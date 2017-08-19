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Страшные Арты

Шикарный хоррор-арт на тему Лукоморья

У Лукоморья дуб спилили,
Кота на мясо зарубили...

Знакомые строчки? Помнится, в веселые школьные времена детям было скучно учить обычные стихи, вот они и изобретали свои собственные. Так сказать, делали исковерканные ремейки. Как правило, не очень веселые: с героями оригинальных произведений обязательно происходило что-нибудь плохое.

Художник из Екатеринбурга Андрей Миронов, похоже, и сам не прочь пофантазировать на тему мрачного Лукоморья. А фантазии этого парня впечатляют. На его рисунках можно встретить знакомых персонажей, только в околохоррорной обработке. Да вы просто посмотрите на Кота Ученого, на Русалку! Интересно, что сказал бы Александр Сергеевич Пушкин? Знаменитая поэма, этакая волшебная сказка, прямо на наших глазах превратилась в дарк-фэнтези. И это очень круто.

Смотрим картинки, узнаем героев "Руслана и Людмилы", делимся впечатлениями. И немножко ностальгируем по дурацким стишкам в школьных коридорах нашей молодости.

Там на неведомых дорожках
Следы разбитых жигулей,
Там мерседес на курьих ножках
Стоит без окон без дверей.

Шикарный хоррор-арт на тему Лукоморья
Шикарный хоррор-арт на тему Лукоморья
Шикарный хоррор-арт на тему Лукоморья
Шикарный хоррор-арт на тему Лукоморья
Шикарный хоррор-арт на тему Лукоморья
Шикарный хоррор-арт на тему Лукоморья
Шикарный хоррор-арт на тему Лукоморья
Шикарный хоррор-арт на тему Лукоморья
Шикарный хоррор-арт на тему Лукоморья
Шикарный хоррор-арт на тему Лукоморья


Автор: Андрей Миронов (арты).
Источник.
Сегодня, 11:37 by ЛетягаПросмотров: 52Комментарии: 10
+9

Ключевые слова: Лукоморье кот баба яга рисунки персонажи

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 11:47
+3
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Публикаций: 620
Комментариев: 6 354
Интересно! ++++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                    
#2 написал: Почетный святой
Сегодня, 12:01
+4
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Репутация: (1108|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 012
Круто! А на картине № 2, я так понял, мужик в выходной день чинит свой отечественный дуб, зафиксировав цепями, чтобы не поехал. Ох уж этот наш дубопром...
Зарегистрирован: 23.04.2014
   
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 12:33
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А Баба Ежка просто улет! сразу видно - идейная женщина)) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#4 написал: FataMorgana
Сегодня, 12:42
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Комментариев: 2 738
Темное Лукоморье)) Кот жуткий такой и тот, кто на первой картинке)) Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
#5 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 12:42
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На картине №4 избушка-люкс. +
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#6 написал: Red Scorpion
Сегодня, 12:43
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И тридцать витязей прекрасных Чредой из вод выходят ясных, И с ними дядька их морской.(С)
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Летяга, Отличная подборка, ПЛЮС!
Зарегистрирован: 28.11.2012
 
#7 написал: Летяга
Сегодня, 12:55
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Рада, что понравилось))
А отсылку к Властелину колец никто не обнаружил?
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#8 написал: Qusto
Сегодня, 12:57
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Впечатляет, плюсую, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
#9 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 13:00
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Цитата: Летяга

А отсылку к Властелину колец никто не обнаружил?

Да чуть-чуть похоже.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#10 написал: DRUID
Сегодня, 13:22
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Репутация: (15|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 161
Цитата: Kreisleiter13
Цитата: Летяга

А отсылку к Властелину колец никто не обнаружил?

Да чуть-чуть похоже.

Конечно и причём не только к нему.
Дуб пытается поглотить человека, также как у Толкина древнее злое дерево пыталось поглотить хобита. Кот на волка Варга похож.
Избушка как из аниме фильма " Ходячий замок". А последняя картинка вообще " Игрой престолов" отдаёт.
Не по нашему как-то, русским духом не пахнет.
Зарегистрирован: 26.01.2018
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