Первый выход из тела

sla23pot68 Просмотров: 89 Комментарии: 1 +1 Вчера, 12:48 by

Всем доброго времени суток. Начал интересоваться давно осознанными снами, астралом и т.п. Прочитал кучу инфо и в том числе Михаил Радуга, Роберт Монро. Три года писал дневник сновидений, если кратко, то я был в теме, но всегда очень сильно хотелось увидеть свое тело со стороны. И вот как это произошло.Ночью спал на левом боку, решил повернуться на правый бок, стал как бы заваливаться на спину и сразу чувство,что какое-то ощущение не такое, сразу мысль, что-то не то. Правым плечом с усилием повернулся в исходное положение, а сам думаю - надо во что бы то не стало довести все до конца и посмотреть, что произойдет. Решил использовать технику вращения, и тут же правым плечом вперед дальше с усилием, чтоб сделать полный оборот вокруг оси. Оборот сделал и сразу мысль - с кровати я не упал, значит продолжаю увеличивать скорость вращения. Раскрутился до бешенной скорости и ничего. Хотя писали, что выкинет из тела по инерции, у меня такого не произошло, и я просто схватился за край кровати рукой и сел. Посмотрел на другую кровать. Смотрю, жена с маленьким сыном спят сладко. я решил встать и сходить на улицу... (живу в деревне и все удобства во дворе). Встаю, чувствую ногами пол холодный, посмотрел на окно... раннее утро через шторы пробивается свет. Поворачиваюсь к своей кровати и офигеваю от увиденного - я, вернее мое тело лежит и спит. Но я то весь рядом - все чувства, ощущения, зрение и т.п . Правду пишут, будто снял одежду и никакой связи с ней.Долго на тело я смотреть не стал, так как практики часто пишут, что неподготовленного человека сразу от шока вернет в тело, а я не считал себя подготовленным и поэтому не стал разглядывать, кто спит на моем месте, чувство было неприятное по ощущению к телу, какое-то оно чужое, не родное что ли, маленькое, а я вот тут стою и смотрю на него. Короче вышел в кухню и решил попробовать пройти сквозь двери, никогда не получалось, стою перед дверью и пытаюсь протолкнуть пальцы сквозь нее, не выходит, упираюсь с силой, пальцам больно и снова ничего. Разворачиваюсь, иду в спальню, и так как опыт выйти у меня сквозь стекло был, и не один раз, я высунул половину тела на улицу. Смотрю - светло, мимо едет какой-то мужик на велосипеде.Я ему говорю:- Привет.Он ответил:- Привет.Даже не повернул головы в мою сторону, будто машинально ответил. Я вылез на улицу всем телом, думаю, посмотрю какие отличия в этом мире по сравнению с моим.Напротив живет моя мама. Разглядываю дом, забор, калитку, ворота - ничего необычного - все как на самом деле, смотрю на соседский дом справа моего - все рассмотрел тоже никаких отличий, думаю - круто попал, все как и в жизни. Ладно думаю, надо взлететь, опыт есть. Сам думаю, не выше проводов. Усилием отталкиваюсь, будто делаю прыжок вверх и поднялся чуть выше проводов. Завис, осматриваюсь. Ничего нового (я все пытаюсь найти отличия с нашим миром), пролетел метров на 50 влево по улице, пролетел неточно сказано: я как будто проплыл медленно, повернулся, лечу в обратном направлении мимо своего дома вдоль по улице. Осмотрелся. Ну ничего, за что можно было бы зацепится. Вышел в окно я ранним утром, поднимаю голову на небо - оба, звезды, будто уже ночь, так быстро. Звезд очень много... все небо усыпано, яркие, красивые, пытаюсь найти чистое место в небе (надо же проверку сделать) нахожу чистое, и на нем написаны слова "парапсихология". Думаю - сейчас взгляд отведу и снова посмотрю. По идее должна надпись измениться. Смотрю в сторону на звезды, возвращаю взгляд, и у меня новая запись - ЭТО ЖИЗНЬ. И меня вернуло в тело. Сразу я не стал вставать, долго лежал и переваривал все увиденное. Потом, когда вся семья проснулись, я встал и записал свой выход в тетрадь. Вот так исполнилось то, что я хотел увидеть всегда и у меня не получалось - это свое тело со стороны.

Ключевые слова: Сон выход из тела техника вращения авторская история

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