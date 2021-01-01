Электрокар Tesla засёк на кладбище призрака

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:50

SAMIDARA Просмотров: 50 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:46 by

Одна из фишек электрокаров Tesla — фирменная система автопилота, которая позволяет автомобилям ездить без участия человека, определяя разные препятствия и объекты вокруг. Как оказалось, она настолько продвинута, что способна видеть даже призраков.Странный случай произошёл с владельцем электрического кроссовера Tesla Model Y. Когда он ехал по делам, система вдруг резко затормозила машину, а на экране автомобиля появилась фигура человека. Водитель удивился, ведь поблизости никого не было. Поразительно, что фигура появилась ещё несколько раз, после чего развернулась и ушла, причём всё это происходило рядом с кладбищем.После ухода «препятствия» система разблокировала проезд и владелец Tesla Model Y быстро уехал с места происшествия. Всё происходящее он заснял на камеру, чтобы подтвердить: в тот момент, когда автомобиль показывал движущегося человека, впереди было пусто.Читатели уже отреагировали на такую новость: они предлагают водителю вернуться на кладбище ещё раз. Мало ли, вдруг последнее обновление алгоритма позволяет видеть призраков. А может быть, это обычная программная ошибка. Владелец Tesla Model Y отказался снова проходить через это, поскольку ему страшно.Автор - Дмитрий Пугачев.

Ключевые слова: Призрак привидение кладбище программа

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