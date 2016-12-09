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Страшные Арты

Картины Сергея Колесникова на тему Мистика

Картины Сергея Колесникова на тему Мистика


Сергей Колесников родился под Тулой в 1967 году. В настоящее время проживает в г.Москва и г.Франкфурт на Майне.

Мистические картины для художника являются средством донесения какой-либо идеи.
Художник выработал уникальный, узнаваемый авторский почерк живописи. Картины автора выделяются из массы живописных произведений, они узнаваемы, и их нельзя спутать с другими.
Мистические картины особенно ярко несут в себе энергетику, заложенную автором, они излучают вибрацию души автора, которую он, зачастую бессознательно, вкладывал в момент создания в свои полотна.

Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Картины Сергея Колесникова на тему Мистика


Автор - k-s-art.com.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:14
Сегодня, 19:14 by Сделано_в_СССРПросмотров: 32Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Сергей Колесников художник живопись сюрреализм эзотерика

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 19:38
+1
Группа: Модераторы
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Комментариев: 4 983
Не все, но понравилось +
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
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