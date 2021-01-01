Воскрешение Station922.mkv

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:27

YngHorizaon Просмотров: 27 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:27 by

Вокруг файла ходило много мифов, легенд и теорий: от глупых до невероятно реалистичных. Но сегодня история не о теориях и фейках, а о том, что происходило где-то там, на маленькой пермской улице, о которой в то время никто не знал.6 ноября 2010 года в пермскую дежурную часть поступил вызов, якобы возле входа в подъезд лежит до неузнаваемости изуродованный труп. Пока жители многоэтажки тихо спали, милиция уже прибыла на место преступления. Один милицейский начал вести незамысловатую съёмку, которая позже перерастёт в легендарный "сиквел" к утерянному ролику. Вскоре труп увезли, а оперативники уже поднимались на 8 этаж, в квартиру мёртвого человека. Они не были уверены, что это та самая квартира, но первым делом они решили осмотреть её, так как окно в ней было выбито. Они не ошиблись, на полу был разбитый кнопочный телефон. Его увезли на экспертизу.Подробности расследования неизвестны, известно только то, что позже из остатков телефона на компьютер перевели все файлы. Последний файл был странного содержания: по фасаду дома спускалась неизвестная фигура, в конце она забралась в окно, и видео оборвалось. Поскольку видео было немое, нельзя было точно сказать, что испытывал автор в момент съёмки. Точно можно сказать лишь одно: позже один из оперативников выложил видео в сеть, в надежде найти свидетелей. В названии он попросил позвонить ему на дежурную станцию и указал номер, но так как количество символов в названии было ограничено, он сократил название до station 922 (к сожалению, дальнейший номер неизвестен).Свидетелей он не нашёл, зато посмотревшие утверждали, что видео им показалось невероятно жутким и непристойным. Поэтому пришлось звонить спец.службам, чтобы они удалили все ролики и ссылки для скачивания. В августе 2011 ролик был безвозвратно удалён. Только спустя 7 лет, в 2018 году, в даркнете на сайте Lapsoro появилось объявление о продаже утерянного видео за 5 000$ (видимо бывшим сотрудником милиции). В качестве подтверждения наличия оригинала, аноним предоставил видео, снятое тем самым полицейским. Нужную сумму удалось накопить только к 2019 году. Это далось фанатам истории очень не просто. К этому привлекли примерно 170 - 280 человек. Видео было в руках у группы людей, которые по просьбе продавца, кадр за кадром, стирали надпись Lapsoro.org. В итоге группа людей достигла идеала, но так как от интерната сложно что-то скрыть, в сети есть и версия с надписью Lapsoro. Теперь можно считать что история разгадана, и теперь, спустя почти 10 лет отсутствия, видео снова распространилось в сети!

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