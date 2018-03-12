Наброски НЁХ

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 05:44

Причина: Стилистика автора сохранена.

НЁХ-целитель Просмотров: 155 Комментарии: 4 +8 Вчера, 05:43 by

Вообще, эти НЁХ бесполые, но, для удобства, именуются условными "он" и "она".Зи, персонаж, от лица которого ведётся рассказ, и "её" питомец Пёса (менее развитый интеллектуально НЁХ, не владеет речью).Серый (кликуха, настоящее имя - хз), сосед Зи. оба живут в заброшенной больнице. На месте глаз - постоянно кровоточащие наполовину зарубцевавшиеся раны. Тем не менее, это не мешает ему вполне ясно видеть окружающий мир.Собственно, и сама история, и персонажи возникли спонтанно, поэтому их изображения ограничиваются намалёвками в блокноте для себя.Когда Сиреноголовый приманивает подростков Моргенштерном:

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