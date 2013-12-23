Мои драконы. Фан-арт к игре Icarus Online

Lynx Просмотров: 35 Комментарии: 6 +5 Сегодня, 11:13 by

В Icarus Online можно приручать драконов, ездить на них, одевать их, тренировать и многое другое. Есть не только драконы, но летающие ревущие рептилии - это, конечно, класс.Бестиарий огромен, но я нарисовала только парочку. Вот они.Обитает в ущелье Тритаэль.Приручить дракоша позволяет только равных ему по силе, а тому, кто слабоват, но позарился, - придется потрудиться.А это немного с процесса работы:Обитает в море Хаканаса, возле небольшого островка, но приручить его не так-то просто, ведь он привязан к воде, потому подступиться можно, раздобыв Душу Океана и Морской камень, соединив в волшебный свиток, с помощью которого приручение будет успешным. Если сил достаточно, конечно.Процесс:Есть еще один рисунок. Из той же серии игры: мой персонаж, обладающий определенными магическими навыками, но, в основном, его сила в ловких и неожиданных атаках острыми кинжалами.На этом пока все. Планирую еще что-то порисовать из бестиария, но... может пройти очень много времени, если мне опять не отключат Интернет.

Ключевые слова: Игра драконы бестиарий рисунок маркеры авторский арт

Другие, подобные истории: