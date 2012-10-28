Совместное воплощение с подругами в неземном мире

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:58

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Гармония Просмотров: 15 Комментарии: 1 +2 Вчера, 23:58 by

Исследуя глубины своей памяти, я решила вспомнить именно ту жизнь, где ярко проявлены связь и взаимодействие с моими подругами в этой жизни, Оксаной и Мариной.Надо сказать, что жизнь нас развела по разным городам, но некая незримая связь прочной нитью тянется через время и расстояние.Оказалось, что нас объединяет некая миссия, когда-то выполненная в совершенно другом, неземном мире, про который хочу вам рассказать.Прежде чем воплотиться в том неведомом мире, мне пришлось пройти подготовку в своём Мире Душ, нечто вроде анабиоза, а потом переместиться в Мир Душ другого Мира. Там мне дали других Наставников, которые отлично знали свой Мир.Перед воплощением мою Душу подготовили, повысив её вибрации. Какие-то Высшие Существа делали что-то с полем моей Души. При этом я чувствовала прикосновения разных видов энергий.После подготовки я подошла к огромной книге, где ещё раз просмотрела сценарий воплощения, обратив особое внимание и повторив для себя важные три пункта: два знакомства с определёнными воплощёнными Душами и выполнение совместной миссии. И пошла в воплощение...Я родилась каким-то розовым облачком, лежащим на огромном белом облаке. В этом Мире я существовала как бы сама по себе, напитываясь разными энергиями для своего развития и роста. В том числе вроде наших солнечных лучей и ветерка.По мере своего развития я утрачивала изначальную плотность, а также розовый цвет, и приобретала более чёткие очертания.Когда моё развитие подошло к концу, то спектр тела совершенно изменился. Я выглядела уже прозрачно-бирюзово-голубоватым шариком. Теперь я была готова познакомиться с этим Миром.В этом мире все мы были просто энергетическими субстанциями. А наша планета и постройки состояли из более плотного рода энергий и воспринимались мной как полупрозрачные формы. Весь этот открывшийся мне мир был в лёгких голубоватых и иногда розоватых оттенках.Передо мной раскинулся круглый город из полупрозрачных воздушных башен со шпилями, вокруг которого полумесяцем расположилась гряда полупрозрачных гор.Все строения в нашем Мире — это либо места, где мы как-то взаимодействуем, либо места, где мы напрямую получаем потоки энергий разной интенсивности и разного свойства.В одних мы получаем задания от особенных мудрых Существ. В других — отдыхаем или напитываемся энергией. В третьих можем пообщаться с такими же энергетическими существами, как мы. В четвёртых учимся или получаем интересующую нас информацию.Мы нигде не живём и никогда не спим. Если нам нужен отдых или уединение, чтобы подумать над чем-то, мы перемещаемся в предназначенное для этого строение, подыскивая именно такой луч энергии, который нам даёт желаемое.Вместо пищи мы напитываемся разными энергиями, решая, какие из них нам нужны в данный момент для выполнения наших задач.В этом мире все всегда в движении, всегда чем-то заняты. Работают по заданной задаче, потом восполняют энергию и снова за работу.После удачного прохождения заданий оттенок индивида становится глубже и с каждым разом всё искристее, как бы светясь изнутри.Проходя свои задания от простых до более сложных, а также наблюдая за другими существами и получая от них информацию, я постепенно научилась чётко рассчитывать, сколько и какой энергии мне необходимо взять для той или иной задачи, правильно её распределять и центрировать в себе, а также грамотно ею распоряжаться при выполнении задания.После выполнения каждого задания происходит обмен информацией с мудрым Существом об уже выполненной работе. Это выглядит как передача огромных сложных формул и дополнительных факторов, которые я передаю ему большим широким потоком.Он быстро их анализирует, как бы выискивает помарки, поясняет, где и как можно было сделать лучше или проще, если такое есть. Проводит общий анализ выполненного задания. Отзыв идёт ко мне от него широким и глубоким потоком.Эта обратная связь трансформируется уже на подходе ко мне, наполняет меня каким-то особым родом живой энергии и откликается чем-то вроде радости и приятного ощущения. Это усиливает моё сияние и интенсивность цвета, отражающие мой уровень развития.После этого обмена информацией и повышения своего уровня опыта и развития я лечу подзарядиться и восстановиться сначала в лёгких лучах нашего пространства, похожих на солнечные.А позже, по необходимости, могу напитаться любыми нужными мне энергиями в соответствующих строениях.Когда мы знакомимся или общаемся с такими же существами, как мы, между нами происходит мелкий энергообмен.Таким образом мы узнаём наклонности, предпочтения и специализацию этого индивида, запоминаем набор его основных и наработанных качеств. А также, где, с кем и какого рода задания он выполнял и насколько успешно. Это очень помогает при выборе напарника для выполнения определённых заданий.Подобным образом я познакомилась, а потом и стала сотрудничать со своими подругами, о которых мне так хотелось узнать в этом погружении. Договор о сотрудничестве с девушками был запланирован свыше. Это являлось одним из узловых пунктов.Марину я встретила, когда она, усталая, возвращалась со своего задания. Она была протускневшего от усталости прозрачного тёмно-голубого цвета. По оболочке было видно, что она потеряла много энергии и сил. Но оболочка не дрожала, как это иногда бывало после сложных заданий. И мне понравилась в ней эта стойкость.Оксану же я встретила, в одном из зданий для общения и отдыха. Она привлекла меня своим необычным солнечным оттенком. В этом Мире большинство индивидов имело всевозможные прозрачные тона розового, голубого и синего оттенков. Поэтому такой необычный солнечный оттенок невозможно было не заметить.Из нашего обмена энергией и информацией, я поняла, что она имеет совершенно иной набор качеств, который очень ценен и может быть полезен при выполнении сложных заданий.После нашего знакомства все мы иногда участвовали в совместных заданиях. А потом мы отдыхали, катаясь на солнечных лучиках, как на горках, одновременно напитываясь их лёгкой энергией. Нам всегда было очень весело, и наш смех напоминал звук очень нежных колокольчиков.Однажды нам троим доверили очень важное задание, так как в нас был большой потенциал. От выполнения этого задания зависело будущее нашего мира и правильного течения энергий в нём.Нам необходимо было наполнить светлой энергией некое тёмное пространство нашего мира. Это затемнение уже приближалось к критическому, угрожая всему нашему миру дисгармонией и разрушением. Необходимо было успеть сделать это до точки невозврата.Сочетание наших индивидуальных опытов и свойств идеально подходили для выполнения этой миссии.Марина, уже несколько раз воплощавшаяся в этом мире, имела врождённый и наработанный в воплощениях опыт, который был необходим для придания стабильности всему процессу, что очень важно.Энергии особенного свойства у Оксаны могут действовать совершенно необычным способом. А я могла рассчитать, кому сколько и какого рода энергиями нужно напитаться для выполнением задания, учитывая личные характеристики каждой из нас и множество сложных параметров и свойств пространства.Итак, я занималась расчётами и взаимодействиями энергий, Марина обеспечивала нам надёжную стабилизацию и центрирование, а Оксана привносила новый вид энергий.Мудрые Существа подготовили всё к тому, чтобы оказать нам необходимую помощь при нашем возвращении, если мы вернёмся дестабилизированными и повреждёнными. Они думали, что нас изрядно потреплет, и это будет опасно для нашей целостности, для жизни.Мы втроём расположились у узкого места затемнённого пространства и сложным способом начали запускать туда энергии. Этот процесс всё усложнялся. Запускаемые нами энергии взаимодействовали друг с другом и трансформировались. Каждая из нас давала свой уникальный набор энергий.Потом мы сами стали как бы частично сливаться вместе друг с другом, с этими энергиями и с привлекаемой энергией свыше, потом снова отделялись. Мы то как бы скручивались воедино, то снова становились сами собой, продолжая взаимодействовать. Со стороны это выглядело как танец энергий. Это был очень сложный процесс.После того, как мы наполнили пространство особой смесью разного рода энергий, оно стало светлым, и там начали происходить какие-то очень сложные процессы, порождающие свою определённую энергетическую жизнь.Это был наш триумф! Мы не только хорошо выполнили свою миссию, но и остались живы! Благодаря выполнению важной миссии у всех нас, трёх Душ, была наработка очень хорошей кармы.В этом мире не было такого понятия, как старость. Наступал период недостаточности энергоизлучения.Принятие энергии происходило легко, а вот с отдачей постепенно происходили сбои. Сначала процесс становился более медленным, не таким лёгким и плавным, как хотелось бы, а с рывками.Я уже не могла тонко регулировать поток излучаемых энергий. Мой насыщенный оттенок прозрачного сине-бирюзового цвета с блёстками начал постепенно бледнеть, а прозрачность становилась всё меньше.Однажды при выполнении задания я не рассчитала степень взаимодействия и дала больше импульса, чем было нужно.Энергетическая волна отдачи как бы рикошетом вернулась ко мне и пробила мою оболочку. Организм замер, началась внутренняя дестабилизация и деструктуризация.Моя оболочка ещё сохраняла прежнюю форму, а внутри организм уже рассыпался на мелкие частички. Я успела заметить, что кто-то спешит мне на помощь. Меня пытаются стабилизировать, давать энергию. Но наступил момент невозврата.После воплощения в том полупрозрачном мире я оказалась в их Мире Душ. Меня поблагодарили за участие в миссии и переместили в мой Мир Душ. Это на порядок ниже. И плотность была более чувствительная.Здесь меня очистили от остатков более высоких энергий, которые могут помешать в нашем пространстве, и я отправилась в особую зону, чтобы адаптироваться и отдохнуть. После отдыха я внесла историю своего воплощения в особую интерактивную многомерную карту и вернулась к своим делам.Мой Наставник на прощание сказал мне:— Ты хотела увидеть ваше совместное воплощение? Ты его увидела. Ты хотела увидеть ваше главное дело? Ты его увидела. Это было успешно и имеет далёкие последствия. Ещё можно было много чего посмотреть, но основное ты увидела и поняла. Да, есть и такие миры, как тот. И в других ты тоже бывала. Их было очень много...

Ключевые слова: Иные миры миры душ энергии воплощение авторская история

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