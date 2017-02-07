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Заброшки


Заброшки

Забытый рай: как выглядит заброшенный аквапарк на Канарских островах

Некогда аквапарк «Атлантида» был популярной туристической достопримечательностью курорта Пуэрто Рико, расположенного на юго-западном побережье испанского острова Гран-Канария. Однако уже восемь лет развлекательный комплекс пустует, постепенно разрушаясь. Голландский фотограф Боб Тиссен побывал на его территории незадолго до неминуемого сноса.

Оформление «Атлантиды» было вдохновлено тропической Амазонией, но его мирская слава давно прошла. Развлекательный комплекс закрылся еще в 2009 году, превратившись в площадку для творчества художников-любителей. «Это не обычный аквапарк, которые я видел раньше, — рассказал Боб Тиссен журналистам британского издания Daily Mail. — Он довольно крупный и с интересной темой. Очевидно, что владельцы потратили большие средства на его декор, — мне особенно понравились скелеты и головы кобр. Для меня он словно забытый рай».
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Снос «Атлантиды» уже начался. На его месте запланировано строительство нового торгового центра стоимостью 26 миллионов евро.
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Автор: Валерий Волатович
Фото: Bob Thiessen
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Сегодня, 09:29 by ЛетягаПросмотров: 48Комментарии: 0
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Ключевые слова: Аквапарк заброшка Пуэрто-Рико

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