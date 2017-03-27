Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Чудеса из войлока или Мастер поэтических названийНа работы Воронихи я набрела в сети в далёком то ли 2008, то ли 2009 году. Я была очарована: новая для меня техника, странные существа, удивительно поэтичные названия. Сейчас уже трудно сказать, что произвело на меня большее впечатление, да это и не важно. Я просто хочу поделиться сказкой.
Птица-поводырь и её хозяйка
Господин Летиний Дождь
Мастер Хранитель буквы Ять
Задумчивый Рябинник
Зверь-Бездорожник
Искатель Осени
Закатный Сновидец
Брусничный Молчун
Прибрежный галечник
Речная лучница
Лесной Вечерник
Хранитель Можжевельника
Ворониха делает свои странные и трогательные игрушки явно лучше, чем фотографирует. Но что есть!
Хранитель Зимней Ночи
Плотно обмотать каждую проволочку ниткой - работа не для непосед:
Старший Созерцатель Ледохода
Хозяйка Осенних Веток
Зимняя Хранительница Трав
Хозяин Леса
Тень на Полумесяце
Листопадная Ягодница
Первый Снег
Хозяйка Пустоши
Ночной Шорох
Лист Ивы
Ловец Ночного Ветра
Хозяин Изморози
Младшие Духи Вербы
Лиственный Сон
Донный Смотритель
Береговая Чудь
Господин Горных Дорог
Дух Зеленого Ветра
Лесной Ветер
Хранитель Снов
Хозяин Спящего Родника
Осенняя Ольха
Заклинательница листвы
Сторож Западных Ворот
Редиска Дайкон
Репейник
Серебрысь
Ночная Веточница
Хозяйка Лесного Ручья
Полуночник
Метельный Туман
Питерский Дождь
http://hiero.ru/pict/0be/2212817.jpg
Собирательница Прибрежных Камней
Хранитель Ночных Деревьев
Похититель Осенних Дней
Хозяйка Диких Трав
Ветровей
Син (Большой Лунный бык)
На личной странице Ворониха о себе сообщила не много:
Ворониха
Александра Петрова 1984 г.р
Обучалась сначала в Детском Дизайн-Центре Дворца Творчества Юных в Санкт-Петербурге, затем с отличием окончила Университет Технологии и Дизайна, по специальности Декоративно-Прикладное искусство.
С 2007 года занимаюсь войлоком.
И всякими прочими подозрительными вещами.
Александра Петрова 1984 г.р
Обучалась сначала в Детском Дизайн-Центре Дворца Творчества Юных в Санкт-Петербурге, затем с отличием окончила Университет Технологии и Дизайна, по специальности Декоративно-Прикладное искусство.
С 2007 года занимаюсь войлоком.
И всякими прочими подозрительными вещами.
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Войлок
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Сегодня, 15:20 by ЛетягаПросмотров: 54Комментарии: 3
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