Шикарный хоррор-арт на тему Лукоморья

Летяга Просмотров: 52 Комментарии: 10 +9 Сегодня, 11:37 by

У Лукоморья дуб спилили,Кота на мясо зарубили...Знакомые строчки? Помнится, в веселые школьные времена детям было скучно учить обычные стихи, вот они и изобретали свои собственные. Так сказать, делали исковерканные ремейки. Как правило, не очень веселые: с героями оригинальных произведений обязательно происходило что-нибудь плохое.Художник из Екатеринбурга Андрей Миронов, похоже, и сам не прочь пофантазировать на тему мрачного Лукоморья. А фантазии этого парня впечатляют. На его рисунках можно встретить знакомых персонажей, только в околохоррорной обработке. Да вы просто посмотрите на Кота Ученого, на Русалку! Интересно, что сказал бы Александр Сергеевич Пушкин? Знаменитая поэма, этакая волшебная сказка, прямо на наших глазах превратилась в дарк-фэнтези. И это очень круто.Смотрим картинки, узнаем героев "Руслана и Людмилы", делимся впечатлениями. И немножко ностальгируем по дурацким стишкам в школьных коридорах нашей молодости.Там на неведомых дорожкахСледы разбитых жигулей,Там мерседес на курьих ножкахСтоит без окон без дверей.Автор: Андрей Миронов (арты).

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