Жуткое местечко...⁠⁠

Летяга Просмотров: 36 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:08 by

Кашкулакская пещера. РоссияКашкулакская пещера находится на севере Хакасии и признана одним из самых страшных мест планеты. Местные жители называют её пещерой «чёрного дьявола» или пещерой «белого шамана», и этому есть своё объяснение.Это место было культовым пристанищем древних хакасов. Здесь язычники поклонялись не только символу продолжения рода, но и черному дьяволу. Предки приносили звериные и человеческие жертвы, чтобы задобрить злого духа. Истинность придания подтверждает найденный в пещере древний жертвенник и кострище, устроенные вокруг естественного сталагмита в форме фаллоса.Согласно этой легенде, пещера впитала в себя тёмную энергию древних шаманов, которая, остерегая свои тайны, выплескивается от случая к случаю на излишне любопытных гостей пещеры. Ещё одним подтверждением легенды являются найденные в ней человеческие останки и кости животных.В 1960 году группа студентов из 20 человек решила осуществить спуск в это забытое богами место. Спустя день из неё сумели выбраться лишь 2 студентки. Одну девушку в буйном невменяемом состоянии подобрали охотники неподалеку от пещеры. Она кусалась и кричала что-то бессвязное. Её сразу упрятали в палату для душевнобольных.Вторую студентку случайно обнаружил наряд милиции посёлка Шира. Седовласая, с мертвенным лицом, с искусанными в кровь губами, она шла по темным улицам поселка. В руках девушка сжимала какую-то фигурку из камня, которую ни за что не хотела отдавать. Не останавливаясь ни на секунду, она что-то фанатично шептала. И эту девушку определили в дом скорби, где она в течение месяца «сгорела» от какой-то загадочной болезни. Врачи так и не смогли установить причину смерти — стремительно худевшая пациентка была хоть и безумна, но абсолютно здорова. Под матрацем умершей девушки медсестра обнаружила маленькую каменную фигурку.С тех пор о Кашкулакской пещере пошла совсем недобрая молва, но, несмотря на это, в ней успело побывать несколько экспедиций. Некоторые из них проходили без происшествий, и люди расстраивались отсутствию «острых» ощущений. Другим же везло, но везением это назвать сложно.Однажды экспедиция, состоявшая в основном из школьников, находящихся на каникулах, ощутила на себе всю аномальную мощь древней пещеры. На третий день, перед сворачиванием лагеря, дети упросили взрослых в последний раз «пробежаться по пещере».Обойдя все ближайшие гроты и собираясь покинуть подземелье, все вдруг почувствовали леденящий приступ ужаса. Школьники кинулись к выходу, расталкивая не менее напуганных родителей и учителей... Уже при свете солнца, когда страх отпустил, пионеры и их провожатые наперебой начали делиться тем, что им причудилось в глубинах пещеры. У каждого, как выяснилось, ужас имел свое «обличье». Одни видели жуткое чудовище с туловищем медведя и с окровавленным человеческим черепом вместо головы, другие увидели огромных ворон, сидящих на груде костей, третьим «явился» отвратительный старый шаман в замызганной лисьей шапке с рогами, бьющий в бубен и производящий замысловатые телодвижения. Жестами он как будто звал к себе...Через некоторое время после возвращения группы домой одного из участников похода, шестиклассника, нашли повешенным на чердаке собственного дома. Он оставил посмертную записку весьма странного содержания. Мальчик писал о каком-то каменном дьяволе, о темных норах и безумии. А в конце: «...умри, но помни камни». Родители ушедшего из жизни мальчика утверждали, что эта фраза написана другим почерком.В 1980-х годах пещерой необъяснимыми явлениями Кашкулакской пещеры заинтересовались учёные из Новосибирского института клинической и экспериментальной медицины. Несколько участников снаряжённой экспедиции стали свидетелями странного феномена и видели шамана, что манил их к себе. Поборов оцепенение и страх, они бежали прочь и только спустя несколько часов смогли хоть немного успокоиться. Все как один говорили про человека в мохнатой рогатой шапке со светящимися глазами.Обобщив полученные свидетельства, ученые предположили, что все эти галлюцинации, безотчетный панический страх, разумеется, не происки нечистой силы, а результат вполне реального внешнего воздействия. К примеру, инфразвук с частотой около 6 герц может вызвать чувство неописуемого ужаса.В одном из гротов пещеры Чёрного дьявола была развёрнута специальная лаборатория. Исследователи проводили различные измерения и ставили опыты. В результате была установлена геомагнитная аномалия. Электромагнитное поле в пещере постоянно колеблется. Ещё на начальной стадии исследования учёные заметили, что среди прочих сигналов устойчиво пробивается строго определённый импульс. Иногда его фиксировали как одиночный, бывало же, что он шёл «пучками». Причём всегда с одинаковой амплитудой. Случалось, сигнал пропадал на два-три дня, а то и на неделю, но потом неизменно возвращался.Учёные задались вопросом: откуда берутся эти странные импульсы? После ряда экспериментов было установлено, что пробиваются они из глубины пещеры. Было решено проверить, не связаны ли эти импульсы с жуткими видениями, являющимися тем, кто оказывался в пещере. Время фиксации импульсов в точности совпало с моментом появления у людей нервозности, подавленного состояния, переходящего в панический ужас.Импульсы оказались низкочастотными. Теми самыми, которые не воспринимаются человеческим ухом, но оказывают воздействие на психику человека. У сотрудников института не было сомнений, что импульсы такой частоты с устойчивой амплитудой колебаний способен генерировать только искусственный излучатель. Но откуда ему взяться в глухой тайге, глубоко под землей? Ученые обследовали всю пещеру, спускались в самые потаенные уголки — безрезультатно. Были догадки, что удивительный источник импульсов находится ещё глубже — под самой пещерой.Таинственные видения учёные объясняли безобидными галлюцинациями, причиной которых могла быть какая-нибудь необычная химическая смесь, присутствующая в воздухе пещеры. Однако что это за смесь и насколько она изучена, пока не известно. Но многих интересовал единственный вопрос: почему разные люди сталкиваются с видением именно в облике шамана? Никто не смог дать ответ. Впрочем, разовые экспедиции и не могли, наверное, развеять все мифы. Начавшаяся в то время перестройка задала куда более животрепещущие вопросы, и тайна пещеры черного дьявола так и осталась неразгаданной.Автор - Fibricio.

Ключевые слова: Пещера шаман алтарь экспедиции тайна излучение

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