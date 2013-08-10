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Заброшки


Заброшки

Заброшенные особняки Петербурга

Как нигде вы сможете почувствовать очарование и красоту великого прошлого империи — в заброшенных особняках, дворцах и усадьбах Петербурга. К тому же здесь всегда можно организовать атмосферную фотосессию, которая поразит всех знакомых и друзей. Подробнее — в материале портала «ЗаграNица»

Особняк Брусницыных



Этот особняк — памятник архитектуры в стиле эклектики, который построил Николай Брусницын в 1844 году. Изначально в доме располагалась небольшая кожевенная мастерская, но вскоре предприятие разрослось и пришлось переносить его в другое место. Внутреннее убранство оформлено в стиле позднего ренессанса: массивная лепнина на потолке и стенах, бронзовые люстры и бра, позолота. Несмотря на ветхость, особняк до сих пор выглядит богато. Так что туда точно стоит зайти на фотосессию.

Заброшенные особняки Петербурга
Заброшенные особняки Петербурга
Заброшенные особняки Петербурга
Заброшенные особняки Петербурга
Заброшенные особняки Петербурга

Особняк Г.И. Веге



Георгий Веге — промышленник, основавший ультрамариновый завод, рядом с которым и был построен небезызвестный особняк. Здание отличается эклектическим стилем и богатым убранством: сооружение украшено лепниной и литьем, настенными и потолочными росписями, множеством зеркал и позолоты. Кроме того, здесь были потрясающие витражи, известные всему городу.

К сожалению, сейчас особняк погибает. Сырость и грибок губят отделку, которая восстановлению уже не подлежит. Если вы все-таки найдете в себе смелость совершить фотопрогулку — не забудьте, что здание находится в аварийном состоянии.

Заброшенные особняки Петербурга
Заброшенные особняки Петербурга
Заброшенные особняки Петербурга
Заброшенные особняки Петербурга
Заброшенные особняки Петербурга

Особняк Бракгаузен



Это здание было построено в 1710 году по модным в те времена проектам «дома для именитых» архитектора Жана-Батиста Леблона. Первым владельцем был Иван Зотов — сын учителя Петра І, дипломат и переводчик. В течение последующих десятилетий дом сменил несколько владельцев: тут располагались и учреждения военно-морского флота, и жилые квартиры, и даже отдел милиции. Сейчас он находится на стадии перестройки, однако реставрация старинных интерьеров и историческая планировка, которую нельзя менять, делают это дело весьма затратным.

Заброшенные особняки Петербурга

Усадьба Демидовых



Это здание было построено в 1755-1759 годах Г.А. Демидовым — представителем богатейшей российской династии металлургов. Выполненное в стиле классицизма, оно стало пристанищем не только для семьи, но и для многих светских людей.

Главной особенностью является веранда на ионических колоннах с симметрично закругленными маршами лестницы — причем всё это сделано из металла, что почти невероятно, учитывая раннюю дату строительства. В XVIII веке для таких деталей использовали дерево, которое потом сгорало или сгнивало. У металлической пристройки шансов выжить было больше. Сейчас здание пустует и записано в очередь на реконструкцию. Спешите устроить там атмосферную фотосессию, пока дом не закрыли!

Заброшенные особняки Петербурга
Заброшенные особняки Петербурга
Заброшенные особняки Петербурга
Заброшенные особняки Петербурга
Заброшенные особняки Петербурга

Обер-прокурорский дом



Другое название этого особняка — дом Гурьева и Нарышкина. Постройку начали в 1843 году по проекту Г. А. Боссе, после чего еще более 10 лет достраивали дворовые флигели и галереи. В 1871 г. здание было приобретено Духовным ведомством в качестве квартиры для обер-прокурора Святейшего синода. А позже здесь открылся книжный склад и магазин народных изданий. В начале Первой мировой войны в здании разместился Синодальный лазарет на 400 коек. До продажи особняка частному лицу долгие годы здесь размещался Центральный музей Октябрьской железной дороги.

Сейчас это место заброшено и реставрационные работы не ведутся. Однако увидеть старинную красоту вы сможете — здание не охраняется, и туда можно попасть.

Заброшенные особняки Петербурга

Дача Громова



В середине XIX века Лопухинский сад приобрел купец В.Ф. Громов — знаменитый и выдающийся российский меценат. Архитектором здания стал Г.И. Винтергальтер, который мечтал создать сооружение в стиле ранней эклектики. Поскольку Громов был богатым человеком, он мог позволить себе нанять лучших садовников и обустроить уникальный на то время домашний сад с гротами, фонтанами, беседками и прочими декоративными элементами. В этом особняке регулярно проводили балы и концерты, тут выступали артисты Мариинского театра, устраивали выставки картин. В течение ХХ века сад многократно менялся: исчезли узкие дорожки и гроты, зато появились аллеи и несколько площадок. В настоящее время дача находится на реконструкции.

Заброшенные особняки Петербурга

Дворец Великого князя Михаила Николаевича



Проект этого дворцово-паркового ансамбля был создан архитектором А. И. Штакеншнейдером в 1850 году. Он же возвел две оранжереи и дом садовника, однако закончить работу ему не дали: сначала заменили на И.И. Шарлеманя, а потом на Г. Э. Боссе. Закладка дворца состоялась в 1858 году, а завершилась в 1862-м.

Основная часть дворца была разрушена во время Великой Отечественной войны, а в 1967 году была переделана под базу отдыха и отреставрирована по проекту архитектора М.И. Толстого. На сегодняшний день Михайловка была объявлена памятником истории и культуры федерального значения и передана Санкт-Петербургскому государственному университету под кампус Высшей школы менеджмента.

Заброшенные особняки Петербурга
Заброшенные особняки Петербурга
Заброшенные особняки Петербурга
Заброшенные особняки Петербурга
Заброшенные особняки Петербурга

Дача Гаусвальд



Это деревянное здание, расположенное на Каменном острове — первое в России, построенное в стиле модерн. Дом был создан в 1898 году по заказу булочного мастера Гаусвальда, который хотел сделать оригинальный подарок жене. Проектом занимались ведущие архитекторы того времени — Чагин и Шене.

Дача Гаусвальда имеет долгую историю: дом был жильем и для беспризорников, и для дворян, и даже использовался как локация для фильмов — Ян Фрид снимал здесь свои «Дон Сезар де Базан» и «Летучую мышь», а в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игоря Масленникова дача Гаусвальд превратилась в особняк Ирен Адлер.

Сегодня власти приняли решение разобрать все деревянные части здания, а на их месте установить постройку по проекту архитектора Даянова. Однако работы до сих пор не начались.

Заброшенные особняки Петербурга

Дворец младшего сына императора Александра II — Великого князя Павла Александровича (раннее особняк барона А. Л. Штиглица)



Этот особняк расположен на берегу Невы. В экстерьере просматривается влияние стиля итальянского ренессанса. Постройку здания начал барон А.Л.Штиглиц, который воспользовался проектом архитектора А.И. Каракау и возвел дворец в 1859—1862 годах. На строительство потратили огромную по тем временам сумму — 3,5 миллиона рублей. В 1887 году дворец был куплен для Великого князя Павла Александровича, а в 1917-м он был продан Русскому обществу заготовления снарядов и военных припасов. Позже, в советские времена, здесь располагался детский дом, а затем — конструкторское судостроительное бюро. Сегодня это один из 160 памятников федерального значения.

Заброшенные особняки Петербурга
Заброшенные особняки Петербурга
Заброшенные особняки Петербурга
Заброшенные особняки Петербурга
Заброшенные особняки Петербурга
Заброшенные особняки Петербурга
Заброшенные особняки Петербурга


Автор: ЗАГРАNИЦА.
Источник.
Сегодня, 08:57 by ЛетягаПросмотров: 18Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Особняк усадьба архитектура здание заброшка

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 09:22
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2505|-1)
Публикаций: 90
Комментариев: 5 811
Красота-то какая! Неописуемая, редчайшая, я когда Лувр посетила, удивилась, что нет там и близко таких красот, а тут она в заброшках, поразительно.
+++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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