О неуязвимом мастере Цзи Ши #64

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:06

Почетный святой Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:56 by

Думает: "Чем бы таким меня мастера от не мастера Би Цзина отличить, чтобы не только императорскому, но и простому быку понятно было, что носа, куда не надо, не суй?" Думал, думал неуязвимый мастер Цзи Ши: "А, может, браслет какой мудреный на руку повесить? Ан нет, ведь браслет и у Би Цзина есть. А, может, татуировку устрашающую на лице сделать? Тоже неэстетично для человека порядочного". В общем, не было подходящего решения. Да случай помог.Подходит как-то Би Цзин к неуязвимому мастеру Цзи Ши и говорит:- Какого, интересно, цвета смерть?А сам думает: "Вот тут-то я неуязвимого мастера Цзи Ши в неловкое положение и поставлю". Да не тут-то было. Потому что неуязвимый мастер Цзи Ши так и сказал:- Черного цвета смерть, Би Цзин. Точно, черного, тут уж не сомневайся.Би Цзин удивился и говорит:- Откуда ж ты знаешь, неуязвимый мастер Цзи Ши? Вот третий патриарх в своих писаниях утверждал, что смерть синяя.- Неужто ты моим познаниям не доверяешь? - спросил неуязвимый мастер Цзи Ши Би Цзина обиженно.Би Цзин, как всегда, замялся: мол, не так, чтобы не доверяю, но есть кое-какие сомнения.Но неуязвимый мастер Цзи Ши любил конкретность и не любил, когда ему Би Цзин недоверие высказывал. Он так и говорил:- Би Цзин, надо быть искренним. Да - так да. Нет - так нет.Ну а ежели нет - так нет, значит, я постараюсь ясность в поставленный вопрос внести по мере сил.Ну и внес ясность. Недаром говорят, что мастеру два удара ни к чему. Душа Би Цзина, как увидела, что Би Цзин скончался, так сразу из тела вон. А неуязвимый мастер Цзи Ши реакцией отменной обладал, потому душу Би Цзина за ногу успел поймать. Поймал, повертел в руках, покрутил и спрашивает:- Ну что ты там видишь, душа Би Цзина?- Темно, хоть глаз выколи, - отвечает душа Би Цзина.- Да при чем же тут глаз, я тебя, душа Би Цзина, о цвете спрашиваю. Цвет-то какой?- Черный, черный, - говорит душа Би Цзина.- Вот видишь, а ты говорил - синий. Цвет смерти всегда черный, понял, душа Би Цзина?- Понял, - говорит душа Би Цзина.- То-то же, - сказал неуязвимый мастер Цзи Ши.Потом скомкал душу Би Цзина в комочек и в ухо тела Би Цзина затолкал. Би Цзин тут сразу порозовел, приободрился, словом, ожил. А неуязвимый мастер Цзи Ши стал с тех пор черный пояс носить. Как нововведение, отличавшее мастера от не мастера. Не из бахвальства, которое мастеру, как известно, чуждо, а чтобы враги опасались. А когда любопытные спрашивали его:- Ты, наверное, неуязвимый мастер Цзи Ши, самый сильный и опасный, раз у тебя пояс цвета смерти?- Нет, я не самый опасный, потому что тигр самый опасный, - отвечал неуязвимый мастер Цзи Ши.- Странно, почему тигр? - удивлялись любопытные.- Потому, что у него много черных поясов.Так неуязвимый мастер Цзи Ши говорил, как обычно, из скромности. Правда, как утверждает императорский писарь Чун Чи, однажды неуязвимый мастер Цзи Ши все-таки признался императрице Поднебесной, что не тигр, а он самый сильный и опасный. Это произошло потому, что в тот раз честность взяла верх над скромностью.Автор - Павел Федотов.

Ключевые слова: Китай кунг-фу даосизм смерть Цзи Ши

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