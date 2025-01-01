Прелестная кукла! 10 евро! ( Из объявления "Из рук в руки" на испанском фейсбуке)
Продаю куклу 1960 года со всеми её вещами и трёхколёсным велосипедом. Продаю, потому что по ночам она ходит, наматывая круги по квартире, и не даёт мне спать, но от молитвы «Отче наш» успокаивается.
Фото и объявление из испанского фейсбука в группе "Товары со вторых рук" Марии Лоаны Кальмар ( Maria Loana Kalmar).
Автор перевода - vinotinto.
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Сегодня, 16:18 by ЛетягаПросмотров: 31Комментарии: 0
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