Шикарный хоррор-арт на тему Лукоморья

Шикарный хоррор-арт на тему ЛукоморьяУ Лукоморья дуб спилили,
Кота на мясо зарубили...
Знакомые строчки? Помнится, в веселые школьные времена детям было скучно учить обычные стихи, вот они и изобретали свои собственные. Так сказать, делали исковерканные ремейки. Как правило, не очень веселые: с героями оригинальных произведений обязательно происходило что-нибудь плохое.
Художник из Екатеринбурга Андрей Миронов, похоже, и сам не прочь пофантазировать на тему мрачного Лукоморья. А фантазии этого парня впечатляют. На его рисунках можно встретить знакомых персонажей, только в околохоррорной обработке. Да вы просто посмотрите на Кота Ученого, на Русалку! Интересно, что сказал бы Александр Сергеевич Пушкин? Знаменитая поэма, этакая волшебная сказка, прямо на наших глазах превратилась в дарк-фэнтези. И это очень круто.
Смотрим картинки, узнаем героев "Руслана и Людмилы", делимся впечатлениями. И немножко ностальгируем по дурацким стишкам в школьных коридорах нашей молодости.
Там на неведомых дорожках
Следы разбитых жигулей,
Там мерседес на курьих ножках
Стоит без окон без дверей.
Автор: Андрей Миронов (арты).
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Сегодня, 11:37 by ЛетягаПросмотров: 52Комментарии: 10
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