Про сны

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:27

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 303 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 02:10 by

Почему-то захотелось поговорить про сны. Есть бестолковые сны - несуразные фильмы, плёнку которых крутят тараканы, разбегаясь в голове в разные стороны. А есть сны, относишься к которым с неким благоговением и даже трепетом. Такие похожи на почтенных белобородых старичков-проводников, которые с факелом в руке водят спящего по тёмным закоулкам памяти и сознания, освещая “старинные” достопримечательности и как бы напоминая, мол, вот это то самое место, где ты гулял в детстве, а теперь мы идём туда, где ты учился и вспомним школьные годы, потом мы отправимся куда-нибудь ещё… И сновидец везде следует за своим внутренним проводником. Тот освещает факелом какие-нибудь “памятники жизненной эпохи”, их очертания тогда становятся различимыми и яркими, словно видишь их вживую.И ведь принимаешь всё за чистую монету чаще всего, даже не отдавая себе отчёт в том, что это сон.Чаще всего почему-то снится именно прошлое и те люди, которых уже давным-давно не видел. Они либо умерли, либо уехали далеко так, что с ними не представляется возможным увидеться, но во сне непременно старичок устроит вам случайную встречу.А иногда снится и настоящее и прошлое одновременно. Например, недавно видел сон, где я ходил по зданию работы. Поднимался и спускался по этажам. Там были те люди, которых я видел днём, и вдруг в здание зашли двое человек – мальчик и бабушка. Это мои давние знакомые. Они недолго спрашивали меня, как я поживаю, улыбнулись и пошли дальше. Мальчику лет десять-двенадцать и бабушка лет шестидесяти. Когда я проснулся, я только тогда вспомнил, что бабушки этой уже несколько лет нет в живых, а мальчика последний раз я видел года два тому назад – это уже здоровый детина двадцати трёх лет. Но во сне они почему-то явились мне именно теми людьми, какими я их когда-то хорошо запомнил.Память – упрямая и ленивая штука, она как будто не хочет приспосабливаться к быстро меняющейся жизни, которая с каждым днём утекает от запечатлённых образов и представлений.И так всё время во снах.Были у меня и осознанные, управляемые сны. Это когда спишь и понимаешь это, а во сне можешь творить всё, что душе угодно. Но только память даже в осознанном состоянии “там” даёт сбой. Я в осознанном сне однажды думал, что заснул в квартире своих родственников средь бела дня и был в этом уверен. Когда проснулся то, конечно же, всё оказалось совсем не так. Я спал ночью у себя дома. А ту квартиру, про которую я подумал, родственники продали пятнадцать лет назад! А сами родственники уже уехали в другой город примерно тогда же.Когда будете видеть сон, попробуйте в это время вспомнить, где вы сейчас спите или какой сегодня день недели. Уверен, что это получится установить безошибочно с трудом. Во сне теряется связь со временем и человека затягивает “временной водоворот”. Это как если бы вас с закрытыми глазами закружили быстро-быстро на много оборотов, а затем попросили бы безошибочно установить стороны света не открывая глаз. Такая же ерунда и во сне.Мне иногда снятся очень страшные сны. Как в Библии, в Книге Иова, глава 13: “Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет и потряс все кости мои, и дыбом стали волосы на мне…”Снился мертвец ночью в моём доме. Мертвец сидел в кресле, а глаза его были открыты. Дальше не помню…Во сне похоронная процессия почему-то часто организуется обязательно ночью. И меня часто просят помочь тамошние организаторы, либо присмотреть за мертвецом где-нибудь в тёмной комнате, либо помочь переложить тело в гроб, либо перетащить гроб на голове и так далее. Почему именно я должен помогать, и почему похороны проходят глубокой ночью – загадка. Ведь есть специальные службы для этого. Тем не менее, во сне, в случае таких просьб, я не смею отказывать, потому что не хочу показать страх или что-то в этом роде, хотя самого мороз пробирает.Многие люди боятся снов, особенно страшных снов–кошмаров со сценами насилия, либо сцены, где они видят мертвецов и так далее. Вообще, я так считаю, что во сне в несколько жутковатом виде предстают не только мертвецы, монстры и другие персонажи, а просто обычные люди, с которыми мы общаемся каждый день. Лица порой становятся искривлёнными до безобразия. А поведение отличается пугающей странностью. Но это не сами люди, а их астральные двойники, либо наши мысленные проекции. Наше воображение, мысли, внимание и сознание непостоянны, они всё время меняются с одного плана на другой. Поэтому меняются и лица людей. Попробуйте чётко держать в голове образ любого знакомого человека так, чтобы вы не думали ни о чём другом хотя бы в течение одной минуты. Это не так просто. Воображение скачет, а мысли порой прыгают, словно караси на сковородке. Из-за этого во сне часто возникает так называемый эффект “причудливого уродства” или гипнотические образы, которые также возникают перед сном, в полудрёме.Присмотритесь и вы увидите их. Они всплывают сами непроизвольно и своим видом могут вызывать разные эмоции - от восторга до отвращения, от страха до смеха. Самое интересное, что природа их до сих пор не изучена учёными-психологами. Но есть одна фраза старого шамана-индейца: “Бледнолицые называют это галлюцинациями, а мы зовём их видениями!”.Приятных всем снов.

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