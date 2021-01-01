Evelyne Galinski - мумиобразные скульптуры
Эвелин Галински, родившаяся в 1950 году в Марселе, создает дымчатые терракотовые скульптуры.
Его герои рождены из бессознательной и глубокой личной памяти. Они также могут возникнуть из коллективной памяти.
Они рассказывают не историю человеческого тела, а мечту человечества. Они стирают следы ... Они приглашают нас потерять ориентиры времени: женские / мужские, детские / взрослые, живые или мертвые. Они побуждают людей отказаться от любых ссылок и найти внешность, похожую на ребенка.
Автор - Karinalin.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:03
Сегодня, 03:03 by Сделано_в_СССРПросмотров: 34Комментарии: 0
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