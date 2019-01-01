Пантеон Нечистой силы

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:03

Причина: Стилистика автора сохранена.

SAMIDARA Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:03 by

Во главе Бесовских воинств стоят девять Великих Бесов Князей - Сатана, Велигор, Верзаул, Аспид, Енаха, Енарей, Смерть, Индик, Мафава. Весь Бесовской пантеон в целом, то есть всю Бесовскую силу в едином, принято именовать Дьявол. Возглавляет Бесов Князей - Бесовская Троица – Сатана, Велигор, Верзаул. Бесовскую Троицу возглавляет Великий Князь Сатана. Все они падшие ангелы, ранее служившие помощниками бога на небесах и выполнявшие по его приказу различные функции. Но однажды они затеяли бунт, пожелав свергнуть бога с Небесного престола. В результате ожесточённых сражений бог снизверг их на Землю, вернее в её недра, и переродившись в результате новых условий обитания, они превратились в Бесов. Бесовские Княжества возглавляет Великий Князь Сатана, то есть падший ангел Сатанаэль - старший сын бога и его, так сказать, правая рука. Он изначально исполнял на Небесах определённые жестокие функции по велению бога. Когда-то он, как и многие другие, низвергнутые с Небес падшие ангелы, принимал непосредственное участие в мироздании и создании человека, помогая своему отцу. Сатанаэль, подняв бунт, был отвергнут своим отцом и жестоко наказан навечно. Будучи низвергнутым с Небес, он получил Бесовское имя Сатана, лишившись ангельской приставки «эль» в своём имени. Первым бог низвергнул с небес Сатанаэля, и, упав на Землю, он глубоко пробил её, поселившись в её недрах рядом с Геенной Огненной (Преисподней – вернее сказать, самим Адом) - огненным ядром земли, состоящим из огненной лавы. Следом за ним были низвергнуты ещё восемь некогда величественных падших ангелов и великое множество их помощников и подручных. Все они превратились в Бесов из-за новых условий обитания. Сатана поселился глубже всех в недрах Земли, упав первым. Следом за ним создали свои Княжества в недрах Земли и остальные Бесы в зависимости от очерёдности низвержения их на Землю богом. Так сформировались девять кругов Ада (вернее, эти круги формируют преддверие самого Ада), то есть, девять Великих Княжеств. Для того, чтобы Бесы не смогли вновь выбраться из Преисподней и затеять новую битву за Небесный трон, бог приставил над Землёй свой меч — Солнце. Из-за этого Бесы, и вся остальная более мелкая Нечисть, могут активизироваться только ночью, а этого времени недостаточно, что бы достигнуть Небес и учинить новое побоище. Эпитет имени Сатана означает "Противостоящий", т.е. противостоящий Богу. Своё воинство Сатана постоянно стремится пополнить и на Земле, за счёт привлечения на свою сторону людей. Сатана коварен, силён и жесток, а так же бывает лжив с неугодными ему двуличными людьми, желающими встать на его сторону. Снискать его покровительство непросто, его он даёт только по настоящему преданным ему. Колдуны и ведьмы переходят на сторону Сатаны, отдавая ему свою душу в обмен на его покровительство в колдовских делах и мирской жизни. Хотя многим природным колдунам и ведьмам это и не нужно, так как они от рождения находятся под его покровительством. Обычным людям, осознанно встающим на строну Сатаны, т.е. заключающих с ним сделку (договор), он по их желанию может дать здоровье, богатство, удачу, успех, защиту и т.п.. По легендам Сатана имеет облик гигантского мускулистого мужчины со звериным лицом, копытами на ногах и рогами на голове, и перепончатыми крыльями за спиной. Тело его покрыто густыми волосами, но он может менять свой облик бесконечно, как и другие Бесы. Большую часть ночного времени предпочитает находиться на поверхности Земли, прячась в её глубины лишь в дневное время, скрываясь от Солнечного света. Сатана окружён ближайшими помощниками - Бесом Иродом и Бесом Пилататом, и огромным воинством других, менее значимых Бесов, которых он даёт колдунам и ведьмам в личные покровители. Его ближайшие помощники – Ирод, который является его сыном и в простонародье именуется Антихристом (иногда Люципером) и Пилатат, так же, в свою очередь, окружены своими ближайшими сподручными. Бес Ирод - Бесами Марвсом и Абарой (Бес Абара в простонародье именуется Церковным Бесом, и является своего рода Бесом-мутантом, неким засланцем-перевёртышем, способным находиться безболезненно для себя на божьей территории, по поверьям колдующих в церквях, сам Сатана послал молодого Беса на задание, а он с ним не справился и побоялся вернуться к Сатане, и пошёл в церковь, попросив бога защитить его от гнева Сатаны, бог пожалел Абару, и он навсегда поселился в церквях, но в дальнейшем его вновь потянуло на злые поступки, так как он как-никак Бес, и он стал помогать тем, кто к нему обращается за помощью в церквях, за небольшую плату в виде перевёрнутых церковных свечей и богохульных замолов, воспевающих его и иное богохульство, днём он ведёт себя скромно и незаметно, орудуя, в основном, с началом темноты в тех церквях, где не колдуют, обращаясь к нему, он крайне слаб или покидает такой собор вообще, а в тех, где к нему обращаются часто, он активизируется и набирает силу и мощь). Бес - Пилатат окружён следующими помощниками - Бесом Амодеем и Бесовицей Иродианой. Бесовица Иродиана в простонародье именуется Чертородица, она является женой Сатаны и матерью Беса Ирода. А произошла она из души первой женщины, то есть первой жены Адама, не пожелавшей из-за непокорного нрава и буйного темперамента, жить с ним (её, по приказу бога, лишили жизни за излишнюю похотливость и непокорность). Широко известны и двенадцать дочерей Беса Ирода и Бесовицы Смерти, но непосредственно к первому Бесовскому Воинству они отношения не имеют, а находятся под крылом своей матери, не смотря на то, что склонны кочевать по всей Земле, изводя людской род. Поэтому о них изложим информацию ниже, так как они относятся к седьмому Бесовскому воинству. Многие начинающие чернокнижники-самоучки пытаются получать различными способами информацию-обучение от самого Сатаны, но это глупо и небезопасно, так как сам Сатана ни кого не учит, а этим занимаются его многочисленные помощники.Вторым в пантеоне стоит Великий Князь Велигор. Изначально он, а не Сатана, был первым помощником бога на небесах и имел очень высокое положение в небесной иерархии Ангелов. После того, как бог поставил на его место Сатанаэля, Велигор затаил лютую и вечную злобу на бога и, по существу, именно он первым поднял бунт на небесах, подбив на это Сатанаэля. Велигор был вторым сброшен с небес в глубины Земли вслед за Сатаной, и стал воплощением зла. Велигор является одним из самых сильных и злых Бесов, так как он от рождения имел предназначение нести зло. Велигор любит представать перед людьми в прекрасном облике и очаровывать их прекрасными речами, подбивая на греховные поступки, зло и разврат. В иерархии Бесов он имеет огромную власть. Он лжив и вероломен, часто не исполняет свои обещания, но покровительствует колдунам и ведьмам по-настоящему преданным ему, т.е. заслужившим его расположение, щедро одаряя их. Любит подношения в виде огня и кровавых жертв. Велигор предпочитает почивать в глубинах Земли периодически выбираясь на поверхность Земли для того, чтобы творить зло, перевоплощаясь в различные прекрасные облики из своего настоящего облика гигантской чёрной осы с лицом полузверя - получеловека, передвигающейся при помощи мохнатых лап. Он окружён ближайшими помощниками - Бесом Аржуном и Бесом Коржаком, созданным по его подобию, а так же огромным воинством из других менее значимых многочисленных Бесов, которых предоставляет колдунам и ведьмам в личные покровители. Бес Аржун - непобедимый воин, он силён, умён, коварен и вероломен, его окружают двое сподручных - Бес Раав и Бес Каин (Бес Каин произошёл от души Каина Полубеса — получеловека, сына Евы и Князя Аспида. Князь Аспид, будучи ещё не низвергнутым с Небес, перед самым бунтом, который устроили мятежные ангелы, совратил вторую жену первого человека Адама, научив тем самым первых людей получать удовольствие от половых соитий – чем вывел из-под контроля бога человекорождение (производство душ). Бес Каин, изначально бывший Полубесом – получеловеком, расплодил множество потомков от соития с земными женщинами. Множество потомков от соитий с земными мужчинами, расплодила и вышеупомянутая Бесовица Иродиана, и считается, что во многих людях имеется частица крови Каина и Иродианы, и от этого родства и проявляется природный дар к колдовству от рождения, поэтому-то после физического умирания, Нечисть не поглощает души «природных» колдунов и ведьм, как души рядовых (не природных) чернокнижников, а направляет их вновь и вновь для своих целей в мир людей, для пропаганды колдовства, богоотступничества и творение Бесоугодных дел. Беса Коржака, в свою очередь, так же окружают двое сподручных ему Бесов - Бес Арад и Бес Агарес.Третим в пантеоне Бесов русского Чернокнижия стоит Великий Князь Верзаул. Он входил в совет ангелов на небесах. И первым, по призыву Сатанаэля, перешёл на его сторону и принял участие в восстании против бога, и тоже был за это сброшен Богом на Землю, превратившись в Беса. Он силён и могущественен. Любит покровительствовать колдунам и ведьмам преданным ему, так же любит покровительствовать сборищам колдунов и ведьм. Перед ними он предпочитает представать в облике крепкого и высокого мужчины, чёрного как мавр, с угрожающим лицом, рогами на голове и крыльями за спиной. Но настоящий его облик - это уродливая чёрная муха с паучьими лапами, безобразным человеческим лицом, передвигающаяся при помощи огромных крыльев. Предпочитает большую часть времени находиться на поверхности Земли, передвигаясь при помощи крыльев, прячась лишь в дневное время от солнечного света в глубины Земли, либо отсиживаясь в лесных тёмных чащах. Верзаул так же окружён ближайшими помощниками - Бесом Итасом и Бесом Зеследером, а так же огромным воинством из других менее значимых многочисленных Бесов, которых предоставляет колдунам и ведьмам в личные покровители. Бес Итас окружён своими ближайшими сподручными - Бесом Елизаром и Бесом Щирихом (Беса Щириха в простонародье именуют Домовым Бесом). Бес Зеследер окружён своими помощниками, Бесом Тялом (Беса Тяла в простонародье именуют Гумённым Бесом (гумённик – задняя часть двора усадьбы – «зады») и Бесом Матялом (Беса Матяла в простоародье именуют Банным Бесом).Четвёртым в пантеоне стоит Великий Князь Аспид. Он так же входил в совет Ангелов на небесах и вторым по призыву Сатанаеля перешёл на его сторону и принял участие в восстании против Бога. По легендам Аспид считается племянником Сатаны. Так же, как и другие восставшие Ангелы, он был сброшен богом на Землю, став Бесом. Кроме того, до бунта на небесах, Аспид снискал гнев бога и за другую провинность, так как это именно он, а не Сатана, как принято считать, соблазнил жену первого человека Адама, Еву, переспав с ней. И от него Ева родила сына Каина. Аспид выглядит как гигантский змей с человекоподобной головой и ужасной пастью, перепончатыми крыльями и короткими лапами на туловище, и длинным хвостом. Место его обитания - водные просторы, но он периодически выбирается на поверхность Земли для своих злых дел. Аспид является Бесом алчности и зависти, он любит склонять людей к грехам и действиям, противоречащим поклонению богу. Аспид, так же, как и другие Бесы, имеет ближайших помощников - Беса Василиска и Беса Купалака, а так же огромным воинством из других подручных ему многочисленных Бесов. Ему подчиняется вся Нечисть водных просторов и глубин. В простонародье его принято называть по старославянской традиции Водяным. Считается, что он является людям в образе старика, покрытого мхом, слизью и болотной травой, ростом намного больше человека, обросший весь седыми волосами и имеющий рога на голове, либо в образе огромной рыбы породы сом. Его можно увидеть ползущим по дну, но он, как и любой другой Бес, по своему желанию и необходимости, может принимать любой образ. Любит со своими подручными находиться, помимо морских глубин, в развалинах затопленных городов и селений. Считается, что со своими подручными топит молодых красивы женщин, с которыми в дальнейшем сожительствует, делая их Бесовицами, которые так же, в свою очередь, заманивают в воду и топят мужчин, охотясь за людскими душами. Многих удачливых мореходов, речников и рыбаков, мельников, имеющих водяные мельницы, обвиняли в сговоре с водяными Бесами. В старину в деревнях, когда гадали или "смотрели" по воде, то вначале обращались к Бесу Аспиду (в простонародье Водяному). Князь Аспид, как и другие Бесы, очень любит жертвы. Считается, что если начало тонуть много народу или скота - то это Князь Аспид требует жертв. В старину топили или резали, спуская кровь, или кидали в воду чёрных петухов. По народным преданиям, разбойник Степан Разин (его обвиняли в договоре с Сатаной и считали колдуном) приносил в жертву Аспиду даже богатых людей. Мореплаватели старались не брать на борт женщин, так как считали, что Аспид начнёт требовать отдать ему женщину (бросить в море) и устроит при этом бурю. Когда начиналась буря, женщину кидали в море. Аспид обычно забирает только душу утопленников, а тело выкидывает на берег. Если тело не нашли, то это означает, что утопленник стал «хлоптуном» (стал неупокоенным покойником на службе Нечисти). Считается, что люди, являющиеся отличными пловцами от рождения, рождены от сношений женщины с водяными Бесами. Рыбаки задабривают Водяных Бесов, сыпля в воду табак, и льют водку и мёд, кидают монеты. Особо почитают Водяных Бесов пчеловоды, так как по преданиям почему-то считается, что первая пчелиная матка была выкуплена у Князя Аспида за подношения. Бес Аспид со своими помощниками колдовству не учит, как многие другие Бесы, он только может дать совет за подношение. Либо с ним можно о чём-либо договориться, войти в сговор на взаимовыгодных условиях. Аспид часто враждует с Хозяином Лесов - Князем Енареем из-за сфер влияния на лесных болотистых водоёмах. В результате чего либо водоём поглощает лесную территорию, либо лесная территория поглощает болотистый водоём. Как уже говорилось, ближайшими помощниками Князя Аспида являются Бес Василиск и Бес Купалака. Они в свою очередь так же окружены подручными. Бес Василиск - Бесом Скоропеем и Бесом Ехандром, а Бес Купалака - Бесовицей Спирипеей и Бесовицей Мавой (которые в простонародье именуются русалками). Купальская ночь считается ночью рождения Беса Аспида (по народным поверьям, в эту ночь людям не рекомендуется купаться в пьяном виде, потому как Водяной Бес может утопить (на колдунов и ведьм это правило не распространяется, а напротив, приветствуется).Пятым в пантеоне стоит Бес похоти и разврата, Великий Князь Енаха. Как и другие падшие ангелы, принявшие участие в бунте, он был сброшен богом с Небес и стал Бесом. Енаха вселяет в людей неуёмную похоть и разврат, разбивает семьи, склоняя супругов к неверности, устраивая при этом ссоры и неурядицы в их семьях. Так же он толкает людей на страсть к пьянству и азартным играм. Он вечно весел и бесшабашен, в любое время дня и ночи, но к ночи активизируется больше, стремясь совратить как можно больше людей на греховные поступки в тёмное время суток, порою доводя этим их до безумия и смерти. Ему нравится покровительствовать ведьмам, предоставлять им более мелких Бесов в личные покровители для их тёмных дел, а так же исполнять просьбы колдунов. Имеет облик мужчины с козлиной головой, копытами, с телом, покрытым мохнатыми, чёрными волосами и вечно торчащим огромным органом. У Енахи имеются ближайшие помощники: Бес Ерохмид и Бес Пореастон, а так же огромное воинство многочисленных Бесов помощников. У Беса Ерохмида так же имеются два ближайших помощника - Бес Полуехт и Бесовица Елизуда (она является женой Беса Янахи, так же очень известна в простонародье, как Чума, она зародилась из не упокоённой души безутешной и, став Бесовицей, постоянно стремиться подтолкнуть божий люд на похоть и разврат, чтобы люди погрязли в грехах и разврате, и издохли ведя свои души Нечисти), у Беса Пореастона тоже есть помощники - Бес Ирхут и Бес Рагуил, он со своими помощниками, кроме всего прочего, любит вводить людей в содомский грех (однополые сексуальные контакты) и иные изощрённейшие извращения, а так же устраивать в семьях добропорядочных супругов ссоры и скандалы, толкая их на похоть и разврат на стороне, разбивая тем крепкие семьи.Шестое место в пантеоне Великий Князь Енарей являющийся Хозяином Лесов. В его подчинении находится вся многочисленная Лесная Нечисть. Он владеет всеми лесными богатствами, флорой и фауной. К нему непременно обращаются все колдуны и ведьмы перед началом работы в его владениях. По старославянской традиции Беса Енарея в простонародье именуют Лешим. Бес Енарей в своём истинном обличии выглядит как полузверь – получеловек огромного роста с густой шерстью и ужасной пастью, рогами на голове, бородой на морде, копытами на ногах и когтями на руках. Но он может перевоплощаться в любое обличие, а так же и в любого зверя, птицу, дерево, куст или гриб. Многие считают, что увидеть его вообще не возможно, так как он не имеет вообще истинного обличия, а появляется в виде неожиданного ветра или звука. Его появление обычно связано с различными погодными явлениями, например вихрем или резким ветром. Он, как и другие Бесы, окружён ближайшими помощниками и многочисленным воинством других Бесов, находящихся у него в подчинении, которых он предоставляет колдунам и ведьмам в личные помощники. Любимыми его и его сподручных, местами в лесу являются коряги, вывернутые с корнем деревья, овраги, непролазные густые чащи, конечно же, лесные перекрёстки, топи. Енарей, упав в преисподнюю и организовав там Шестое Бесовское Княжество, стал часто выбираться в густую лесную чащу и бывать там со своей свитой, посещая глубь Земли только лишь в необходимых случаях и для совета от вышестоящих Князей. Хотя есть и такое мнение, что сам Енарей сидит в глубине Земли, а в лесах действуют лишь его помощники, сам же он выбирается лишь по мере необходимости. Енарей, со своими ближайшими помощниками - Бесом Халеем (отвечающим за полевые просторы) и Бесом Сенеоном - очень опасен для человека, зашедшего в лес. Стремится всячески вредить ему и уничтожить его, забрав душу, как и любой другой Бес. Он сразу же начинает морочить и глумиться над человеком, зашедшим в лесную чащу, стараясь его уничтожить, сбивает его с дороги, морочит, заводит в непролазные чащи и топи, заставляет блуждать, кружить в течение многих часов, насылает хищных зверей. Колдунов и ведьм же, угодных ему, Енарей со своими помощниками наоборот всячески оберегает от опасностей в его владениях. Считается, что Енарей со своими помощниками любит заманивать и утаскивать в лесную чащу молодых женщин с которыми они предаются плотским утехам, а у женщин потом рождаются дети («омёныши»), которые вырастая получают способность не только к колдовству, но и к оборотничеству (превращаться в лесных зверей). Считается, что Енарей покровительствует волкам, насылая их на людские селения, чтобы они резали домашнюю скотину, доставляя неприятности людям и, тем самым, требуя с них подати. Считается, что человеку даже не прослывшему колдуном или ведьмой, довольно-таки просто вступить в сговор с Хозяином леса - Бесом Енареем, задобрив его податями и жертвами, чем активно и пользуются удачливые охотники, грибники, травники, пастухи и т.п.. Считается, что Лесной Хозяин благоволит к немым и горбатым людям, показывая им грибные и ягодные места, за что таковых в народе всегда обвиняли в сговоре с Лешим. У Беса Халея имеется пара ближайших помощников - Бес Мирах (в простонародье его именуют Луговым Бесом) и Бес Масек (в простонародье его именуют Овинником). У Беса Сенеона так же имеются два ближайших помощника - Бес Самсай и Бес Мирулей.Седьмое место в пантеоне занимает Великая Княгиня Смерть, являющаяся Хозяйкой кладбищ. В её подчинении находятся все души покойных, ожидающие страшного суда божьего, а так же многочисленные полчища кладбищенских Бесов (обитающих на кладбищенских перекрёстках и славящихся непомерной силой и жестокостью, колдуны и ведьмы именуют их Седьмым Бесовским воинством). Сила её очень велика и постоянно растёт за счёт постоянного пополнения кладбищ душами умерших людей, грешных при жизни, которые ожидают страшного суда - будучи не поглощены окончательно ни богом, ни Нечистью. К Смерти непременно обращаются все колдуны и ведьмы перед началом работы в её владениях, высказывая просьбу разрешить обратиться к какому-либо конкретному покойнику или кладбищенскому Бесу, для своих тёмных дел (а работа на кладбищах колдунами и ведьмами ведётся постоянно). В далёком прошлом, ещё до становления Чернокнижия как чёткой колдовской системы, главенствующей Силой над миром мёртвых принято было считать Смертича. Он являлся прообразом Смерти (это шло ещё от древнерусских языческих былин и преданий, его в них именовали Кощеем Бессмертым. От слова древнерусского "кощь"/"кошть" - окостенение/смерть, так как смерть не может иметь жизненого конца). В те далёкие времена могильных захоронений не существовало - покойных сжигали, а особо почтенных засыпали курганами, но в дальнейшем, в процессе формирования и более чёткого развития теории и практики, было осознанно более верное определение Силы главенствующей на кладбищах над миром мёртвых, и кладбищенскими Бесами именуемой Смертью - Хозяйкой кладбищ. Потому, как Смертич являлся силой, главенствующей над миром мёртвых, а никак не могильных захоронений. Однако, и по настоящее время, в некоторых отдалённых губерниях среди некоторых особенно, так называемых, родовых колдунов и ведьм Силу главенствующую на кладбищах принято величать Хозяином кладбища. Хотя этому неверному мнению они сами не могут дать обоснования, и это мнение, естественно, не является верным определением. Так же, возможно, таковые заблуждения и расхождения возникли и из-за отголосков различных древних западных религий и культов, в которых существовали как две равные Силы, главенствующие над миром мёртвых, так и одна единая Сила, но объединяющая в себе признаки как мужского, так и женского начала. Так же, многим колдунам и ведьмам, порой, во время проведения какого-либо кладбищенского обряда случается лицезреть силуэт тёмной мужской фигуры на территории кладбища. В связи с этим они начинают считать, что им являлся загадочный Хозяин кладбища – но, увы, это не так, так как такового не существует, а это возможно был всего лишь один из Семиотрядных Бесов помощников Хозяйки кладбищ Смерти – либо сам Бес Горей, либо какой-либо из менее значимых Бесов помощников - Бес Прочах либо Бес Крив или Бес Мотыг. По некоторым данным, на Небесах Смерть являлась дочерью бога и супругой одного из очень влиятельных ангелов в божьем совете, но за какие-то ошибки бог приказал казнить его, и она осталась вдовой, вечно тоскующей по своему супругу. После этого она затаила лютую злобу на бога и во всём старалась вредить ему. А бог за её козни уморил её голодом. Страдая от голода, она вся иссохлась до такой степени, что превратилась в скелет. И так наголодалась, что теперь никак не может насытиться живыми людьми. Когда на Небесах поднялся бунт она, не раздумывая, встала на сторону бунтарей и была сброшена богом на Землю, как и другие бунтари. Сатана, обратив внимание на её вечно тоскующий нрав после смерти супруга и голод, назначил её Хозяйкой кладбищ, чтобы она насыщалась живыми людьми, неся души всей Нечисти. Ей стали подвластны все людские души, ожидающие Страшного суда божьего. А так же предоставил ей в распоряжение кладбищенских Бесов. Многие колдуны и ведьмы утверждают, что она представала перед ними в образе якобы очень высокой статной женщины в свободном чёрном одеянии, полностью закрывающем её тело и лицо. Но когда полы одеяния или капюшона порою распахиваются, просматривается, что она состоит из одного скелета, а на месте лица голый череп. Так же многие утверждают, что на голове её имеются небольшие рога, а за спиной крылья. Из пустых глазниц её падают крупные слёзы, на спине плаща нарисован перевёрнутый крест, а в руках острая, как бритва, коса, которой она косит людские жизни, подрезая умирающим, настигая их, сначала ноги, потом руки, потом голову. После этого даёт умирающему выпить огненный напиток, заставляющий душу покинуть тело умирающего, и этим освобождая душу из тела. Якобы умирающие люди испытывают такие ощущения, невидимые для других, и к кому Смерть является красавицей, а кому ужасной старухой. Является она бесшумно и часто неожиданно. Перед её приходом человека обычно посещает один из её ближайших Бесов-помощников: Бес Горей (Горе в простонародье) или Бесовица Бедодия (Беда в простонародье). От Смерти можно на время откупиться, если почувствовать или вычислить, что она скоро придёт. Так же она может являться в виде плотного густого тумана тёмного цвета. Хотя Смерть и без раздумий встала на сторону бунтарей, но она считала, что восставшим никогда не победить бога. Поэтому якобы она была не так строго наказана Богом и получила такое почитаемое место не только благодаря распоряжению Сатаны, но и милости самого бога, став хранительницей людских душ, ожидающих Страшного суда божьего. Даже считается, что она занимает место как бы посередине между богом и Нечистью, и по сиё время ходит и к богу на Небеса за указаниями, равно как и в недра Земли на совет к Сатане - сохраняя как бы некоторый нейтралитет в отношении обоих сторон. Изначально попав на Землю, Сатана стремился мгновенно заполучить все души умирающих людей. Поэтому обманным путём заключил с первым человеком Адамом хитрый договор - когда одна из первых дочерей Адама и Евы умерла и родители страдали, и не понимали, что происходит с их ребёнком, и Сатана, обернувшись добрым старцем, посетил их. Он пообещал, что если Адам напишет своей кровью на черепе умершей дочери договор, что все души умерших людей будут во власти Сатаны, то их дочь оживёт. И души всех умерших людей стали бы собственностью Сатаны, благодаря чему он очень быстро набрал бы неимоверную Силу и низверг своего отца с Небесного престола, воцарившись сам на Небесах. Но Бог послал на Землю одного из своих сыновей - ангела в образе Иисуса Христа - который сумел разрушить договор, оставив за каждым человеком право выбора – вольготно жить на Земле, отдав душу Сатане после своего умирания, либо жить праведно, и после своего умирания отдать душу богу единясь тем с ним. Бес Горей и Бесовица Бедодия являются братом и сестрой Княжны Смерти, и каждый из них окружён ближайшими помощниками: Бес Горей - Бесовицей Сахией и Бесом Прочахом, а Бесовица Бедодия - Бесом Кривом и Бесом Мотыгом. Так же немалую роль играют Бесовицы Трясовицы - двенадцать дочерей Беса Ирода (в простонародье их именуют как трясовицами, лихорадками, кикиморами). Они возникли от соития Беса Ирода и Княжны Смерти. Их имена: Гнетия, Язвия, Знобея, Желтия, Огния, Пухлия, Хрипея, Горбея, Кашлея, Голодея, Удавея, Гнобия.Восьмым в пантеоне Бесов русского Чернокнижия стоит великий Князь чёрный Индик. После того, как он был сброшен с Небес с другими падшими ангелами, и превратился в Беса, он поселился в глубинах Земли. Бес Индик крайне редко выбирается на поверхность, представая в облике гигантского ужасного зверя с рогами на голове, передвигающегося на четырёх мощных лапах, волоча за собой длинный, толстый хвост. Индик напускает землетрясения, влекущие за собой стихийные бедствия и ужасные разрушения, для того, чтобы навлечь смерть, страдания и несчастия на людей и всё живое. К нему в старину взывали колдуны и ведьмы, желающие навлечь землетрясения, стихийные бедствия и разрушения на какие-либо местности. Он, как и все вышеперечисленные Бесы, окружён огромными полчищами ближайших помощников, в виде менее значимых Бесов, и своими ближайшими подручными - Бесом Салца и Бесом Лиходеем. Бес Лиходей большую часть времени проводит на поверхности Земли, наводя на людей беды и страдания. Сам Индик обитает в недрах Земли и не любит выбираться на её поверхность, пока его не побеспокоят люди, либо не попросят об одолжении колдуны и ведьмы, либо он получит указания от Сатаны навлечь разрушения и землетрясение на ту или иную часть Земли. Бес Салца окружён двумя помощниками - Бесами Потыком и Котыгом, а Бес Лиходей - Бесами Огнеем (Огонь в простонародье) и Бесом Морозеем (в простонародье Мороз – в старину, кстати, его олицетворял никто иной, как Дед Мороз - именно он, и никто иной был злым Бесом, а не добрым дедушкой, веселящим детей и одаривающих их сладостями и игрушками).Почётное девятое место в пантеоне занимает Великий Князь Мафава. До падения на Землю, будучи ещё ангелом на Небесах, он так же входил в ангельский совет, как и другие падшие ангелы. После падения на Землю став Бесом, Мафава поселился в недрах Земли. Сатана назначил его хранителем всех сокровищ Земли за его ненасытный нрав. Мафава - Бес алчности, жадности и наживы. Он предпочитает находиться в глубинах Земли среди золота и других богатств, охраняя их, а на людей, которые посягают на них без разрешения, он может навлечь землетрясения и разрушения. Периодически выбирается на поверхность Земли для того, чтобы вселять в людей алчность и страсть к наживе, а так же соблазнять людей перейти на сторону Сатаны предлагая им различные блага и богатства. Кроме того, он охраняет клады. Порой, люди, закапывая сокровища, обращаются к нему с просьбой охранять эти сокровища, чтобы их невозможно было найти и достать, либо, дать возможность достать их только определённым людям, выполнившим определённые условия. К нему обращаются люди с просьбами сделать их богатыми и успешными, и он щедро одаряет их, если они выполнят все его условия. Как и другие Бесы, он может выглядеть по-разному и являться в любом облике, перевоплощаясь из своего настоящего облика гигантского змея с толстым туловищем и огромным брюхом, имеющего на туловище четыре толстых ноги, рогатую змеиную голову с огромной и ужасной огнедышащей пастью. Как и другие вышеперечисленные Бесы, он руководит ближайшими сподручными - Бесом Суфавой и Бесом Дагрудом, а так же полчищами менее значимых Бесов, подчиняющихся и помогающих ему. У Беса Суфавы так же имеются два помощника - Бес Проданя и Бес Марус, а у Беса Дагруда Бес Ток и Бес Маток.Всего насчитывается семьдесят пять печатей, то есть, по числу всех выше описанных Бесов. Печати используются колдунами и ведьмами во многих обрядах для достижения различных целей и для много другого. Ниже показаны печати (знаки) основных Бесов, но помимо них существует великое множество различных более мелких Бесов, не имеющих своих печатей, управляемых вышеперечисленными. Воинства Бесовские вообще очень и очень многочисленны и многообразны, и точное их количество вряд ли возможно счесть и изучить. Меж собой Бесы живут развратно и плодятся в изобилии, не чураясь и контактов с людьми. Ниже приведены Бесовские печати.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Бесы пантеон нечистая сила чернокнижие колдовство

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