Наброски НЁХ

Наброски НЁХВообще, эти НЁХ бесполые, но, для удобства, именуются условными "он" и "она".
Зи, персонаж, от лица которого ведётся рассказ, и "её" питомец Пёса (менее развитый интеллектуально НЁХ, не владеет речью).
Серый (кликуха, настоящее имя - хз), сосед Зи. оба живут в заброшенной больнице. На месте глаз - постоянно кровоточащие наполовину зарубцевавшиеся раны. Тем не менее, это не мешает ему вполне ясно видеть окружающий мир.
Собственно, и сама история, и персонажи возникли спонтанно, поэтому их изображения ограничиваются намалёвками в блокноте для себя.
Когда Сиреноголовый приманивает подростков Моргенштерном:
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 05:44
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 05:43 by НЁХ-целительПросмотров: 155Комментарии: 4
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