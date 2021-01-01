Электрокар Tesla засёк на кладбище призрака

Электрокар Tesla засёк на кладбище призракаОдна из фишек электрокаров Tesla — фирменная система автопилота, которая позволяет автомобилям ездить без участия человека, определяя разные препятствия и объекты вокруг. Как оказалось, она настолько продвинута, что способна видеть даже призраков.
Странный случай произошёл с владельцем электрического кроссовера Tesla Model Y. Когда он ехал по делам, система вдруг резко затормозила машину, а на экране автомобиля появилась фигура человека. Водитель удивился, ведь поблизости никого не было. Поразительно, что фигура появилась ещё несколько раз, после чего развернулась и ушла, причём всё это происходило рядом с кладбищем.
После ухода «препятствия» система разблокировала проезд и владелец Tesla Model Y быстро уехал с места происшествия. Всё происходящее он заснял на камеру, чтобы подтвердить: в тот момент, когда автомобиль показывал движущегося человека, впереди было пусто.
Читатели уже отреагировали на такую новость: они предлагают водителю вернуться на кладбище ещё раз. Мало ли, вдруг последнее обновление алгоритма позволяет видеть призраков. А может быть, это обычная программная ошибка. Владелец Tesla Model Y отказался снова проходить через это, поскольку ему страшно.
Автор - Дмитрий Пугачев.
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Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:50
Сегодня, 10:46 by SAMIDARAПросмотров: 50Комментарии: 0
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