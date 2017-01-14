Увядающая роскошь или заброшенное казино в Румынии

Летяга Просмотров: 488 Комментарии: 7 +8 Вчера, 14:12 by

Это казино, пожалуй, одно из самых величественных и роскошных зданий Румынии. Однако с 1990 года оно стоит покинутым и медленно превращается в прах.Находится это здание в курортном городе Констанца, на берегу Черного моря. Датой открытия казино принято считать 1910 год. В конце двадцатых годов это было самое лучшее игорное заведении Румынии, здесь постоянно кипела жизнь.Здание смогло пережить целых две мировые войны. А в 1914 году это казино посетила императорская семья Романовых. Великая княгиня Ольга должна была выйти замуж за принца Румынии, но брак не состоялся. Во время Второй мировой в здании казино располагался госпиталь, позже из него сделали ресторан, но содержать это роскошное здание было не так просто – в 1990 году здание покинули и закрыли. Теперь оно не более, чем обветшалый музей.Фотограф Roman Robroek решил совершить путешествие в Румынию и показать нам, как заброшенное казино выглядит сейчас.1. Вот так оно выглядит снаружи2. Главный вход3. Вид с лестницы главного входа4. Зал торжеств5. Гримерные комнаты6. Вид на Черное море (я моря не наблюдаю, но Автору виднее)7. На балконе здания казино8. Массивная лестница9. Как же тут красиво!10. Бар казино11. Потолок бара12. Открытая галерея казиноАвтор: hedgepomФото: Roman Robroek

Ключевые слова: Румыния казино госпиталь заброшка

Другие, подобные истории: