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Страшно интересно

Афоризмы девочки, страдающей аутизмом

Маленькая и невзрачная девочка-аутист Соня Шаталова (ей 10,5 лет) не может сказать ни слова. Иногда произносит какое-то «Бе-бе-бе….» и все. И это не речевая проблема, а психологическая. Когда к ней обращаешься, то такое впечатление, что она и не слышит и не слушает, да и не способна слушать. Она отключена. В быту беспомощна, как полуторагодовалый или двухлетний ребенок, не способна на самую простую ручную работу (полить из лейки цветы), и еще в прошлом году, как мне рассказали, часами она монотонно ходила по двору по кругу, а еще раньше – также подолгу кричала.
И вдруг, оказывается (для меня это было буквально открытие), что за такой завесой у Сони глубокий внутренний мир и внутренняя речь. Хотя ее никто не учил читать и писать, она сама освоила. Пишет, если ее руки с тыльной стороны касается пальцем доверенный человек, например, мать. Это моральная поддержка, необходимая, чтобы Соня писала.

Афоризмы девочки, страдающей аутизмом


Что же может писать больная десятилетняя девочка?
На литературном кружке требовалось давать афоризмы-определения различным понятиям. Например, было и такое задание: что такое наука, что такое душа? Соня ответила (написала): «Наука – система знаний, основанных на сомнении». Десятилетняя ли девочка, не способная говорить, почти идиот, дает этот ответ? Она написала также и о душе: «Душа – это такое пустое место в человеке, которое человек может заполнить Богом или сатаной». Кто из взрослых способен дать такой ответ?
Она не может разговаривать, поэтому общаться с ней приходится только письменно. Соня читает, мгновенно «фотографируя» текст, сочиняет стихи. У нее своя система представлений об устройстве тонкого мира и оригинальная терминология. У нее врожденная грамотность. Когда ее спрашивают, откуда она это знает, то она отвечает: «Я это знала всегда».
Уникальный ребёнок.

Афоризмы девочки, страдающей аутизмом

АФОРИЗМЫ СОНИ (все эти афоризмы девочка писала в возрасте от восьми до десяти лет):
АЗАРТ – такое увлечение, когда ничем другим заниматься невозможно, пока силы есть.
АФРИКАНЕЦ – лучший разведчик для ночной разведки.
БАБОЧКА – главная примета летнего счастья.
ВЕТЕР – воздух, который не любит покоя.
ДЕТСТВО – восход судьбы в человеческой жизни.
ЗНАКОМСТВО – встреча разных пониманий мира, или даже разных миров.
ИГРА – взаправдашняя понарошность.
ИМПРОВИЗАЦИЯ – игра воображения со словами, звуками, красками, чтобы быстро получилось что-то новое.
КНИГА – вещь, в которой можно сохранить знания и чувства людей во времени, способ разговора со многими людьми сквозь время.
ЛОШАДЬ – большое тёплое четырёхкопытное счастье.
МАСКА – лицо одного выражения.
МУДРОСТЬ – мера между «мало» и «много».
МУЗЕЙ – консервы времени.
МУЗЫКА – гармоничное сочетание звуков и эмоций.
МЫСЛЬ – самая мощная после любви сила в мире, смелость ума оформлять словами образы. То, что отличает мир от хаоса.
НАУКА – познание, основанное на сомнении, система познания, в которой нет места вере.
НОВИЗНА – такое явление, что от встречи с ним твой мир становится богаче.
НОЧЬ – чёрный зонтик со звёздами.
ОТДЫХ – работа с удовольствием.
ПРЕОДОЛЕНИЕ – усилие души, в результате которого ум и тело справляются со всякими препятствиями.
ПРИКЛЮЧЕНИЕ – такое необычное событие, которое изменяет в чём-то твой мир и тебя.
РОЛЬ – это жизнь, которой живут в игре.
РОМАНТИКА – настроение, когда во всём обычном видишь чудо.
СКАЗКА – это жизнь, придуманная душой, когда ей не подходит её реальная жизнь.
СКОБКИ – это стенки для слов в письменной речи.
СМЕХ – доктор для печальной души.
СОБАКА – лающее воплощение верности и покорности.
СОРЕВНОВАНИЕ – это совместное делание чего-нибудь с целью узнать, кто делает это лучше.
СПИРАЛЬ – застывшая в танце прямая.
СТОЛ – площадь, на которой разыгрывается жизнь тарелок и всего остального, что на нём оказывается.
СТЫД – огонь, выжигающий грех из души человека.
СУДЬБА – это жёсткие событийные границы жизни отдельного человека.
СТРАХ – возбудитель трусости, тормоз на пути к действию.
ТРЕВОГА – зудящая щекотка в сердце в ожидании чего-то неприятного или непонятного.
УДОВОЛЬСТВИЕ – это когда много гостинцев творят чудеса с плохим настроением.
УРАГАН – сошедший с ума ветер.
УХО – ловушка для звуков у живых существ.
ФАНТАЗИЯ – ткань для украшения существования души.
ФОТОГРАФИЯ – это законсервированный образ.
ЧЕЛОВЕК – такое живое существо, у которого есть разум, речь, умелые руки и способность решать, как всё это использовать.
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО – это все человеки вместе, если их рассматривать, как одного большого человека.
ЧЕРЕП – маленькая костяная коробка, в скелете в которой заключена Вселенная.
ШАР – куб без углов и рёбер.
ЭССЕ – эмоция, выраженная мыслью.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:50
Сегодня, 21:47 by PmariamПросмотров: 54Комментарии: 0
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Ключевые слова: Девочка аутизм ум знание душа афоризмы определения познание

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