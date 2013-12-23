Копыта

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:10

АхОставьте Просмотров: 44 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 10:10 by

Есть у меня родственница Татьяна, дама вроде бы умом не особо блещущая. Но это если затеять с ней разговоры о вечном и прекрасном. А что касается практической стороны жизни, тут она любому фору даст. Очень здравомыслящая, предприимчивая. Денежная должность, просторная квартира, сын обучается в престижном ВУЗе - всего достигла сама, трудом и упорством.Однажды собрались мы к Тане на дачу с ночевкой, но, в силу обстоятельств, задержались в городе. А она нас ждать не стала, поехала одна. Пытались ее отговаривать: поселок стародачный, участки по 6 соток, крошечные домики, в таких мало кто остается на ночь. А ничего, говорит, запрусь, в мансарду уйду, позвоню, если что. И вообще кому, мол, я нужна.Приезжаем к ней утром, все нормально, жива-здорова. На вопрос, как спалось, отвечает: плохо, вороны достали. Какие такие вороны? А такие, говорит. Всю ночь до рассвета по крыше скакали и топали. И так, говорит, топали… Прямо как копытами. Прям как будто костяные копыта у них, так по жести стучали.Я осторожненько спросила, почему она решила, что это были именно вороны. И получила ответ, а кто же еще мог на крышу залезть? Вон они сидят на деревьях у дома, значит они ночью и топотали.И тут я подумала, что отсутствие фантазии совсем не недостаток. Это бережет нервы и психическое здоровье. Лично я при таких обстоятельствах к утру поседела бы...

Ключевые слова: Ночь Дача копыта авторская история

Другие, подобные истории: