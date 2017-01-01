Афоризмы девочки, страдающей аутизмом

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:50

Pmariam Просмотров: 54 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 21:47 by

Маленькая и невзрачная девочка-аутист Соня Шаталова (ей 10,5 лет) не может сказать ни слова. Иногда произносит какое-то «Бе-бе-бе….» и все. И это не речевая проблема, а психологическая. Когда к ней обращаешься, то такое впечатление, что она и не слышит и не слушает, да и не способна слушать. Она отключена. В быту беспомощна, как полуторагодовалый или двухлетний ребенок, не способна на самую простую ручную работу (полить из лейки цветы), и еще в прошлом году, как мне рассказали, часами она монотонно ходила по двору по кругу, а еще раньше – также подолгу кричала.И вдруг, оказывается (для меня это было буквально открытие), что за такой завесой у Сони глубокий внутренний мир и внутренняя речь. Хотя ее никто не учил читать и писать, она сама освоила. Пишет, если ее руки с тыльной стороны касается пальцем доверенный человек, например, мать. Это моральная поддержка, необходимая, чтобы Соня писала.Что же может писать больная десятилетняя девочка?На литературном кружке требовалось давать афоризмы-определения различным понятиям. Например, было и такое задание: что такое наука, что такое душа? Соня ответила (написала): «Наука – система знаний, основанных на сомнении». Десятилетняя ли девочка, не способная говорить, почти идиот, дает этот ответ? Она написала также и о душе: «Душа – это такое пустое место в человеке, которое человек может заполнить Богом или сатаной». Кто из взрослых способен дать такой ответ?Она не может разговаривать, поэтому общаться с ней приходится только письменно. Соня читает, мгновенно «фотографируя» текст, сочиняет стихи. У нее своя система представлений об устройстве тонкого мира и оригинальная терминология. У нее врожденная грамотность. Когда ее спрашивают, откуда она это знает, то она отвечает: «Я это знала всегда».Уникальный ребёнок.АФОРИЗМЫ СОНИ (все эти афоризмы девочка писала в возрасте от восьми до десяти лет):АЗАРТ – такое увлечение, когда ничем другим заниматься невозможно, пока силы есть.АФРИКАНЕЦ – лучший разведчик для ночной разведки.БАБОЧКА – главная примета летнего счастья.ВЕТЕР – воздух, который не любит покоя.ДЕТСТВО – восход судьбы в человеческой жизни.ЗНАКОМСТВО – встреча разных пониманий мира, или даже разных миров.ИГРА – взаправдашняя понарошность.ИМПРОВИЗАЦИЯ – игра воображения со словами, звуками, красками, чтобы быстро получилось что-то новое.КНИГА – вещь, в которой можно сохранить знания и чувства людей во времени, способ разговора со многими людьми сквозь время.ЛОШАДЬ – большое тёплое четырёхкопытное счастье.МАСКА – лицо одного выражения.МУДРОСТЬ – мера между «мало» и «много».МУЗЕЙ – консервы времени.МУЗЫКА – гармоничное сочетание звуков и эмоций.МЫСЛЬ – самая мощная после любви сила в мире, смелость ума оформлять словами образы. То, что отличает мир от хаоса.НАУКА – познание, основанное на сомнении, система познания, в которой нет места вере.НОВИЗНА – такое явление, что от встречи с ним твой мир становится богаче.НОЧЬ – чёрный зонтик со звёздами.ОТДЫХ – работа с удовольствием.ПРЕОДОЛЕНИЕ – усилие души, в результате которого ум и тело справляются со всякими препятствиями.ПРИКЛЮЧЕНИЕ – такое необычное событие, которое изменяет в чём-то твой мир и тебя.РОЛЬ – это жизнь, которой живут в игре.РОМАНТИКА – настроение, когда во всём обычном видишь чудо.СКАЗКА – это жизнь, придуманная душой, когда ей не подходит её реальная жизнь.СКОБКИ – это стенки для слов в письменной речи.СМЕХ – доктор для печальной души.СОБАКА – лающее воплощение верности и покорности.СОРЕВНОВАНИЕ – это совместное делание чего-нибудь с целью узнать, кто делает это лучше.СПИРАЛЬ – застывшая в танце прямая.СТОЛ – площадь, на которой разыгрывается жизнь тарелок и всего остального, что на нём оказывается.СТЫД – огонь, выжигающий грех из души человека.СУДЬБА – это жёсткие событийные границы жизни отдельного человека.СТРАХ – возбудитель трусости, тормоз на пути к действию.ТРЕВОГА – зудящая щекотка в сердце в ожидании чего-то неприятного или непонятного.УДОВОЛЬСТВИЕ – это когда много гостинцев творят чудеса с плохим настроением.УРАГАН – сошедший с ума ветер.УХО – ловушка для звуков у живых существ.ФАНТАЗИЯ – ткань для украшения существования души.ФОТОГРАФИЯ – это законсервированный образ.ЧЕЛОВЕК – такое живое существо, у которого есть разум, речь, умелые руки и способность решать, как всё это использовать.ЧЕЛОВЕЧЕСТВО – это все человеки вместе, если их рассматривать, как одного большого человека.ЧЕРЕП – маленькая костяная коробка, в скелете в которой заключена Вселенная.ШАР – куб без углов и рёбер.ЭССЕ – эмоция, выраженная мыслью.

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