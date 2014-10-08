Серьезный разговор о Домовых

Серьезный разговор о ДомовыхВ жизни каждого человека рано или поздно наступает такой момент, когда он уже готов к серьезному разговору о важной и неотъемлемой части жизни. Поговорим о домовых.
Будет несколько историй из жизни и небольшой ликбез от тыжколдуна.
О домовых говорят много и повсеместно, это один из немногих условно приемлемых духов даже для дубовых скептиков. Неоднократно замечала, что даже они при упоминании этой милой домашней нечисти как-то сдержанно кивают, мол, да-да, у меня вот тоже было как-то, шумел... При том, что на любую другую подобную тему уже бы хохотали в лицо. Более того, о таких милых домашних чудаках мне часто рассказывали друзья из Ирана, Дании, Сингапура и прочих отдаленных от Киева мест. Разнились детали, но люди сходятся в одном: в домах кроме них кто-то есть. Некий такой малозаметный "хозяин", который начинает бузить время от времени, ворует вещи, шумит в кухне, пугает котэ и затыкается, если его накормить. К слову, кормят везде по разному. В СНГ (кроме восточных его частей) домовым принято давать молоко, сладости и иногда сигареты. В скандинавских странах я слышала о твороге, сырниках и крепком алкоголе. В восточных странах - мясо, сухофрукты и мёд.
Отчего такая разница и кто же они такие?
Ответ не так прост. Вопреки расхожему мнению, домовые не являются какой-то злобной нечистью и не имеют прямого отношения ко всякой откровенной чертовщине и бесовщине. Многие тысячи лет назад, когда Земля была еще мало населена и бОльшая часть планеты оставалась диким лесом, нечисти во всяких лесах, полях, оврагах и старых деревьях было пруд пруди. Просто не было людей, которые бы это увидели, записали и выложили на Пикабу. До создания Пикабу еще было долгих и томительных несколько десятков тысяч лет. По мере расползания людишек по миру и занятия ими всё большего и большего пространства всякие мавки и лешие отступали, однако некоторая их часть упорно не хотела уходить с насиженного места и оставалась жить на своем месте no matter what. Даже если это чудо жило в дупле срубленного дерева, оно всё равно приходило ночевать в свое дупло, игнорируя тот факт, что там уже стоит чей-то дом. А со временем они приспособились и стали жить уже только в домах, воспринимая их по прежнему, как часть их "леса". Там же ели то, что могли найти в доме, постепенно формируя свои вкусы: кто то чаще ел творог, кто-то пил самогон. Ел и пил не всегда физически, но "после" трапезы угощение ссыхалось и портилось. Со временем люди начинали подкармливать жильца уже осознанно, и есть немало историй о том, как домовичок предупреждал людей о грядущей беде или будил во время пожара. Некоторые из них жили в сараях, сенях, овинах и прочих постройках, откуда и пошли рассказы о банных, овинных и прочих раритетах, о коих многие сегодня и не слышали.
Домовых нельзя назвать однозначно злыми или однозначно добрыми. Они, как и все живые и мало-мальски осмысленные существа, бывают разными. И добрыми, и злыми, и странными. В целом они не любят людей (и это логично), но каких-то особых планов убить всех человеков у них нет. Чаще всего они смахивают на старых дедов: ворчливые, вредные, упёртые, но в глубине души добрые и не имеющие склонности вредить.
В доме такой старичок выполняет важную функцию очистки пространства от всякого дерьма, исходящего от людей. Иначе эмоции и помыслы людей (очень редко они возвышены, чисты и созидательны), в короткий срок пропитали бы сами стены, и жить бы в таком замкнутом пространстве стало бы невозможным. Думаю, вы замечали неприятную атмосферу в домах, где очень давно никто не живет - ощущение гулкости и вязкости. Это оно. В китайской метафизике такую энергию пустого места называют Ша, и она крайне вредоносна.
Бывают дома и совсем без домового, таких очень много и это вполне нормально.
По причине происхождения никакой религиозной символики они не боятся. Потому что существа эти древнее не только любых религий, они древнее, чем сами люди.
У них, к слову, чаще всего есть имена.
Прежде чем приступить к рассказам, еще пара фактов, которые интересно и нужно знать, если вы замечали в своем доме такого жильца.
Во-первых, домовики ужасно ревнивы и подозрительны, они не любят новых людей и зверей, и долго к ним привыкают. Они параноидально привязаны к дому, поэтому любые ваши действия и обновления в жилище могут вызвать у старичков яростную попоболь и шквал ответной реакции в виде пропадающих вещей, странных шумов и порчи имущества. С новорожденными детьми в старом доме нужно быть аккуратнее – никакого умиления у "хозяина дома" дитя не вызовет (они вообще не любят детей), а вот задушить его во сне он может запросто. Кстати, на это в средние века очень часто списывали беспричинные смерти детей – говорили, что домовой украл у ребенка дыхание. Так это, или тогда просто не умели диагностировать большую часть болезней - не знаю, возможно и то и другое, но синдром внезапной смерти младенцев вроде пока не нашел внятного объяснения и вопрос остается открытым. Они и правда умеют душить во сне, усаживаясь на грудь спящему и сжимая его трахею как бы изнутри. Люди рассказывают о сонном параличе, удушье и дикой тяжести на груди, притом что там или ничего нет, или предмет непропорционально мал для такого веса. Но для этого домового нужно реально довести до психоза.
Во вторых, любимая его пакость - это «ломать» и запирать дверные замки. То есть открытая дверь внезапно становится запертой для непрошеного гостя, или же вы не можете открыть дверь и покинуть дом, хотя замок исправен. При смене замков может происходить то же самое, и это первый сигнал - вам тут не рады.
Но чаще всего голодный или разгневанный домовик прячет и ломает личные вещи жильцов. Если вы положили на стол связочку ключей, отвернулись и в этот момент она пропала - это оно. Бывает, что вещи потом находят в самых неожиданных местах, но часто они так и исчезают навеки.
Я заинтересовалась этой породой существ лет в 14-15, когда поехала с матерью на одну научную конференцию в старый городок на западной Украине. В смысле, на конференцию поехала мать, а я, приехав за сутки до нее (уж и не помню почему), праздно шаталась по городу. Квартира, от которой мне дали ключи, принадлежала семье, которая за 7 лет до этого уехала в США и отдала ключи общему знакомому, с правом селить туда коллег и просто проверенных знакомых. В тот раз ключи попали к нам на 6 дней.
Я приехала в город поздно вечером, кое как нашла этот дом и попыталась отпереть квартиру. Замок не поддавался, упрямо стопоря ключ и не давая ему повернуться. На меня уже начала накатывать легкая паника - стою в темном подъезде, в чужом городе, и пытаюсь отпереть чьи-то двери. Вдруг это не тот дом?! Не тот этаж?! Через минут 7 дверь вдруг открылась практически сама - ключ вдруг мягко сделал оборот и клацнул. Я удивилась, но подумала что замок просто сломали. Квартира была огромная, роскошная советская трешка с дорогой старой мебелью и высокими потолками типичной сталинки. Атмосфера, правда, была неприятная - видно, что тут давно никто не жил, на мебели была пыль, в комнатах спёртый воздух. Мне было неуютно в чужом доме, поэтому я педантично расставила свою обувь на подставку под вешалкой, прибрала немного и вообще старалась не оставлять беспорядка, потому что держатель ключей вполне мог прийти утром узнать, как у меня дела.
Попив кофе и наскоро поужинав, я помыла посуду, проветрила и залегла читать книгу в одной из комнат, постелив себе на большом удобном диване.
Около часа ночи, когда я уже дремала, с кухни донесся резкий звук, будто кто-то прыгнул на стул и слегка протащил его по плиточному полу. Я молча стала вслушиваться. В коридоре кто-то ходил, причем весьма активно - скрипел паркет, двигались стулья, поскрипывали петли дверей, и я слышала очень тихое ворчание недовольным тоном. Я не люблю спать в темноте, поэтому в коридоре горел свет, и при всем разнообразии звуков, мимо стеклянной двери ни разу никто не прошел и свет не заслонял.
Иногда ходивший затихал на минут 5-7, словно пропадал куда-то или был занят. Характер звуков скорее напоминал хозяина, делающего уборку, чем что-то зловещее, но перпугалась я знатно. В доме, где я выросла, домовиков не водилось и я с ними до того дня не сталкивалась.
Впрочем, источник шума ничего особенного не делал, поэтому часа через два я уже практически спала снова. Вреда он мне явно причинять не собирался, и судя по всему, на мое присутствие ему было просто плевать.
Проснулась я часов в 11. Осторожно выглянула в коридор. Ничего особенного там не было, кроме того что мои туфли были буквально утрамбованы в узкую щель за холодильником, стул стоял посреди кухни, а ключи, 100% бывшие в замке (во избежание открытия снаружи), висели на вешалке. При попытке выйти из дома я снова не могла открыть двери, при том что закрылись они потом так же мягко и легко.
На вторую ночь ситуация повторилась, только в диапазоне с 4 утра и далее - кто то словно спрыгнул на пол в коридоре и пошел чудить в ванную. Наутро я поставила явно оголодавшему без жильцов существу миску молока и пару бисквитов с кремом.
До конца недели звуков почти не было, а после отъезда я обнаружила в сумке несколько пакетиков чая, которые были в той квартире. Я не пью чай, поэтому даже машинально не могла их прихватить - они мне без надобности. Видимо, ничего другого домовой для меня не нашел в необитаемом доме :)
В квартире той я была еще дважды за последующие годы, каждый раз оставляя на шкафах шоколадки и сигареты. Явление больше не повторялось.
Вторая история произошла с моим клиентом. Работали мы по совершенно другому вопросу, но в конце работы разговорились о домашних странностях, и он поведал мне любопытную историю.
За год до этого он купил большой старый дом у одной бабули, которую родственники, в силу ее возраста, решили переселить к себе. Сделали ремонт и стали жить там подолгу, уезжая от городского шума (дом был всего километрах в 20 от Киева). Единственная странность была в том, что глава семейства никак не мог попасть в дом самостоятельно. Из раза в раз повторялась одна и та же картина: семья выходила из машины, жена шла вперед, открывала двери ключом, за ней заходили двое их детей, а муж оставался загнать машину в гараж или вытащить сумки из багажника. И жена и дети проходили в дом свободно, даже ходили туда-сюда, а вот на хозяине дверь оказывалась запертой. Доходило до смешного, когда он шел буквально следом за женой, дверь прикрывалась на секунду, а дальше не поддавалась ему, пока кто-то не толкал ее изнутри (а на ключ она не была заперта ни разу - зачем ее запирать, если сейчас придет еще человек?). Так происходило практически каждый приезд или приход в дом. Мужик и вперед ходил (тогда у него просто не поддавался замок), и просил оставлять дверь настежь (захлопывало сквозняком перед самым носом). В итоге смирился, но смог решить проблему только покормив мелкого паршивца по совету какой-то соседки.
Третья история грустная, ее я слышала от коллеги из России. К той обратилась женщина, которая после развода купила квартиру и переехала туда жить с семилетней дочерью. Квартира очень долго стояла пустая, потому что хозяева уехали на заработки, а спустя несколько лет решили продавать жилье и оставаться, где они там жили, не помню уже...
В общем, квартира года 4 стояла пустая, потом еще почти год ее дистанционно продавали через агенство.
Через несколько дней после переезда у девочки началась какая-то реактивная астма, причем приступы начинались четко после 3.15 ночи. Ребенок начинал кашлять во сне, дышал с каким-то диким свистом и хрипами, потом просыпался, часто с криками. Мать потеряла покой, потому что уже начинала параноить этими ночными звуками и постоянно вслушивалась. В другой комнате двушки с девочкой происходило то же самое, причем саму хозяйку дома ничего не беспокоило. Ничего другого в квартире не происходило интересного, поэтому на "нечисть" никто даже и не подумал, думали что аллергия.
Мать обежала всех возможных врачей, сделала в комнате ремонт, чтобы убрать возможные источники аллергии. Ничего не помогало - ребенок по прежнему задыхался во второй половине ночи. И такое положение дел держалось до того момента, пока хозяйка не решила сходить к какой-то бабке, которая тут же "увидела" (за приличную плату, конечно) в квартире каких-то мертвецов, порчи от соседей и прочую ересь, дала тетке какую-то воду и повелела везде понавешать икон и читать энный список молитв. И хозяйка решила, что попробует этот совет, и если уж и это не поможет, то будет менять квартиру.
А надо было просто положить конфет... :(
В пылу азарта выгнать "мертвецов" дама купила пару икон, пригласила батюшку освятить квартиру и вообще день прошел в пылу молитв по бумажке. Вечером девочку уложили спать, а мать лежала прислушивалась к звукам из соседней комнаты, периодически ходила смотреть - было тихо. В 3 часа всё было тихо. В 4 тоже. А далее тетка расслабила булки и ее сморил сон, проснулась она только к 10 утра.
Ребенок был мертв, задохнулся, причем не издав ни единого звука. На сей раз маленький хозяин дома, видимо, обозлился, не обнаружив еды, зато обнаружил кучу икон и батюшку, брызгающего водой на его имущество.
Ну и не стал делать предупредительных сжиманий горла, а просто навалился и задушил ребенка. Технически смерть наступила от какого-то там хитрого спазма дыхательных путей и на бумаге всё выглядело нормально, но спустя пару месяцев дама все-таки посетила адекватного таролога и узнала всю картину.
И это третий и заключительный факт. С домовиками нельзя воевать, потому что они в доме живут, скорее всего, гораздо дольше, чем вы, и рычагов влияния у них гораздо больше.
Так что советую не бояться и воспринимать их как нечто вроде приходящего кота: поставить миску с едой и не нарываться.
Автор: Maelinhon.
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Сегодня, 09:05 by ЛетягаПросмотров: 248Комментарии: 5
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