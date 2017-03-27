Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Ворониха

Александра Петрова 1984 г.р

Обучалась сначала в Детском Дизайн-Центре Дворца Творчества Юных в Санкт-Петербурге, затем с отличием окончила Университет Технологии и Дизайна, по специальности Декоративно-Прикладное искусство.

С 2007 года занимаюсь войлоком.

И всякими прочими подозрительными вещами.

Летяга Просмотров: 54 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 15:20 by

На работы Воронихи я набрела в сети в далёком то ли 2008, то ли 2009 году. Я была очарована: новая для меня техника, странные существа, удивительно поэтичные названия. Сейчас уже трудно сказать, что произвело на меня большее впечатление, да это и не важно. Я просто хочу поделиться сказкой.Птица-поводырь и её хозяйкаГосподин Летиний ДождьМастер Хранитель буквы ЯтьЗадумчивый РябинникЗверь-БездорожникИскатель ОсениЗакатный СновидецБрусничный МолчунПрибрежный галечникРечная лучницаЛесной ВечерникХранитель МожжевельникаВорониха делает свои странные и трогательные игрушки явно лучше, чем фотографирует. Но что есть!Хранитель Зимней НочиПлотно обмотать каждую проволочку ниткой - работа не для непосед:Старший Созерцатель ЛедоходаХозяйка Осенних ВетокЗимняя Хранительница ТравХозяин ЛесаТень на ПолумесяцеЛистопадная ЯгодницаПервый СнегХозяйка ПустошиНочной ШорохЛист ИвыЛовец Ночного ВетраХозяин ИзморозиМладшие Духи ВербыЛиственный СонДонный СмотрительБереговая ЧудьГосподин Горных ДорогДух Зеленого ВетраЛесной ВетерХранитель СновХозяин Спящего РодникаОсенняя ОльхаЗаклинательница листвыСторож Западных ВоротРедиска ДайконРепейникСеребрысьНочная ВеточницаХозяйка Лесного РучьяПолуночникМетельный ТуманПитерский Дождьhttp://hiero.ru/pict/0be/2212817.jpgСобирательница Прибрежных КамнейХранитель Ночных ДеревьевПохититель Осенних ДнейХозяйка Диких ТравВетровейСин (Большой Лунный бык)На личной странице Ворониха о себе сообщила не много:Кто заинтересовался - не поленитесь, пройдите по ссылке! Я перетащила далеко не все работы. Посмотрите, не пожалеете!

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