Прелестная кукла! 10 евро! ( Из объявления "Из рук в руки" на испанском фейсбуке)

Летяга Просмотров: 31 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:18 by

Продаю куклу 1960 года со всеми её вещами и трёхколёсным велосипедом. Продаю, потому что по ночам она ходит, наматывая круги по квартире, и не даёт мне спать, но от молитвы «Отче наш» успокаивается.Фото и объявление из испанского фейсбука в группе "Товары со вторых рук" Марии Лоаны Кальмар ( Maria Loana Kalmar).Автор перевода - vinotinto.

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