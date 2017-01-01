Мистические картины Теодора Киттельсена

Мистические картины Теодора КиттельсенаТеодор Киттельсен (1857-1914) - художник, классик норвежской живописи.
Немного талантливых художников были бы более любимы и понимаемы норвежцами, да и не только ими, чем Теодор Киттельсен. Что бы он ни изображал - лес в зимний день, туман над водой, цветочные луга в июньскую ночь, двор в сумерках, озеро в лесу с водяными лилиями и мистической дымкой, острова в солнечный летний день... - всё это будет изображено настолько натурально, что появляется ощущение пребывания на описываемом им месте...
В его картинах страх перемешивается с ощущением абсолютного зла. Такие картины неповторимы, их невозможно забыть. Его картины обладают какой-то магией, которые просто приказывают смотреть их снова и снова, тем более что каждый раз находишь в них нечто новое. Зловещее притяжение!
Взято понемногу здесь и здесь.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 11:01
Сегодня, 11:01 by NikolinaПросмотров: 6Комментарии: 0
Ключевые слова: Художник реалистичность магия классика