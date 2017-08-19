Наблюдатель из тьмы

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 14:13

pacanchik123 Просмотров: 81 Комментарии: 2 +2 Вчера, 14:13 by

Чрезвычайно трудно верить в существование демонов, чертей, монстров и привидений, но если подобное событие случилось со мной? Никто не может верить - это сказки для детей.Товарищи, я обязан рассказать вам о событии, что произошел со мной. Я встретился с ужасным явлением как "одержимость тьманника", вычитал об этом в интернете. Это существо может появляться только ночью и если рядом нет источников света. Само по себе оно не вредит, но очень сильно нервирует и пугает; если вы решили ночью погулять по дому, не имея при себе света, то вы рискуете поседеть, если оно вам встретится. Тьманник выглядит как два зрачка, смотрящих на вас из темноты, скорее всего, оно не имеет телесной формы и не способно взаимодействовать с вами. Также неизвестно, разумно оно или нет, его движения невозможно отследить, эта сущность может только появляться и исчезать в пространстве. Избавиться от него, по моему личному опыту, можно только с помощью света, оно просто не способно проявиться вновь, к огромному сожалению. Чтобы избавиться от него на ночь, требуется направленный свет в его сторону, свет от ламп или люстр сильно поглощается тьмой в комнате, после "изгнания" тьманника свет становится в разы ярче, возможно, это само проявление "настоящей" тьмы? Кто знает...Из-за своей социофобии я не могу позволить себе вызвать кого-то, тем более ко мне уже приезжала полиция и послали меня куда подальше, еле отговорился от штрафа за ложный вызов, чуть в дурку не кинули.Кажется, что я спокоен, но на самом деле у меня дрожат руки от этого всего этого, оно начало меня бесить уже на четвертый день. Даже смешно смотреть. Просыпаешься ночью, а это жуткое дерьмо наблюдает за тобой. К этой фигне нельзя привыкнуть. Не могу позволить себе подойти к нему, меня пробивает на паралич.Фото

Ключевые слова: Тьманник тьма ужас страх ночь лампа изгнание авторская история

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