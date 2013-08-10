Заброшенные особняки Петербурга

Особняк Брусницыных

Особняк Г.И. Веге

Особняк Бракгаузен

Усадьба Демидовых

Обер-прокурорский дом

Дача Громова

Дворец Великого князя Михаила Николаевича

Дача Гаусвальд

Дворец младшего сына императора Александра II — Великого князя Павла Александровича (раннее особняк барона А. Л. Штиглица)

Летяга Просмотров: 18 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 08:57 by

Как нигде вы сможете почувствовать очарование и красоту великого прошлого империи — в заброшенных особняках, дворцах и усадьбах Петербурга. К тому же здесь всегда можно организовать атмосферную фотосессию, которая поразит всех знакомых и друзей. Подробнее — в материале портала «ЗаграNица»Этот особняк — памятник архитектуры в стиле эклектики, который построил Николай Брусницын в 1844 году. Изначально в доме располагалась небольшая кожевенная мастерская, но вскоре предприятие разрослось и пришлось переносить его в другое место. Внутреннее убранство оформлено в стиле позднего ренессанса: массивная лепнина на потолке и стенах, бронзовые люстры и бра, позолота. Несмотря на ветхость, особняк до сих пор выглядит богато. Так что туда точно стоит зайти на фотосессию.Георгий Веге — промышленник, основавший ультрамариновый завод, рядом с которым и был построен небезызвестный особняк. Здание отличается эклектическим стилем и богатым убранством: сооружение украшено лепниной и литьем, настенными и потолочными росписями, множеством зеркал и позолоты. Кроме того, здесь были потрясающие витражи, известные всему городу.К сожалению, сейчас особняк погибает. Сырость и грибок губят отделку, которая восстановлению уже не подлежит. Если вы все-таки найдете в себе смелость совершить фотопрогулку — не забудьте, что здание находится в аварийном состоянии.Это здание было построено в 1710 году по модным в те времена проектам «дома для именитых» архитектора Жана-Батиста Леблона. Первым владельцем был Иван Зотов — сын учителя Петра І, дипломат и переводчик. В течение последующих десятилетий дом сменил несколько владельцев: тут располагались и учреждения военно-морского флота, и жилые квартиры, и даже отдел милиции. Сейчас он находится на стадии перестройки, однако реставрация старинных интерьеров и историческая планировка, которую нельзя менять, делают это дело весьма затратным.Это здание было построено в 1755-1759 годах Г.А. Демидовым — представителем богатейшей российской династии металлургов. Выполненное в стиле классицизма, оно стало пристанищем не только для семьи, но и для многих светских людей.Главной особенностью является веранда на ионических колоннах с симметрично закругленными маршами лестницы — причем всё это сделано из металла, что почти невероятно, учитывая раннюю дату строительства. В XVIII веке для таких деталей использовали дерево, которое потом сгорало или сгнивало. У металлической пристройки шансов выжить было больше. Сейчас здание пустует и записано в очередь на реконструкцию. Спешите устроить там атмосферную фотосессию, пока дом не закрыли!Другое название этого особняка — дом Гурьева и Нарышкина. Постройку начали в 1843 году по проекту Г. А. Боссе, после чего еще более 10 лет достраивали дворовые флигели и галереи. В 1871 г. здание было приобретено Духовным ведомством в качестве квартиры для обер-прокурора Святейшего синода. А позже здесь открылся книжный склад и магазин народных изданий. В начале Первой мировой войны в здании разместился Синодальный лазарет на 400 коек. До продажи особняка частному лицу долгие годы здесь размещался Центральный музей Октябрьской железной дороги.Сейчас это место заброшено и реставрационные работы не ведутся. Однако увидеть старинную красоту вы сможете — здание не охраняется, и туда можно попасть.В середине XIX века Лопухинский сад приобрел купец В.Ф. Громов — знаменитый и выдающийся российский меценат. Архитектором здания стал Г.И. Винтергальтер, который мечтал создать сооружение в стиле ранней эклектики. Поскольку Громов был богатым человеком, он мог позволить себе нанять лучших садовников и обустроить уникальный на то время домашний сад с гротами, фонтанами, беседками и прочими декоративными элементами. В этом особняке регулярно проводили балы и концерты, тут выступали артисты Мариинского театра, устраивали выставки картин. В течение ХХ века сад многократно менялся: исчезли узкие дорожки и гроты, зато появились аллеи и несколько площадок. В настоящее время дача находится на реконструкции.Проект этого дворцово-паркового ансамбля был создан архитектором А. И. Штакеншнейдером в 1850 году. Он же возвел две оранжереи и дом садовника, однако закончить работу ему не дали: сначала заменили на И.И. Шарлеманя, а потом на Г. Э. Боссе. Закладка дворца состоялась в 1858 году, а завершилась в 1862-м.Основная часть дворца была разрушена во время Великой Отечественной войны, а в 1967 году была переделана под базу отдыха и отреставрирована по проекту архитектора М.И. Толстого. На сегодняшний день Михайловка была объявлена памятником истории и культуры федерального значения и передана Санкт-Петербургскому государственному университету под кампус Высшей школы менеджмента.Это деревянное здание, расположенное на Каменном острове — первое в России, построенное в стиле модерн. Дом был создан в 1898 году по заказу булочного мастера Гаусвальда, который хотел сделать оригинальный подарок жене. Проектом занимались ведущие архитекторы того времени — Чагин и Шене.Дача Гаусвальда имеет долгую историю: дом был жильем и для беспризорников, и для дворян, и даже использовался как локация для фильмов — Ян Фрид снимал здесь свои «Дон Сезар де Базан» и «Летучую мышь», а в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игоря Масленникова дача Гаусвальд превратилась в особняк Ирен Адлер.Сегодня власти приняли решение разобрать все деревянные части здания, а на их месте установить постройку по проекту архитектора Даянова. Однако работы до сих пор не начались.Этот особняк расположен на берегу Невы. В экстерьере просматривается влияние стиля итальянского ренессанса. Постройку здания начал барон А.Л.Штиглиц, который воспользовался проектом архитектора А.И. Каракау и возвел дворец в 1859—1862 годах. На строительство потратили огромную по тем временам сумму — 3,5 миллиона рублей. В 1887 году дворец был куплен для Великого князя Павла Александровича, а в 1917-м он был продан Русскому обществу заготовления снарядов и военных припасов. Позже, в советские времена, здесь располагался детский дом, а затем — конструкторское судостроительное бюро. Сегодня это один из 160 памятников федерального значения.Автор: ЗАГРАNИЦА.

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