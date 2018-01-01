Edgar MarquezEdgar Marquez - мексиканец, но вырос в Лонг-Бич, Калифорния, где проживает с 12 лет. Рисовал все время, сколько себя помнит, занимается татуировкой 12 лет. Происходит родом из семьи сварщиков, в связи с чем ему также приходилось работать в этой профессии, несмотря на то, что уже занимался татуировкой.
В возрасте 19 лет начал относится к своему увлечению серьезнее. Количество его клиентов выросло настолько, что однажды ему пришлось выбирать между татуированием и сваркой.
Из-за массового увеличения предложений по работе и клиентов, Edgar решил посвятить себя татуировке полностью. Он объединился со своим давним другом и открыл тату магазин Long Beach Ink Store.
Автор: Edgar Marquez.
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Сегодня, 05:26 by HelldogПросмотров: 27Комментарии: 0
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