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Страшно интересно

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Эвелин Галински, родившаяся в 1950 году в Марселе, создает дымчатые терракотовые скульптуры.

Его герои рождены из бессознательной и глубокой личной памяти. Они также могут возникнуть из коллективной памяти.

Они рассказывают не историю человеческого тела, а мечту человечества. Они стирают следы ... Они приглашают нас потерять ориентиры времени: женские / мужские, детские / взрослые, живые или мертвые. Они побуждают людей отказаться от любых ссылок и найти внешность, похожую на ребенка.

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Автор - Karinalin.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:03
Сегодня, 03:03 by Сделано_в_СССРПросмотров: 34Комментарии: 0
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Ключевые слова: Evelyne Galinski скульптор глина скульптуры страшно интересно

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