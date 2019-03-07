Тайна вороньих похорон

Летяга Просмотров: 135 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 10:24 by

Могут ли животные оплакивать своих умерших? Могут ли они реально понимать, что один из их сородичей мертв и что они думают об этом? Люди часто думают, что они особенные и стоят очень высоко над животным миром, что они уникальные и единственные, кто проявляет чувства понимания и страха смерти. Но животные, вероятно, делают то же самое. И особенно похожая похоронная церемония была замечена у вронов.роны, а точнее все птицы из семейства врановых, к которому относятся сойки, сороки и обычные ворны, одни из самых умных животных на планете. Они умеют слаженно работать вместе, у них сложное социальное поведение, они умеют злиться, мстить и даже развлекаться (вороны особенно любят кататься с гладких скользких поверхностей). Но есть у них, особенно часто это замечено у вронов, один обряд, который давно до жути пугает людей. В народе его зовут вороньими похоронами. Всякий раз, когда погибает врон, другие местные вроны прилетают к его телу, окружают труп и начинают издавать громкие клекочущие звуки. Уходят они от тела не сразу, а лишь когда вдоволь покричат и походят вокруг него.Это явление давно озадачивает даже ученых, потому что совершенно непонятно, что это такое. Проявление высшей умственной деятельности вронов, которые понимают, что умершему надо отдать почести и проводить в "иной мир"? Или что-то иное и лишь с виду похожее на похороны? Одно из самых обширных изучений похорон воронов провела группа под руководством Каэли Свифт и Джона Марзлаффа - аспиранта и биолога из Университета Вашингтона. В течении двух лет Каэли и ее помощники наблюдали за скоплением воронов и их поведением при обнаружении трупа другого ворона.После этого Каэли с уверенностью рассказывала, что вроны и в самом деле понимают, что такое смерть, и их поведение отличается от поведения подавляющего количества других животных. Подобное ранее было замечено лишь у слонов, дельфинов и высших приматов. Вроны без сомнений понимали, что не просто умерла еще одна птица их вида, а умер тот, кого они ранее знали. Согласно эксперименту, проведенному в 2008 году, вроны отлично умели запоминать лица определенных людей и помнили их еще по прошествии нескольких лет. Еще одно исследование показало, что вроны приносили "подарки" только тем людям, которые кормили их. Таким образом они, вероятно, запоминали и своих сородичей, живущих в том же районе.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Вороны смерть животные птицы сородичи

Другие, подобные истории: