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Страшно интересно

Тайна вороньих похорон

Могут ли животные оплакивать своих умерших? Могут ли они реально понимать, что один из их сородичей мертв и что они думают об этом? Люди часто думают, что они особенные и стоят очень высоко над животным миром, что они уникальные и единственные, кто проявляет чувства понимания и страха смерти. Но животные, вероятно, делают то же самое. И особенно похожая похоронная церемония была замечена у воронов.

Тайна вороньих похорон

Вороны, а точнее все птицы из семейства врановых, к которому относятся сойки, сороки и обычные вороны, одни из самых умных животных на планете. Они умеют слаженно работать вместе, у них сложное социальное поведение, они умеют злиться, мстить и даже развлекаться (вороны особенно любят кататься с гладких скользких поверхностей). Но есть у них, особенно часто это замечено у воронов, один обряд, который давно до жути пугает людей. В народе его зовут вороньими похоронами. Всякий раз, когда погибает ворон, другие местные вороны прилетают к его телу, окружают труп и начинают издавать громкие клекочущие звуки. Уходят они от тела не сразу, а лишь когда вдоволь покричат и походят вокруг него.

Это явление давно озадачивает даже ученых, потому что совершенно непонятно, что это такое. Проявление высшей умственной деятельности воронов, которые понимают, что умершему надо отдать почести и проводить в "иной мир"? Или что-то иное и лишь с виду похожее на похороны? Одно из самых обширных изучений похорон воронов провела группа под руководством Каэли Свифт и Джона Марзлаффа - аспиранта и биолога из Университета Вашингтона. В течении двух лет Каэли и ее помощники наблюдали за скоплением воронов и их поведением при обнаружении трупа другого ворона.

После этого Каэли с уверенностью рассказывала, что вороны и в самом деле понимают, что такое смерть, и их поведение отличается от поведения подавляющего количества других животных. Подобное ранее было замечено лишь у слонов, дельфинов и высших приматов. Вороны без сомнений понимали, что не просто умерла еще одна птица их вида, а умер тот, кого они ранее знали. Согласно эксперименту, проведенному в 2008 году, вороны отлично умели запоминать лица определенных людей и помнили их еще по прошествии нескольких лет. Еще одно исследование показало, что вороны приносили "подарки" только тем людям, которые кормили их. Таким образом они, вероятно, запоминали и своих сородичей, живущих в том же районе.

Тайна вороньих похорон

Автор неизвестен.
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Сегодня, 10:24 by ЛетягаПросмотров: 135Комментарии: 4
+3

Ключевые слова: Вороны смерть животные птицы сородичи

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Комментарии

#1 написал: Темнокрыскин
Сегодня, 10:37
+2
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Комментариев: 231
Сильно подозреваю, что у многих высших животных есть некое осознание смерти и смертности.

Когда у нас умирала старая собака, кошки и пёс сидели рядом с ней, не отходя. А после её смерти пёс ещё не ел несколько дней.

Да что там! Когда у меня жили муравьи в песчаном дисплее, каждую весну они выносили трупики тех, кто не перезимовал, относили в один и тот же угол дисплея и там закапывали.
Зарегистрирован: 7.03.2019
 
#2 написал: Йожык
Сегодня, 10:51
+1
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 81
Слоны, когда понимают, что сородич умер начинают трубить. Читала про смотрителя заповедника, который умер и слоны приходили прощаться с ним. В годовщину снова пришли помянуть(уж не знаю правда или нет, но думаю такое вполне может быть)
Зарегистрирован: 11.02.2019
#3 написал: Крокозябла
Сегодня, 11:58
+1
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Репутация: (674|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 886
Вот, буквально, вчера в интернете лазила и нашла статью про то, как животные-мамы оплакивают своих умерших детенышей! У меня аж сердце рвалось на части! Животинки всё чувствуют и понимают, вот только сказать не могут!
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#4 написал: ebegen31
Сегодня, 16:52
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Репутация: (34|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 320
Вороны, как и кошки, - мои любимые живые существа. У меня есть кошка, кроме того, я всегда подкармливаю окрестных ворон. Знаю, что есть люди, которые ворон не любят, - мало того, есть даже те, кто не любит кошек. Я таких людей не понимаю. Как можно не любить то, что создано природой. Тем более, если эти существа не делают вам зла.
Зарегистрирован: 5.10.2012
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