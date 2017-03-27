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Страшные Арты

Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

На работы Воронихи я набрела в сети в далёком то ли 2008, то ли 2009 году. Я была очарована: новая для меня техника, странные существа, удивительно поэтичные названия. Сейчас уже трудно сказать, что произвело на меня большее впечатление, да это и не важно. Я просто хочу поделиться сказкой.

Птица-поводырь и её хозяйка
птица-поводырь и её хозяйка
Птица-поводырь и её хозяйка


Господин Летиний Дождь
Господин Летиний Дождь
Господин Летиний Дождь


Мастер Хранитель буквы Ять
Мастер Хранитель буквы Ять
Мастер Хранитель буквы Ять

Задумчивый Рябинник
Задумчивый Рябинник

Зверь-Бездорожник
Зверь-Бездорожник
Зверь-Бездорожник

Искатель Осени
Искатель Осени

Закатный Сновидец
Закатный Сновидец

Брусничный Молчун
Брусничный Молчун

Прибрежный галечник
Прибрежный галечник

Речная лучница
Речная лучница

Лесной Вечерник
Лесной Вечерник
Лесной Вечерник

Хранитель Можжевельника
Хранитель Можжевельника
Хранитель Можжевельника

Ворониха делает свои странные и трогательные игрушки явно лучше, чем фотографирует. Но что есть!

Хранитель Зимней Ночи
Хранитель Зимней Ночи
Плотно обмотать каждую проволочку ниткой - работа не для непосед:
Хранитель Зимней Ночи

Старший Созерцатель Ледохода
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Хозяйка Осенних Веток
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Зимняя Хранительница Трав
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Хозяин Леса
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Тень на Полумесяце
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Листопадная Ягодница
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Первый Снег
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Хозяйка Пустоши
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Ночной Шорох
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Лист Ивы
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Ловец Ночного Ветра
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Хозяин Изморози
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Младшие Духи Вербы
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Лиственный Сон
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Донный Смотритель
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Береговая Чудь
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Господин Горных Дорог
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Дух Зеленого Ветра
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Лесной Ветер
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Хранитель Снов
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Хозяин Спящего Родника
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Осенняя Ольха
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Заклинательница листвы
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Сторож Западных Ворот
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Редиска Дайкон
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Репейник
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Серебрысь
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Ночная Веточница
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Хозяйка Лесного Ручья
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Полуночник
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Метельный Туман
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Питерский Дождь
http://hiero.ru/pict/0be/2212817.jpg
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Собирательница Прибрежных Камней
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Хранитель Ночных Деревьев
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Похититель Осенних Дней
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Хозяйка Диких Трав
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Ветровей
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

Син (Большой Лунный бык)
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий
Чудеса из войлока или Мастер поэтических названий

На личной странице Ворониха о себе сообщила не много:
Ворониха
Александра Петрова 1984 г.р
Обучалась сначала в Детском Дизайн-Центре Дворца Творчества Юных в Санкт-Петербурге, затем с отличием окончила Университет Технологии и Дизайна, по специальности Декоративно-Прикладное искусство.
С 2007 года занимаюсь войлоком.
И всякими прочими подозрительными вещами.


Кто заинтересовался - не поленитесь, пройдите по ссылке! Я перетащила далеко не все работы. Посмотрите, не пожалеете!

Войлок
Личная страничка
Сегодня, 15:20 by ЛетягаПросмотров: 54Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Фельт войлок Ворониха твари

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Комментарии

#1 написал: art of dead
Сегодня, 15:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 37
Ого .. Из войлока ?! Да это мастерство!
Зарегистрирован: 27.03.2017
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 15:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (440|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 232
Такие трогательные милахи))) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#3 написал: FataMorgana
Сегодня, 20:27
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (15|-1)
Публикаций: 113
Комментариев: 2 451
Прекрасные!)) Вот бы про них сказку какую-нибудь интересную)) Плюс))
Зарегистрирован: 7.06.2012
          
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