Великий шаман народа Ня

Великий шаман народа НяЛюди, наделенные необычными способностями, всегда привлекали к себе внимание и занимали важное положение в обществе. В особенности, когда повседневная жизнь в большой степени зависела от сил природы, а технологии были недостаточно развиты. Вот почему в местах, куда современная цивилизация добралась с существенным запозданием, еще совсем недавно можно было встретить людей, обладающих исключительной силой и знаниями — шаманов.
Мы расскажем об одном из них — последнем великом шамане нганасан Тубяку Костеркине.
001. СВОБОДНЫЕ ОХОТНИКИ
Нганасаны — один из древнейших коренных народов Севера, живущий на Таймыре.
До недавнего времени они в полной мере сохранялись как генетически чистый народ, почти не подвергшийся ассимиляции, пользовались своим языком, стойко удерживая национальное самосознание и традиционные особенности культуры.
Этому способствовал складывавшийся веками архаичный уклад жизни этноса. Нганасаны жили большими семьями, старики пользовались огромным уважением, более молодые члены семьи беспрекословно подчинялись их решениям, младшие долгие годы учились у старших, а затем передавали свои знания следующему поколению.
Согласно легенде, во время первой встречи с русскими их спросили: кто вы? И услышали ответ: нганасан, что означает «мужчины». Так их с тех пор и называют. Сами же нганасаны зовут себя «ня», что по значению ближе всего соотносится с русским словом «товарищи».
Известный этнограф Л. Доброва-Ядринцева в книге «Туземцы Туруханского края» (1925) писала о нганасанах: «Они горды, замкнуты, чужды всему, что приходит к ним извне и, дорожа своей свободой, не признают никаких внешних обстоятельств».
Нганасаны считались лучшими в Арктике пешими охотниками на дикого оленя. Они не только не использовали оленьих нарт, но и не держали домашних оленей вообще. Стадо оленей выслеживалось, а затем загонялось в специально оборудованную засаду, где животных убивали копьями и стрелами.
002. ОНИ УМЕЛИ ЛЕТАТЬ И УБИВАЛИ ВРАГОВ НА РАССТОЯНИИ
Суровые условия жизни — с одной стороны, замкнутость этноса, строгая иерархия и жесткое следование традициям — с другой привели к тому, что именно среди нганасан появились наиболее сильные и влиятельные шаманы.
Первенство нганасанских шаманов признавали якуты, эвенки, долгане, лесные энцы и другие соседние народы. Их шаманы часто просили у нганасан помощи, старались не вступать с ними в конфликты и очень боялись их рассердить.
Жесткая конкуренция шла и между нганасанскими шаманами, битвы которых стали элементом эпоса: «огромные камни слетали с утесов и катились с грохотом в бездны, сверкали молнии и грохотали громы»…
Считалось, что самые сильные нганасанские шаманы могли «съесть человека» — то есть наслать на него смерть с помощью духов-помощников; убить соперника, порезав его след ножом или проткнув острым предметом фигурку-койка; навести болезни и излечить недуги; найти воров и потерянные предметы; отыскать заблудившихся в тундре людей; предсказать будущее; взлетать над землей и творить другие чудеса.
В XIX веке русские миссионеры сообщали, что их рассказы о чудесных полетах святых не производили на нганасан никакого впечатления, так как, по их словам, для шаманов это не составляло особого труда. Путешествуя в нашем мире, шаман мог легко обращаться в птицу или смерч.
003. ТРИ МИРА И ЗЕМНАЯ ОСЬ
В понимании нганасан не существовало деления на естественное и иррациональное, а вселенная разделялась на три мира: верхний, нижний и средний.
Верхний мир населяют добрые божества и духи, в общении с которыми человек выступает лишь просящей стороной.
Средний мир — это наша земля. Каждое растение или животное, гора или озеро, любое явление природы несет в себе жизненное начало, представленное самостоятельным духом. Духи бывают добрыми (нгоу) и злыми (баруси). Злые духи вредят человеку, защититься от них или повлиять на них можно, прибегнув к помощи шамана.
Нижний мир находится под землей. В нем обитают души умерших и множество злых духов, вылезающих через отверстия в земле, чтобы всячески человеку вредить. Шаманы могут спускаться в нижний мир, чтобы провести туда душу умершего либо отнять у злого духа душу тяжелобольного человека и вернуть ее в средний мир.
004. НЕБЕСНЫЙ ОЛЕНЬ И РОСОМАХА
В задачи шаманов входили передача информации из мира людей в мир духов, переговоры с духами и принуждение их к помощи людям, которых шаманы представляли. Одновременно шаман передавал волю и желание духов в людской мир.
Путешествуя в верхнем мире, шаман мог принимать образ духа-помощника: небесного оленя или птицы. В нижний мир шаман проникал чаще всего в образе медведя или росомахи.
Положение шамана в обществе зависело напрямую от его силы. Большой шаман вызывал страх и уважение. Благодаря помощи духов он мог указать лучшее место и время для охоты или рыбалки, лечить животных и людей, предвидеть и предсказывать события.
Общаясь с духами и путешествуя в верхнем и нижнем мирах, шаман впадал в состояние транса и совершал особый ритуал — камлание. Необходимые атрибуты камлания — бубен, колотушка и шаманский костюм, главный дух-помощник шамана. Лишь облачившись в него, шаман мог общаться с духами и перемещаться в другие миры.
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1 – Нагрудник шамана. Начало XX века. 2 – Шаманская парка. Принадлежала Тубяку Костеркину. 3 – Головной убор шамана. Принадлежал Тубяку Костеркину. 4 – Шаманская корона. Возможно, ХVII век. Принадлежала Тубяку Костеркину. 5 – Шаманская корона. На месте третьего глаза прикреплен патрон. В качестве подвесок используются, по-видимому, скифские украшения и медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 6 – Бубен шамана. Принадлежал Тубяку Костеркину.
Чем больше железных подвесок украшало костюм шамана, тем сильнее он считался. В дело шло все: монеты, воинские награды («Знак Почета», «За победу над Германией»), вилки, крючки, металлические цепи, навесные замки, шестеренки… Иногда вес такого костюма достигал 30 и более килограммов.
Состарившийся шаман передавал свой костюм, корону, бубен и знания старшему сыну, при этом считалось, что шаманов избирают духи, которые когда-то сами были шаманами — предками избранника.
005. БЕЗ ЖЕЛЕЗА НА ЛУНУ
Последний нганасанский шаман Тубяку Костеркин происходил из древнего шаманского рода Нгамтусо.
Известно, что еще ребенком Тубяку утонул. Его отец Дюхаде, который был великим шаманом нганасан, нашел его и оживил.
«Вода меня унесла на целый день, — рассказывал Тубяку. — Солнце уже село — тогда часов не было. Был я тогда совсем маленький. Еле труп мой нашли. Отец меня оживил — отец был шаманом. Тогда отец сказал, что этот ребенок будет моей сменой. Отец говорил: как я жил, так и ты живи. И я отцовский приказ исполнял. Шаманил и днями, и ночами. Шаманил везде, куда меня приглашали… Любого больного, если возьмусь, хоть больной, хоть роженица, никого не отпускал (то есть излечивал). Так вот и жил, плохого к людям у меня ничего не было…»
Однако все это не помешало советской власти посчитать Тубяку идеологическим врагом и вредителем и отправить его за пропаганду языческого культа «на перековку» в лагеря. Говорят, что донос на Тубяку написал из зависти другой шаман, и ему тоже дали срок, посчитав, что это будет справедливо.
«Десятку» в Норильлаге Тубяку одним из немногих пережил, а выйдя на свободу с чистой совестью, пешком ушел в родную тундру (около 500 километров). И хотя завещанное отцом дело он не бросил, больше его не трогали. Неожиданную мягкость властей Тубяку объяснял тем, что на зоне он смастерил хорошего духа-помощника — «койка-закон», через которого ему удавалось улаживать в нижнем мире все сложности в отношениях с вредными духами советской власти.
Тубяку Костеркин
Духи договорились, и Тубяку больше ни разу не арестовывали. Участковый даже не отнял у него бубен и колотушку, что в Советском Союзе со служителями культов происходило повсеместно.
Тубяку Костеркин прожил славную жизнь: лечил болезни, предсказывал погоду, находил в тундре заблудившихся людей, останавливал пургу.
Рассказывают, как 80-е годы к Тубяку зашли полярники, совершавшие переход по советскому северу. Они застали старика смотрящим по телевизору старт космического корабля. «Зачем повезли в космос так много железа? — спросил Тубяку и посмотрел на полярников с великой жалостью. — Я два раза бывал на Луне вообще без железа...»
Один из крупнейших знатоков национальной культуры нганасан, Тубяку охотно сотрудничал с учеными. С его помощью были записаны сотни песен и сказаний, которые впоследствии расшифровала и перевела на русский язык дочь Тубяку, фольклорист Надежда Костеркина.
006. ДУХ КОСТЮМА
В 1982 году, после смерти жены, которая обычно помогала ему в камлании, Тубяку решил, что духи оставили его, и согласился на уговоры сотрудников Дудинского музея передать им шаманский костюм, бубен и другие предметы. Однако оговорил для себя возможность приезжать в музей для общения с костюмом, что не раз делал в последующие годы, сидя на полу у теплой батареи.
Шаманский костюм Тубяку Костеркина, переданный ему когда-то отцом — Дюхаде, по-прежнему хранится в Дудинском музее. Здесь к нему совершенно особое отношение: костюм уважают и без особой необходимости стараются не беспокоить. «Его не нужно фотографировать, — предупреждает посетителей экскурсовод. — Не потому, что запрещено, просто от этого у вас фотоаппарат может сломаться». И таких случаев было зафиксировано уже несколько.
1982 год. Тубяку Костеркин с братом
Костюм действительно производит сильное и очень неоднозначное впечатление. Стоит он в затемненном павильоне, словно надетый на невидимку, прикованный цепью к стене (чтобы не убежал?), ощетинившийся острыми рогами (чтобы злые духи не смогли застать врасплох). И если найти определенное положение, действительно ощущаешь волны энергии, словно крупный тремор пробегающие по телу.
Говорят, Леня Костеркин, сын Тубяку, не раз приходил в музей спросить совета у духа костюма отца-шамана. Говорят, приходят и другие…
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Сегодня, 14:38 by ОлянаПросмотров: 120Комментарии: 2
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