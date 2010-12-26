Жизнь после смерти, или Некоторые размышления

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Приветствую, друзья!Уже стабильным стало для меня редкое появление каких-то записей: от историй до размышлений. И сегодня я хочу поведать несколько упрощенную теорию о нас. Конечно, такая мысль – не новость, но она будет интересна тем, кто не очень любит следить как за идеями мироздания, так и просто за научными открытиями в области астрофизики и аналогичных направлений.Как всем известно, жизнь – это не просто что-то абстрактное. Это определенный отрезок времени, данный существу на пребывание в этом мире. И все же с самого зарождения разума ходят разные мнения о том, кто нас создал и что же случается в конце, когда сеанс жизни заканчивается. От идеи о Высшем Создателе до полного отсутствия чего-либо. Сотни, а то и тысячи вариантов. И все же, нелегко представить себе то, чего не знаешь ты, что не знали твои предки и, вполне вероятно, не узнают еще долго.О зарождении человечества, о появлении души и материализации нашего мира я говорить не стану. Вариантов масса, но есть с десяток устоявшихся. И каждый подберет на свой вкус подходящий ему и тебе, мой читатель. И хотя определенную параллель можно будет провести, исходя из моих мыслей о смерти, вряд ли она будет верна. Помните – это всего лишь мысли.Итак, что же такое смерть в общем понимании? Смерть – это прекращение жизнедеятельности всех биологических процессов организма. Собственно, все предельно просто. Углубляться в этом не будем, все помнят, что есть понятие клинической смерти и тд. Опустим. На этом о смерти все, важно было вспомнить само определение.Теперь окунемся немного в физику. Как, наверное, все знают, есть такое понятие размерности пространства. Мы, как привычно говорить, живем в трехмерном пространстве. Собственно, почему оно называется «трехмерное»? Все просто, потому что в системе координат мы ориентируемся на длину, ширину и высоту (в то время, когда в двухмерно только длина и ширина). Но вот все чаще мы слышим о четырехмерном пространстве. И правда, попробуйте себе представить, а что такое «четырехмерное пространство»? Даже понимая в теории, что это такое – представить трудно. Но для тех, кто еще не знает, скажу, что в четырехмерном пространстве добавляется еще один элемент – время. Т.е. Зависимость трехмерной системы от времени. Собственно, для представления все равно понимания мало. Но оно нам и не пригодится. А теперь представьте многомерность пространства. Внушительно, не правда ли? Многомерность от 5 и выше называют «старшие размерности». Но это не суть.Итак, представить мы это не можем по одной простой причине – так устроен наш мозг. Если человек не может воспринимать ультрафиолетовые излучения – то ты его и не научишь это делать – простая аналогия. Но это не значит, что его нет. А теперь допустим, что пространство до жути многомерное. Но как же мы в нем живем? Если каждое зависит от времени? Вот тут и вступают в силу мои домыслы, раз уж с физикой проблемы. Все это, конечно, интересно. Но вдруг…смерти просто нет? Что, если умирая в одном измерении мы оказываемся в другом? Продолжая жить? Допустим, в измерении «а» человек умер в возрасте 18 лет. Последнее, что он помнит в этом измерении – как его сбивает машина. В этом измерении он мертв, но его разум продолжает жить в измерении «б», где он очухивается на больничной койке с сотрясением и парой переломов и живет спокойно до 30. В 30 его убивает грабитель и в измерении «б» его больше нет, но в измерении «с» он оказывается живым, просто с ножевым ранением. Живет себе дальше, до 55 в измерении «в». И вдруг он умирает во сне. Он этого не понимает, просто просыпается в измерении «г» выспавшимся и веселым? А теперь представьте: случалось ли с вами такое, когда вы понимали, что сейчас умрете, а на утро шли на поправку? Вдруг в измерении «а» вы уже мертвы, а сейчас счастливо читаете эту новость в измерении «б»? И никто не узнает, прав ли я.Как единственное подтверждение, конечно же в теории. При пересечении определенных секторов измерений ("а" и "б"), допустим, случается такое, что, как говорится, видел тебя вчера в Бразилии, хотя знаю, что ты был в Египте. Т.е. в какой-то промежуток времени одного и того же человека видели в двух местах сразу. Одновременно для одного измерения. Т.е. в измерении "а" фактически он был в точке "а" и был, например, 1920 год, а в измерении "б" он был в точке "б" и был 1921 год. И при пересечении измерений в измерении "а" человека видели и в точке "а" (как факт) и в "б" (как результат пересечения", а в измерении "б" наоборот, в точке "б" (как факт) и в точке "а" (как результат пересечения).Ну и как Вам мысль? Интересно, не правда ли? А главное – прочно заседает в голове. Но не стоит слишком сильно думать об этом, а тем более экспериментировать.Многомерность может быть похожа на что угодно. Каждый может воспринять ее по-своему, ибо мы никогда не узнаем, что это. Предположу, что она похожа на бесконечный куб с n+1 количеством ячеек, где каждая – это новое измерение во времени t+номер прошлой ячейки. Вряд ли это так, но тем не менее.А теперь возвращаясь к разговору о жизни и аналогии о ее начале. А вдруг каждый новый куб – это новый виток от рождения? Кто знает, может оно и так.А что думаете Вы по поводу данных размышлений? Интересно почитать беседу в комментариях, вдруг будут интересные идеи!Всего вам хорошего, друзья!

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