Edgar Marquez

Helldog Просмотров: 27 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:26 by

Edgar Marquez - мексиканец, но вырос в Лонг-Бич, Калифорния, где проживает с 12 лет. Рисовал все время, сколько себя помнит, занимается татуировкой 12 лет. Происходит родом из семьи сварщиков, в связи с чем ему также приходилось работать в этой профессии, несмотря на то, что уже занимался татуировкой.В возрасте 19 лет начал относится к своему увлечению серьезнее. Количество его клиентов выросло настолько, что однажды ему пришлось выбирать между татуированием и сваркой.Из-за массового увеличения предложений по работе и клиентов, Edgar решил посвятить себя татуировке полностью. Он объединился со своим давним другом и открыл тату магазин Long Beach Ink Store.Автор: Edgar Marquez.

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