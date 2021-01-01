Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно

Электрокар Tesla засёк на кладбище призрака

Одна из фишек электрокаров Tesla — фирменная система автопилота, которая позволяет автомобилям ездить без участия человека, определяя разные препятствия и объекты вокруг. Как оказалось, она настолько продвинута, что способна видеть даже призраков.

Странный случай произошёл с владельцем электрического кроссовера Tesla Model Y. Когда он ехал по делам, система вдруг резко затормозила машину, а на экране автомобиля появилась фигура человека. Водитель удивился, ведь поблизости никого не было. Поразительно, что фигура появилась ещё несколько раз, после чего развернулась и ушла, причём всё это происходило рядом с кладбищем.



После ухода «препятствия» система разблокировала проезд и владелец Tesla Model Y быстро уехал с места происшествия. Всё происходящее он заснял на камеру, чтобы подтвердить: в тот момент, когда автомобиль показывал движущегося человека, впереди было пусто.

Читатели уже отреагировали на такую новость: они предлагают водителю вернуться на кладбище ещё раз. Мало ли, вдруг последнее обновление алгоритма позволяет видеть призраков. А может быть, это обычная программная ошибка. Владелец Tesla Model Y отказался снова проходить через это, поскольку ему страшно.

Автор - Дмитрий Пугачев.
Источник.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:50
Сегодня, 10:46 by SAMIDARAПросмотров: 50Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Призрак привидение кладбище программа

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.