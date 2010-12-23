Руины чаеразвесочной фабрики







Сбор чая в Абхазской автономии в советские годы

























Сделано_в_СССР Просмотров: 74 Комментарии: 1 0 Сегодня, 14:47 by

В советские годы чайная промышленность была основой сельского хозяйства Абхазии, а достаточно добротный по тем временам чай был частым гостем на полках магазинов. Сейчас времена изменились и найти фабричный абхазский чай сейчас задача практически нереальная…Что же стало с чайной промышленностью страны и куда подевался знаменитый абхазский чай? Я приехал в Абхазию и решил посмотреть, в каком состоянии находится чайная инфраструктура региона.Недавно уже рассказывал о заброшенном НИИ чайной промышленности, а теперь предлагаю заглянуть в чаеразвесочную фабрики города Очамчира. Стоило приехать и становится понятно — фабрику забросили.Выглядит достаточно печально, но деваться некуда, раз уж приехали, находим дырку в заборе и оказываемся внутри.На территории находятся два красивых мозаичных панно. Отличное пополнение для моей фотоколлекции советских мозаик. Яркие цветной узоры из смальты сразу же поднимают настроение — не зря приехал!Далее иду в ближайший цех и вижу ворох слежавшейся упаковки и огромное количество баночек. Наличие упаковки мне понятно, а вот назначение мелкой пластиковой тары мне неведомо.Двигаюсь дальше — пустые помещения сменяются одно за другим.Буйная южная растительность уже захватила здание и скоро внутри вырастет настоящий лес. Наивно, я всё же надеялся увидеть выросшие внутри заброшенного здания чайные кусты… Но откуда им тут взяться?Помещения полностью очистили от металла и только в самом дальнем цеху нахожу остатки вентиляционного оборудования. К сожалению, «от завода» к настоящему времени ничего не осталось.Завершаем осмотр в помещении бывшей заводской лаборатории и покидаем территорию завода… Осталось съездить проверить ещё несколько старых советских чайных фабрик, чувствую, состояние у них будет примерно такое же, но не будем забегать вперёд!Если вам известны на сегодняшний день чайные фабрики в Абхазии, которые ещё работают, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Нет речи о том, что чайную промышленность в Абхазии уничтожили полностью — сам купил ароматный весовой абхазский чай на местном рынке, но объёмы производства, что достигли в СССР, определенно утрачены и оригинальный абхазский чай теперь достать не так-то просто…Автор - NordSkif_Co.

Ключевые слова: Абхазия чайная промышленность фабрика города Очамчира заброшки

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