Лютые бэд-трипы на картинах Джареда Африки

Лютые бэд-трипы на картинах Джареда АфрикиДжаред Африка — художник из Лас-Вегаса, рисующий лютую кислотную дичь. Больше мы о нем ничего не знаем, и это, скорее всего, даже к лучшему.
Просто присмотритесь к его картинам — это настолько злой психодел, что его нужно повсеместно использовать в антинаркотической рекламе. После этих картинок даже взрослые с крепкой психикой побояться притрагиваться к запрещенным веществам.
Автор - Disgusting Men.
Источник.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:21
Вчера, 16:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 81Комментарии: 1
Ключевые слова: Джаред Африка художник психодел арты