Картины Сергея Колесникова на тему Мистика

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:14

Сделано_в_СССР Просмотров: 32 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 19:14 by

Сергей Колесников родился под Тулой в 1967 году. В настоящее время проживает в г.Москва и г.Франкфурт на Майне.Мистические картины для художника являются средством донесения какой-либо идеи.Художник выработал уникальный, узнаваемый авторский почерк живописи. Картины автора выделяются из массы живописных произведений, они узнаваемы, и их нельзя спутать с другими.Мистические картины особенно ярко несут в себе энергетику, заложенную автором, они излучают вибрацию души автора, которую он, зачастую бессознательно, вкладывал в момент создания в свои полотна.Автор - k-s-art.com.

Ключевые слова: Сергей Колесников художник живопись сюрреализм эзотерика

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