Наблюдатели

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

Svami Chadraputra Просмотров: 79 Комментарии: 0 -3 Сегодня, 06:04 by

Иногда происходит такое, что идешь среди ночи по городу, и появляется чувство, что за тобой кто-то следит. В некоторых случаях оборачиваешься назад, но обнаруживаешь лишь мышь, пробегающую юрком на противоположный край дороги, до жути наивную, не подозревающую, что на нее упал резкий взгляд. Ничего более не обнаружив, вы продолжаете идти, словно ни в чем не бывало. Но вы упустили одну важную деталь: то незанавешенное окно, располагавшиеся сбоку от вас, вы уверены, что там никто нет?Существует гипотеза, о которой знает ничтожно малое количество людей. Представьте, что есть существа, способные искать абсолютные варианты расположения. Так, что вы их никогда не увидите. Проходя мимо г-образных зданий, темных алей, парков, переулков, вы не задумываетесь посмотреть в темные уголки, хотя иногда животных страх одерживает вверх и, сдаваясь, вы смотрите все-таки в непроглядную тьму, но затем в голову приходит понимание абсурдности всей ситуации. “Ну, конечно, я не ожидал ничего увидеть. Просто не мешает лишний раз … убедиться”.Не зря все же чувство стороннего наблюдения присутствует у нас, у людей. В условиях дикой природы оно лишь играло на руку. Чаще оборачиваясь и впоследствии обнаруживая хищников, удавалось избежать нападения с их стороны.Наблюдатели… О них мало чего известно, поскольку большинство из тех, кто догадывается об их существовании, прошу заметить, только догадываются, не видел их. Среди тех, подозревающих, есть малая шайка, которая могла лицезреть их.Известно, что наблюдатели, находят те места расположения, на которые и подумать нельзя, что там кто-то есть. Попробуйте, например, кинуть взгляд в ваше незанавешенное окно. Казалось бы, вы вышли средь бела дня по делам, зачем, вам вообще смотреть в окно своей квартиры? А даже если доводилось, то вы пялились секунду на вашу комнату, а затем отводили взгляд, не заметив соседское окно, в котором явно что-то не так…Как бы вы ни старались, наблюдатели ни за что не покажутся вам… впрочем, если те сами того не желают.Откуда нам вообще догадываться об их существовании, если тех нельзя обнаружить? Все же некоторые счастливчики смогли увидеть их. Собственно, не стоит удивляться, наблюдатели сами могут решать кому показаться, а кто останется лишь гадать о пребывании их в нашем мире. По описаниям увидевших, они мало чем отличаются от людей. К сожалению, большинство подробностей опущено просто по той причине, что обстановка, в тот момент установивших с наблюдателями зрительный контакт, скрывала их истинное обличие. Те счастливчики, отвлекаясь, сразу же не находили их на своем месте. Наблюдатели также, в точности смотрели на лицезревших их людей. А чувство наблюдения усиливалось еще сильнее. Удалось узнать, что наблюдатели высокого роста. Одному человеку, рассматривающему в бинокль чужие окна, целью увидеть этих таинственных существ, удалось набрести на силуэт, стоящий на балконе противоположного дома. На его лице расположено множество красных точек, скорее всего они выступают в виде глаз. Хотя появляются подозрения, что эти существа имеют совершенно отличные от людских органы чувств.Говорят, наблюдатели существовали на Земле и ранее, только когда зарождалась жизнь. Без наблюдателя, так или иначе, не может существовать бытие, с другой стороны есть они – те, кто осуществлял наблюдение до появления людей и остальных живых существ. Другая гипотеза выдает наблюдателей за инопланетян, изучающих нас.Однако, не смотря на многочисленные гипотезы, нам ни за что не удастся узнать о них больше.Мне не удавалось обнаружить этих существ, но однажды произошла странная история.В одну ночь спать не хотелось по причине сбитого режима на тот момент. На данный случай у меня есть строгий план – писать что-либо под музыку, при этом сидя у окна и периодически посматривая на аллею, расположенную около моего дома. Изредка удается взять идею, смотря в пустые улицы, освещенные фонарными столбами. Проходят люди, проезжают машины, смотря на это, появляется некая атмосфера. Мимо под стать проходила девушка, которая, вероятно, была увлечена написанием сообщения. И как раз у нее появилось чувство стороннего наблюдения, и та обернулась, но, как ни странно, ей не удалось обнаружить ничего особенного. В то время, как я смотрел на темный силуэт в кустах, под деревом, дама просто повернула голову назад и, уткнувшись в телефон, прошла то место, в котором находился силуэт. Примечательно, я засмотрелся на даму, после чего отвел взгляд туда же, в заросли, но уже не обнаружил никого.Возможно, он специально показался мне и не имел цели следить за девушкой, но, скорее всего, увиденное мной – лишь игра фантазии.

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