Как ведьмы передают свой дар перед смертью

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:21

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Light_a_dark Просмотров: 105 Комментарии: 3 +4 Вчера, 17:21 by

Истории о колдовстве сегодня звучат как сказки. И все-таки потусторонние темы продолжают будоражить фантазию современных городских жителей. Например, многие мечтают уметь влиять на реальность, чтобы наладить свою жизнь и помочь близким людям. Сами же обладатели сверхъестественных способностей предупреждают, что за все нужно платить. Сила, которая дана им, требует особого обращения и накладывает определенные ограничения. В частности, практикующая ведьма обязательно должна передать кому-то свой дар, чтобы без мучений отойти в мир иной. Происходит процесс «наследования» несколькими путями.Способы передачи колдовского дара.Перед смертью ведьма ищет кровного родственника, который должен стать носителем ее силы и продолжателем традиций. Сама передача чаще всего осуществляется через рукопожатие. Считается, что в момент тактильного контакта происходит перекладывание «бремени» на человека, способного продолжить магическое ремесло. Если колдунья имела духов-помощников или подселенную сущность, эти представители тонких миров тоже переходят к новому владельцу. И тут начинается самое интересное. Новоиспеченный чародей, проходивший обучение у почившей ведьмы, с большой вероятностью совладает с даром и разовьет его. А вот судьба неподготовленного человека может оказаться под угрозой. Будучи не в состоянии справиться с неожиданно приобретенными способностями, преемник в конечном итоге сойдет с ума или покончит с собой. Лучший вариант в таком случае – найти наставника, который подскажет, как правильно вести себя и направить умения в нужное русло.К церемониальному посвящению в основном прибегают темные ведьмы. Их задача – представить нового адепта Силам, которым они сами служат. Для обряда такого рода выбирается особый праздник, например, Вальпургиева ночь, Иван Купала или Йоль (зимнее солнцестояние). Инициация происходит согласно традиции магического течения. Обязательным условием является предварительное обучение, наличие базовых знаний и практики.Непопулярный метод, применяемый в случае невозможности выполнить передачу иным путем. Во сне ведьма пытается вручить какой-либо предмет в руки тому, кого она считает достойным продолжателем дела. В роли энергетического сосуда выступает колдовской инструмент или вещь, символизирующая магическую силу. Человек, принявший подарок, в реальности становится потомственным чародеем. Передают таким образом и талант исцеления, и способность вредить другим.Автор неизвестен.

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