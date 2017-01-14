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Заброшки


Заброшки

Увядающая роскошь или заброшенное казино в Румынии

Это казино, пожалуй, одно из самых величественных и роскошных зданий Румынии. Однако с 1990 года оно стоит покинутым и медленно превращается в прах.

Находится это здание в курортном городе Констанца, на берегу Черного моря. Датой открытия казино принято считать 1910 год. В конце двадцатых годов это было самое лучшее игорное заведении Румынии, здесь постоянно кипела жизнь.

Здание смогло пережить целых две мировые войны. А в 1914 году это казино посетила императорская семья Романовых. Великая княгиня Ольга должна была выйти замуж за принца Румынии, но брак не состоялся. Во время Второй мировой в здании казино располагался госпиталь, позже из него сделали ресторан, но содержать это роскошное здание было не так просто – в 1990 году здание покинули и закрыли. Теперь оно не более, чем обветшалый музей.

Фотограф Roman Robroek решил совершить путешествие в Румынию и показать нам, как заброшенное казино выглядит сейчас.

1. Вот так оно выглядит снаружи
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2. Главный вход
https://img-s3.onedio.com/id-57b1a377d8b9e65a653319cc/rev-0/w-635/f-jpg-webp/s-753915aa502082206f6bb5739116798e47eee660.jpg
3. Вид с лестницы главного входа
https://img-s3.onedio.com/id-57b1a378d8b9e65a653319ce/rev-0/w-635/f-jpg-webp/s-74b96a791afa7a376856d8e719e4638653f4f98c.jpg
4. Зал торжеств
https://img-s3.onedio.com/id-57b1a37ad8b9e65a653319d0/rev-0/w-635/f-jpg-webp/s-d4fad5058dcd27e176e91ba473d94d2cb9c4ff3c.jpg
https://img-s3.onedio.com/id-57b1a37cd8b9e65a653319d2/rev-0/w-635/f-jpg-webp/s-8cfa2deca1d4a0b15c609de90d51d941d47a2740.jpg
5. Гримерные комнаты
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6. Вид на Черное море (я моря не наблюдаю, но Автору виднее)
https://img-s3.onedio.com/id-57b1a37ed8b9e65a653319d4/rev-0/w-635/f-jpg-webp/s-0344fae008194ee11e91bda49f1b0e66cd7f41e2.jpg
https://img-s3.onedio.com/id-57b1a37312fe308f6fdbdb43/rev-0/w-635/f-jpg-webp/s-b49c2d631268ad1252cd62b389ec9765ffa11717.jpg
7. На балконе здания казино
https://img-s3.onedio.com/id-57b1a37fd8b9e65a653319d6/rev-0/w-635/f-jpg-webp/s-78eabd11928b5a7dcfb414c1b2cc9747375c0492.jpg
8. Массивная лестница
https://img-s3.onedio.com/id-57b1a37512fe308f6fdbdb45/rev-0/w-635/f-jpg-webp/s-49b524f0d2e44a256ca90e4a28d7b13ec8d20e6c.jpg
9. Как же тут красиво!
https://img-s3.onedio.com/id-57b1a381d8b9e65a653319d8/rev-0/w-635/f-jpg-webp/s-5e48640965619ea9dafd97ccd995c12f2f24e8d8.jpg
10. Бар казино
https://img-s3.onedio.com/id-57b1a383d8b9e65a653319dc/rev-0/w-635/f-jpg-webp/s-8e3e91b157167468d6f37c10bcdb2b0f9ae7c4dc.jpg
11. Потолок бара
https://img-s3.onedio.com/id-57b1a382d8b9e65a653319da/rev-0/w-635/f-jpg-webp/s-7bc1e9e39b3f5a06f04d1ada3832b554702fb447.jpg
12. Открытая галерея казино
https://img-s3.onedio.com/id-57b1a384d8b9e65a653319de/rev-0/w-635/f-jpg-webp/s-dbb3ce60ddb0365e0988343bc0e8c2b15021f892.jpg


Автор: hedgepom
Фото: Roman Robroek
Источник
Вчера, 14:12 by ЛетягаПросмотров: 488Комментарии: 7
+8

Ключевые слова: Румыния казино госпиталь заброшка

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Комментарии

#1 написал: MIMVAV
Вчера, 14:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 22
Хоть сейчас там открывай казино. Плюс.
Зарегистрирован: 14.01.2017
#2 написал: Tigger power
Вчера, 15:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (179|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 741
Круто и люстры на месте) сейчас как раз мода на шик на фоне обшарпанных стен). Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#3 написал: Ksenya078
Вчера, 15:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (142|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 833
Вот это да! Вот это здание, а как всё сохранилось - величественные лестницы, люстры, балкон, арки, потолки, как же захотелось там погулять))) Я в восторге от фотографий, heart_eyes
плюсище+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#4 написал: marghost
Вчера, 16:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 31
Какая красота! heart_eyes
Зарегистрирован: 25.08.2012
#5 написал: Баба Клава
Вчера, 20:44
+2
Группа: Авторы
Репутация: (1950|-2)
Публикаций: 33
Комментариев: 1 416
У нас бы енту красотищу давно в туалет превратили. Плюс, очень душевно))))
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#6 написал: Эвиллс
Вчера, 20:50
+1
Группа: Авторы
Репутация: (1777|2)
Публикаций: 115
Комментариев: 2 765
Не на казино а на шикарный, (в прошлом), дворец похоже! Красота! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#7 написал: guerra
Вчера, 20:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 24
вполне себе видно море на 6 фотке
Зарегистрирован: 30.08.2015
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