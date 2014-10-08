Серьезный разговор о Домовых

Летяга Просмотров: 248 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 09:05 by

В жизни каждого человека рано или поздно наступает такой момент, когда он уже готов к серьезному разговору о важной и неотъемлемой части жизни. Поговорим о домовых.Будет несколько историй из жизни и небольшой ликбез от тыжколдуна.О домовых говорят много и повсеместно, это один из немногих условно приемлемых духов даже для дубовых скептиков. Неоднократно замечала, что даже они при упоминании этой милой домашней нечисти как-то сдержанно кивают, мол, да-да, у меня вот тоже было как-то, шумел... При том, что на любую другую подобную тему уже бы хохотали в лицо. Более того, о таких милых домашних чудаках мне часто рассказывали друзья из Ирана, Дании, Сингапура и прочих отдаленных от Киева мест. Разнились детали, но люди сходятся в одном: в домах кроме них кто-то есть. Некий такой малозаметный "хозяин", который начинает бузить время от времени, ворует вещи, шумит в кухне, пугает котэ и затыкается, если его накормить. К слову, кормят везде по разному. В СНГ (кроме восточных его частей) домовым принято давать молоко, сладости и иногда сигареты. В скандинавских странах я слышала о твороге, сырниках и крепком алкоголе. В восточных странах - мясо, сухофрукты и мёд.Отчего такая разница и кто же они такие?Ответ не так прост. Вопреки расхожему мнению, домовые не являются какой-то злобной нечистью и не имеют прямого отношения ко всякой откровенной чертовщине и бесовщине. Многие тысячи лет назад, когда Земля была еще мало населена и бОльшая часть планеты оставалась диким лесом, нечисти во всяких лесах, полях, оврагах и старых деревьях было пруд пруди. Просто не было людей, которые бы это увидели, записали и выложили на Пикабу. До создания Пикабу еще было долгих и томительных несколько десятков тысяч лет. По мере расползания людишек по миру и занятия ими всё большего и большего пространства всякие мавки и лешие отступали, однако некоторая их часть упорно не хотела уходить с насиженного места и оставалась жить на своем месте no matter what. Даже если это чудо жило в дупле срубленного дерева, оно всё равно приходило ночевать в свое дупло, игнорируя тот факт, что там уже стоит чей-то дом. А со временем они приспособились и стали жить уже только в домах, воспринимая их по прежнему, как часть их "леса". Там же ели то, что могли найти в доме, постепенно формируя свои вкусы: кто то чаще ел творог, кто-то пил самогон. Ел и пил не всегда физически, но "после" трапезы угощение ссыхалось и портилось. Со временем люди начинали подкармливать жильца уже осознанно, и есть немало историй о том, как домовичок предупреждал людей о грядущей беде или будил во время пожара. Некоторые из них жили в сараях, сенях, овинах и прочих постройках, откуда и пошли рассказы о банных, овинных и прочих раритетах, о коих многие сегодня и не слышали.Домовых нельзя назвать однозначно злыми или однозначно добрыми. Они, как и все живые и мало-мальски осмысленные существа, бывают разными. И добрыми, и злыми, и странными. В целом они не любят людей (и это логично), но каких-то особых планов убить всех человеков у них нет. Чаще всего они смахивают на старых дедов: ворчливые, вредные, упёртые, но в глубине души добрые и не имеющие склонности вредить.В доме такой старичок выполняет важную функцию очистки пространства от всякого дерьма, исходящего от людей. Иначе эмоции и помыслы людей (очень редко они возвышены, чисты и созидательны), в короткий срок пропитали бы сами стены, и жить бы в таком замкнутом пространстве стало бы невозможным. Думаю, вы замечали неприятную атмосферу в домах, где очень давно никто не живет - ощущение гулкости и вязкости. Это оно. В китайской метафизике такую энергию пустого места называют Ша, и она крайне вредоносна.Бывают дома и совсем без домового, таких очень много и это вполне нормально.По причине происхождения никакой религиозной символики они не боятся. Потому что существа эти древнее не только любых религий, они древнее, чем сами люди.У них, к слову, чаще всего есть имена.Прежде чем приступить к рассказам, еще пара фактов, которые интересно и нужно знать, если вы замечали в своем доме такого жильца.Во-первых, домовики ужасно ревнивы и подозрительны, они не любят новых людей и зверей, и долго к ним привыкают. Они параноидально привязаны к дому, поэтому любые ваши действия и обновления в жилище могут вызвать у старичков яростную попоболь и шквал ответной реакции в виде пропадающих вещей, странных шумов и порчи имущества. С новорожденными детьми в старом доме нужно быть аккуратнее – никакого умиления у "хозяина дома" дитя не вызовет (они вообще не любят детей), а вот задушить его во сне он может запросто. Кстати, на это в средние века очень часто списывали беспричинные смерти детей – говорили, что домовой украл у ребенка дыхание. Так это, или тогда просто не умели диагностировать большую часть болезней - не знаю, возможно и то и другое, но синдром внезапной смерти младенцев вроде пока не нашел внятного объяснения и вопрос остается открытым. Они и правда умеют душить во сне, усаживаясь на грудь спящему и сжимая его трахею как бы изнутри. Люди рассказывают о сонном параличе, удушье и дикой тяжести на груди, притом что там или ничего нет, или предмет непропорционально мал для такого веса. Но для этого домового нужно реально довести до психоза.Во вторых, любимая его пакость - это «ломать» и запирать дверные замки. То есть открытая дверь внезапно становится запертой для непрошеного гостя, или же вы не можете открыть дверь и покинуть дом, хотя замок исправен. При смене замков может происходить то же самое, и это первый сигнал - вам тут не рады.Но чаще всего голодный или разгневанный домовик прячет и ломает личные вещи жильцов. Если вы положили на стол связочку ключей, отвернулись и в этот момент она пропала - это оно. Бывает, что вещи потом находят в самых неожиданных местах, но часто они так и исчезают навеки.Я заинтересовалась этой породой существ лет в 14-15, когда поехала с матерью на одну научную конференцию в старый городок на западной Украине. В смысле, на конференцию поехала мать, а я, приехав за сутки до нее (уж и не помню почему), праздно шаталась по городу. Квартира, от которой мне дали ключи, принадлежала семье, которая за 7 лет до этого уехала в США и отдала ключи общему знакомому, с правом селить туда коллег и просто проверенных знакомых. В тот раз ключи попали к нам на 6 дней.Я приехала в город поздно вечером, кое как нашла этот дом и попыталась отпереть квартиру. Замок не поддавался, упрямо стопоря ключ и не давая ему повернуться. На меня уже начала накатывать легкая паника - стою в темном подъезде, в чужом городе, и пытаюсь отпереть чьи-то двери. Вдруг это не тот дом?! Не тот этаж?! Через минут 7 дверь вдруг открылась практически сама - ключ вдруг мягко сделал оборот и клацнул. Я удивилась, но подумала что замок просто сломали. Квартира была огромная, роскошная советская трешка с дорогой старой мебелью и высокими потолками типичной сталинки. Атмосфера, правда, была неприятная - видно, что тут давно никто не жил, на мебели была пыль, в комнатах спёртый воздух. Мне было неуютно в чужом доме, поэтому я педантично расставила свою обувь на подставку под вешалкой, прибрала немного и вообще старалась не оставлять беспорядка, потому что держатель ключей вполне мог прийти утром узнать, как у меня дела.Попив кофе и наскоро поужинав, я помыла посуду, проветрила и залегла читать книгу в одной из комнат, постелив себе на большом удобном диване.Около часа ночи, когда я уже дремала, с кухни донесся резкий звук, будто кто-то прыгнул на стул и слегка протащил его по плиточному полу. Я молча стала вслушиваться. В коридоре кто-то ходил, причем весьма активно - скрипел паркет, двигались стулья, поскрипывали петли дверей, и я слышала очень тихое ворчание недовольным тоном. Я не люблю спать в темноте, поэтому в коридоре горел свет, и при всем разнообразии звуков, мимо стеклянной двери ни разу никто не прошел и свет не заслонял.Иногда ходивший затихал на минут 5-7, словно пропадал куда-то или был занят. Характер звуков скорее напоминал хозяина, делающего уборку, чем что-то зловещее, но перпугалась я знатно. В доме, где я выросла, домовиков не водилось и я с ними до того дня не сталкивалась.Впрочем, источник шума ничего особенного не делал, поэтому часа через два я уже практически спала снова. Вреда он мне явно причинять не собирался, и судя по всему, на мое присутствие ему было просто плевать.Проснулась я часов в 11. Осторожно выглянула в коридор. Ничего особенного там не было, кроме того что мои туфли были буквально утрамбованы в узкую щель за холодильником, стул стоял посреди кухни, а ключи, 100% бывшие в замке (во избежание открытия снаружи), висели на вешалке. При попытке выйти из дома я снова не могла открыть двери, при том что закрылись они потом так же мягко и легко.На вторую ночь ситуация повторилась, только в диапазоне с 4 утра и далее - кто то словно спрыгнул на пол в коридоре и пошел чудить в ванную. Наутро я поставила явно оголодавшему без жильцов существу миску молока и пару бисквитов с кремом.До конца недели звуков почти не было, а после отъезда я обнаружила в сумке несколько пакетиков чая, которые были в той квартире. Я не пью чай, поэтому даже машинально не могла их прихватить - они мне без надобности. Видимо, ничего другого домовой для меня не нашел в необитаемом доме :)В квартире той я была еще дважды за последующие годы, каждый раз оставляя на шкафах шоколадки и сигареты. Явление больше не повторялось.Вторая история произошла с моим клиентом. Работали мы по совершенно другому вопросу, но в конце работы разговорились о домашних странностях, и он поведал мне любопытную историю.За год до этого он купил большой старый дом у одной бабули, которую родственники, в силу ее возраста, решили переселить к себе. Сделали ремонт и стали жить там подолгу, уезжая от городского шума (дом был всего километрах в 20 от Киева). Единственная странность была в том, что глава семейства никак не мог попасть в дом самостоятельно. Из раза в раз повторялась одна и та же картина: семья выходила из машины, жена шла вперед, открывала двери ключом, за ней заходили двое их детей, а муж оставался загнать машину в гараж или вытащить сумки из багажника. И жена и дети проходили в дом свободно, даже ходили туда-сюда, а вот на хозяине дверь оказывалась запертой. Доходило до смешного, когда он шел буквально следом за женой, дверь прикрывалась на секунду, а дальше не поддавалась ему, пока кто-то не толкал ее изнутри (а на ключ она не была заперта ни разу - зачем ее запирать, если сейчас придет еще человек?). Так происходило практически каждый приезд или приход в дом. Мужик и вперед ходил (тогда у него просто не поддавался замок), и просил оставлять дверь настежь (захлопывало сквозняком перед самым носом). В итоге смирился, но смог решить проблему только покормив мелкого паршивца по совету какой-то соседки.Третья история грустная, ее я слышала от коллеги из России. К той обратилась женщина, которая после развода купила квартиру и переехала туда жить с семилетней дочерью. Квартира очень долго стояла пустая, потому что хозяева уехали на заработки, а спустя несколько лет решили продавать жилье и оставаться, где они там жили, не помню уже...В общем, квартира года 4 стояла пустая, потом еще почти год ее дистанционно продавали через агенство.Через несколько дней после переезда у девочки началась какая-то реактивная астма, причем приступы начинались четко после 3.15 ночи. Ребенок начинал кашлять во сне, дышал с каким-то диким свистом и хрипами, потом просыпался, часто с криками. Мать потеряла покой, потому что уже начинала параноить этими ночными звуками и постоянно вслушивалась. В другой комнате двушки с девочкой происходило то же самое, причем саму хозяйку дома ничего не беспокоило. Ничего другого в квартире не происходило интересного, поэтому на "нечисть" никто даже и не подумал, думали что аллергия.Мать обежала всех возможных врачей, сделала в комнате ремонт, чтобы убрать возможные источники аллергии. Ничего не помогало - ребенок по прежнему задыхался во второй половине ночи. И такое положение дел держалось до того момента, пока хозяйка не решила сходить к какой-то бабке, которая тут же "увидела" (за приличную плату, конечно) в квартире каких-то мертвецов, порчи от соседей и прочую ересь, дала тетке какую-то воду и повелела везде понавешать икон и читать энный список молитв. И хозяйка решила, что попробует этот совет, и если уж и это не поможет, то будет менять квартиру.А надо было просто положить конфет... :(В пылу азарта выгнать "мертвецов" дама купила пару икон, пригласила батюшку освятить квартиру и вообще день прошел в пылу молитв по бумажке. Вечером девочку уложили спать, а мать лежала прислушивалась к звукам из соседней комнаты, периодически ходила смотреть - было тихо. В 3 часа всё было тихо. В 4 тоже. А далее тетка расслабила булки и ее сморил сон, проснулась она только к 10 утра.Ребенок был мертв, задохнулся, причем не издав ни единого звука. На сей раз маленький хозяин дома, видимо, обозлился, не обнаружив еды, зато обнаружил кучу икон и батюшку, брызгающего водой на его имущество.Ну и не стал делать предупредительных сжиманий горла, а просто навалился и задушил ребенка. Технически смерть наступила от какого-то там хитрого спазма дыхательных путей и на бумаге всё выглядело нормально, но спустя пару месяцев дама все-таки посетила адекватного таролога и узнала всю картину.И это третий и заключительный факт. С домовиками нельзя воевать, потому что они в доме живут, скорее всего, гораздо дольше, чем вы, и рычагов влияния у них гораздо больше.Так что советую не бояться и воспринимать их как нечто вроде приходящего кота: поставить миску с едой и не нарываться.Автор: Maelinhon.

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