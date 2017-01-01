Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшные Арты

Мистические картины Теодора Киттельсена

Теодор Киттельсен (1857-1914) - художник, классик норвежской живописи.
Немного талантливых художников были бы более любимы и понимаемы норвежцами, да и не только ими, чем Теодор Киттельсен. Что бы он ни изображал - лес в зимний день, туман над водой, цветочные луга в июньскую ночь, двор в сумерках, озеро в лесу с водяными лилиями и мистической дымкой, острова в солнечный летний день... - всё это будет изображено настолько натурально, что появляется ощущение пребывания на описываемом им месте...
В его картинах страх перемешивается с ощущением абсолютного зла. Такие картины неповторимы, их невозможно забыть. Его картины обладают какой-то магией, которые просто приказывают смотреть их снова и снова, тем более что каждый раз находишь в них нечто новое. Зловещее притяжение!
Мистические картины Теодора Киттельсена
Мистические картины Теодора Киттельсена
Мистические картины Теодора Киттельсена
Мистические картины Теодора Киттельсена
Мистические картины Теодора Киттельсена
Мистические картины Теодора Киттельсена
Мистические картины Теодора Киттельсена
Мистические картины Теодора Киттельсена
Мистические картины Теодора Киттельсена
Мистические картины Теодора Киттельсена

Взято понемногу здесь и здесь.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 11:01
Сегодня, 11:01 by NikolinaПросмотров: 6Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Художник реалистичность магия классика

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.