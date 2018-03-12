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Страшные Арты

Наброски НЁХ

Вообще, эти НЁХ бесполые, но, для удобства, именуются условными "он" и "она".

Зи, персонаж, от лица которого ведётся рассказ, и "её" питомец Пёса (менее развитый интеллектуально НЁХ, не владеет речью).

Наброски НЁХ

Серый (кликуха, настоящее имя - хз), сосед Зи. оба живут в заброшенной больнице. На месте глаз - постоянно кровоточащие наполовину зарубцевавшиеся раны. Тем не менее, это не мешает ему вполне ясно видеть окружающий мир.

Наброски НЁХ

Собственно, и сама история, и персонажи возникли спонтанно, поэтому их изображения ограничиваются намалёвками в блокноте для себя.

Наброски НЁХ

Наброски НЁХ

Когда Сиреноголовый приманивает подростков Моргенштерном:

Наброски НЁХ


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 05:44
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 05:43 by НЁХ-целительПросмотров: 155Комментарии: 4
+8

Ключевые слова: НЁХ наброски описание авторский арт

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Комментарии

#1 написал: Jeid
Вчера, 06:35
0
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 47
Опять хондра, Серый? laughing
Круто+
Зарегистрирован: 12.03.2018
#2 написал: Rudoznatetz
Вчера, 08:33
0
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Комментариев: 147
Ну НИХ! Увидь я такое на горке - протрезвел бы в раз! open_mouth
Зарегистрирован: 25.12.2018
#3 написал: Шерри
Сегодня, 01:25
0
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Публикаций: 38
Комментариев: 626
Говорят такие в астрале водятся))) +
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#4 написал: Летяга
Сегодня, 05:04
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (11017|-4)
Публикаций: 952
Комментариев: 9 485
Вот в корыте с горки точно очень круто! Проверено личным опытом!
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
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