Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:03

Сделано_в_СССР Просмотров: 34 Комментарии: 0 0 Сегодня, 03:03 by

Эвелин Галински, родившаяся в 1950 году в Марселе, создает дымчатые терракотовые скульптуры.Его герои рождены из бессознательной и глубокой личной памяти. Они также могут возникнуть из коллективной памяти.Они рассказывают не историю человеческого тела, а мечту человечества. Они стирают следы ... Они приглашают нас потерять ориентиры времени: женские / мужские, детские / взрослые, живые или мертвые. Они побуждают людей отказаться от любых ссылок и найти внешность, похожую на ребенка.Автор - Karinalin.

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