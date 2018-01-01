6720 пудов пороха

Летяга Просмотров: 37 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 16:25 by

"Первым в крепости был построен погреб на Павловском бастионе – в 1748 г. Его длина составляет 15 саженей 3 фута, ширина – 5 саженей 5 фута, а высота – 3 сажени 3 фута. Фасады порохового погреба в Павловском бастионе отличались богатым декоративным оформлением, выполненным в характерном для того времени стиле."Итак начнем, строительство порохового погреба было начато летом 1748 года. Для определения места под строительство погреба обер-комендант Костюрин, полковники Чирков и Дебоскет произвели осмотр крепости. Результаты осмотра и свои предложения о месторасположении будующего погреба были переданы в киевскую гарнизонную канцелярию, которая, в свою очередь выправила их в канцелярию Главной артиллерии и фортификации и получила оттуда указание, чтобы погреб "на том месте в бастионе номера первого строить"Далее начали паниковать монахи Киево-Печерской лавры, которые всерьез опасались взрыва хранившегося в погребе пороха. Ведь погреб располагался всего в двух саженях от лаврской ограды. Кроме того время от времени порох надлежало просушивать. В это время монахам запрещалось пользоваться огнем. Киевский митрополит неоднократно обращался к генерал-губернатору Киева с просьбой перенести хранилище пороха, но за недостатком денежных средств опасный груз остался на месте.Лишь в 1885 году, когда решился вопрос о строительстве в 1886-1887гг. двух пороховых погребов в Зверинецком укреплении, погреб на Павловском бастионе был освобожден от пороха.В 20-е годы XX века погреб был заброшен, в нем "находили пристанище бездомные, которыми на растопку костров были пущены деревянные стеллажи внутри здания, а со временем - деревянные конструкции крыши".Ф.Эрнст в 1925г. отмечал, что стены погреба "ще зберегли старе кольорування жовтою охрою з побілкою пілястрів та гзимсів". На здании в это время еще была железная крыша, а на окованных железом дверях - большие засовы.Автор: GENERAL_KOSMOSA.

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