеке.
Идет в развалку, подкошенные ноги.
Не зная, что висит он на крючке.

Оголив все зубы, был издан легкий рык,
Сдержать себя она не в силе.
По всем клыкам промелькнул язык,
Сегодня пусть не ждут его родные.

Горло заболело от желания.
В висках пульс покоя не давал.
Оставив на потом все покаяния,
Зверь свой ужин ожидал.

И вот, выскочив на встречу,
Предстал во всей красе кошмар.
Пред человеком, что весь вечер,
Пил за здоровье односельчан.

Оборотень схватил его за плечи,
Пасть от жажды в пене вся.
Когти сжали еду покрепче,
Ужин отпускать нельзя.

Пастью дико впился прямо в шею,
Смачно откусив кусок.
От крови и насыщения пьянея,
Зверь становился все более жесток.

И вот уже обгладывая кости,
Девушка отпрянула назад.
Вновь проснулось чувство злости,
В голове царил полнейший ад.

Блуждающая смерть

Автор: я, миссис Совушка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:04
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 21:04 by Mrs.OwlПросмотров: 41Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Оборотень девушка убийство страх опасность животное авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Шерри
Вчера, 23:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 489
Ну ребят... незнаю...я оцениваю стихи как стихи.
Вам прозы писать нужно.
+ Конечно....но это не стихи)))
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:22
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2949|-1)
Публикаций: 1 851
Комментариев: 11 585
Не стих это верно, вроде как пересказа. Плюс поставлю за хорошую картиночку.) +

52200070.jpg
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
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