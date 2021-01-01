Maki Horanai - картины

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 27 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:59 by

Картины Маки показывают мир, который существует одновременно нигде и везде, в реале и во снах.Маки Хоранай (Maki Horanai) - японский художник. Родилась, выросла и получила образование в Японии, но в настоящее время живет в Юго-Восточном Квинсленде, Австралия. Она выросла в небольшом приморском селе на острове Хоккайдо, на севере Японии, где часто сидела или играла на пляже.В начале формирования пристрастий Маки, наибольшее воздействия на неё оказали океан, берег, птицы и острова, которые она видела, как в реальности, так и в своём воображении. Рисовать она начала ещё в школе, после окончания которой уже целенаправленно продолжила обучение живописи в колледже и аспирантуре, где находилась под сильным влиянием цвета и тем Западного религиозно-культового искусства.Маки широко представлена в Японии и Австралии. Её цель - влиять на людей, которые готовы видеть больше того, что лежит на поверхности. Картины Маки показывают мир, который существует одновременно нигде и везде, в реале и во снах. Они представляют собой сочетание восточных и западных реалий и не поддаются единой классификации.Нигде и везде.Автор - Karinalin.

Ключевые слова: Maki Horanai художник живопись графика арты

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