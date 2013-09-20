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Страшные Арты

Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки

Джаред Африка — художник из Лас-Вегаса, рисующий лютую кислотную дичь. Больше мы о нем ничего не знаем, и это, скорее всего, даже к лучшему.

Просто присмотритесь к его картинам — это настолько злой психодел, что его нужно повсеместно использовать в антинаркотической рекламе. После этих картинок даже взрослые с крепкой психикой побояться притрагиваться к запрещенным веществам.

Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки
Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки


Автор - Disgusting Men.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:21
Вчера, 16:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 81Комментарии: 1
0

Ключевые слова: Джаред Африка художник психодел арты

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Комментарии

#1 написал: Евангелион
Вчера, 17:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (11|1)
Публикаций: 0
Комментариев: 349
Типичные высеры примеры современного искусства :))
Зарегистрирован: 20.09.2013
 
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