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Страшные Арты

Мои драконы. Фан-арт к игре Icarus Online

В Icarus Online можно приручать драконов, ездить на них, одевать их, тренировать и многое другое. Есть не только драконы, но летающие ревущие рептилии - это, конечно, класс.
Бестиарий огромен, но я нарисовала только парочку. Вот они.

Краснорог
Обитает в ущелье Тритаэль.
Приручить дракоша позволяет только равных ему по силе, а тому, кто слабоват, но позарился, - придется потрудиться.

Мои драконы. Фан-арт к игре Icarus Online
Мои драконы. Фан-арт к игре Icarus Online

А это немного с процесса работы:
Мои драконы. Фан-арт к игре Icarus Online
Мои драконы. Фан-арт к игре Icarus Online

Золотой Бентик
Обитает в море Хаканаса, возле небольшого островка, но приручить его не так-то просто, ведь он привязан к воде, потому подступиться можно, раздобыв Душу Океана и Морской камень, соединив в волшебный свиток, с помощью которого приручение будет успешным. Если сил достаточно, конечно.

Мои драконы. Фан-арт к игре Icarus Online

Процесс:
Мои драконы. Фан-арт к игре Icarus Online
Мои драконы. Фан-арт к игре Icarus Online

Есть еще один рисунок. Из той же серии игры: мой персонаж, обладающий определенными магическими навыками, но, в основном, его сила в ловких и неожиданных атаках острыми кинжалами.
Мои драконы. Фан-арт к игре Icarus Online

На этом пока все. Планирую еще что-то порисовать из бестиария, но... может пройти очень много времени, если мне опять не отключат Интернет.
Сегодня, 11:13 by LynxПросмотров: 35Комментарии: 6
+5

Ключевые слова: Игра драконы бестиарий рисунок маркеры авторский арт

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:18
+4
Онлайн
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Публикаций: 51
Комментариев: 2 038
++++. Ну почему я ничего не умею, и мне от этого скушно cray
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 11:19
+3
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Публикаций: 410
Комментариев: 2 795
Пусть почаще не работает интернет и тогда из под руки "мастера" выйдут вот такие замечательные работы! Супер! Аплодисменты! ++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
              
#3 написал: Летяга
Сегодня, 11:22
+3
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Комментариев: 6 543
Да, отсутствие интернета и беда, и благо)
Замечательные рисунки получились!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#4 написал: Lynx
Сегодня, 11:56
0
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Группа: Главные Редакторы
Репутация: (3098|-1)
Публикаций: 313
Комментариев: 1 814
Цитата: зелёное яблочко
++++. Ну почему я ничего не умею, и мне от этого скушно cray

Да правда, невозможно ничего не уметь. Возможно, есть какие-то скрытые таланты)

Цитата: Сделано_в_СССР
Пусть почаще не работает интернет и тогда из под руки "мастера" выйдут вот такие замечательные работы! Супер! Аплодисменты! ++++++

Цитата: Летяга
Да, отсутствие интернета и беда, и благо)
Замечательные рисунки получились!
+++

Спасибо) Интернет - чудесная вещь, но только тогда, когда его нет)
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 12:05
+1
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Молодец, очень красиво!)+++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#6 написал: Ацкий Ангил
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Юля, ты как всегда - не устаешь удивлять. это просто потрясающе! конечно плюс. куча плюсов!
Зарегистрирован: 7.01.2016
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