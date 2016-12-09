Картины Сергея Колесникова на тему Мистика
Сергей Колесников родился под Тулой в 1967 году. В настоящее время проживает в г.Москва и г.Франкфурт на Майне.
Мистические картины для художника являются средством донесения какой-либо идеи.
Художник выработал уникальный, узнаваемый авторский почерк живописи. Картины автора выделяются из массы живописных произведений, они узнаваемы, и их нельзя спутать с другими.
Мистические картины особенно ярко несут в себе энергетику, заложенную автором, они излучают вибрацию души автора, которую он, зачастую бессознательно, вкладывал в момент создания в свои полотна.
Автор - k-s-art.com.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:14
Сегодня, 19:14 by Сделано_в_СССРПросмотров: 32Комментарии: 1
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