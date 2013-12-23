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Несерьезные истории

Копыта

Есть у меня родственница Татьяна, дама вроде бы умом не особо блещущая. Но это если затеять с ней разговоры о вечном и прекрасном. А что касается практической стороны жизни, тут она любому фору даст. Очень здравомыслящая, предприимчивая. Денежная должность, просторная квартира, сын обучается в престижном ВУЗе - всего достигла сама, трудом и упорством.

Однажды собрались мы к Тане на дачу с ночевкой, но, в силу обстоятельств, задержались в городе. А она нас ждать не стала, поехала одна. Пытались ее отговаривать: поселок стародачный, участки по 6 соток, крошечные домики, в таких мало кто остается на ночь. А ничего, говорит, запрусь, в мансарду уйду, позвоню, если что. И вообще кому, мол, я нужна.

Приезжаем к ней утром, все нормально, жива-здорова. На вопрос, как спалось, отвечает: плохо, вороны достали. Какие такие вороны? А такие, говорит. Всю ночь до рассвета по крыше скакали и топали. И так, говорит, топали… Прямо как копытами. Прям как будто костяные копыта у них, так по жести стучали.
Я осторожненько спросила, почему она решила, что это были именно вороны. И получила ответ, а кто же еще мог на крышу залезть? Вон они сидят на деревьях у дома, значит они ночью и топотали.

И тут я подумала, что отсутствие фантазии совсем не недостаток. Это бережет нервы и психическое здоровье. Лично я при таких обстоятельствах к утру поседела бы...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:10
Сегодня, 10:10 by АхОставьтеПросмотров: 44Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Ночь Дача копыта авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:29
+1
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В самом деле вороны вроде спят же ночами. Или кто их там летом знает. Но скакать по крыше они могут ещё как громко. Кошка обыкновенная топает как слон. И почему бы крупным птицам не скакать как пони?
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 11:02
+2
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Вороны не только скачут как кони, они еще любят по этой самой крыше кататься) так что права ваша родственница +
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#3 написал: ELEMAT
Сегодня, 11:13
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Лично я при таких обстоятельствах к утру поседела бы...

А я бы, наверное, просто померла от страха... У Тани нервы оказались крепкими, здорово!
Вообще-то, вороны ночью не должны топать, разве что добыча какая им ночью обломилась, честно. А уж если клювом начнут долбить - это точно как "костяными копытами" ))) Грецкие орехи вон пробивают, сама видела.
Хорошая история, ПЛЮС +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
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