Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:21

Сделано_в_СССР Просмотров: 81 Комментарии: 1 0 Вчера, 16:21 by

Джаред Африка — художник из Лас-Вегаса, рисующий лютую кислотную дичь. Больше мы о нем ничего не знаем, и это, скорее всего, даже к лучшему.Просто присмотритесь к его картинам — это настолько злой психодел, что его нужно повсеместно использовать в антинаркотической рекламе. После этих картинок даже взрослые с крепкой психикой побояться притрагиваться к запрещенным веществам.Автор - Disgusting Men.

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