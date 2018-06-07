10 самых жутких массовых самоубийств в истории человечества

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:45

Spirit Forester Просмотров: 33 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 11:45 by

Массовые самоубийства всегда воспринимались как жестокие и ужасные события. К сожалению, они случались не один раз в истории человечества и продолжают происходить в наши дни. Они совершаются группой людей, которые решили умереть вместе в о Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент - BigPicture.ru дно время в одном месте или в разных уголках мира, но одновременно. Когда речь идет о массовых самоубийствах, в основном это касается религиозных общин или культов, но есть случаи, когда люди решаются на это, чтобы не попасть в руки врагов.В 73 году н.э. члены общества сикариев решили умереть, чтобы не достаться врагам. Они были окружены римлянами в крепости Масада и не имели возможности бежать. Мужчины сначала убили жен и детей, а затем и себя. Оставшиеся в живых, подожгли стены крепости и сгорели со всеми. Ученые не знают точно, имело ли это событие место в истории или нет, но до сих пор это массовое самоубийство поражает.Крепость Пиленай стала известной в результате совершенного массового самоубийства в 1336 году. Армия рыцарей Тевтонского ордена уже практически одержала победу над защитниками крепости, которые поняли, что больше не смогут сдерживать атаки врагов. Вместо того чтобы сдаться в плен, они решают сжечь крепость дотла вместе со всем нажитым добром и совершить самоубийство. По сведениям летописей, в крепости в то время проживало около 4000 человек. Все защитники со своими семьями сгорели.В 1906 году страшное массовое самоубийство произошло в городе Денпасар при вторжении голландцев. Во время наступления на королевский дворец голландцы могли слышать стук барабанов, доносящийся изнутри, и видеть поднимающийся из дворца дым. Вдруг они увидели процессию во главе с раджей и священниками, которая вышла из дворца в полной тишине. Когда процессия остановилась, раджа дал сигнал и один из священников ножом убил его, то же самое начали делать и другие. Голландцы были настолько поражены увиденным, что открыли огонь по процессии. Тогда погибло более тысячи человек.В 1945 году в результате паники, причиной которой было приближение Советской армии, произошло массовое самоубийство в городе Деммин, Германия. Жители города боялись пыток, изнасилований и расстрелов. Беженцы, которые искали убежище в городе, целыми семьями решили покончить жизнь самоубийством. Они вешались, резали вены, топились в реке и совершали самосожжение. Всего таким образом погибли 700−1000 человек. После этого случая Коммунистическая партия Восточной Германии законодательно запретила самоубийства. Тела всех погибших были похоронены в общей могиле, за которой впоследствии никто не ухаживал.Культовое сообщество «Небесные врата» — это американское религиозное движение, участники которого считали, что планета Земля должна переродиться. В 1997 году группа людей с верой в то, что где-то в космосе к Земле летит корабль инопланетян и, чтобы на него попасть, надо умереть, решила покончить жизнь самоубийством. 39 человек совершили самоубийство, выпив смесь водки и фенобарбитала в большом белом доме, который заранее арендовали. Все тела были одинаково одеты, в их карманах были найдены одинаковые суммы денег. Под головами у жертв были пакеты с вещами. Убийства совершались в течение трех дней, поэтому оставшиеся в живых убирали после умерших и затем сами совершали самоубийство. В течение недели покончили с собой 39 человек — все это ради того, чтобы душа попала на космический корабль инопланетян.В 1984 году Люк Жоре и Жозеф ди Мамбо основали культ «Храм Солнца» и начали учить своих последователей, что жизнь — это иллюзия, а адепты культа смогут переродиться и жить на планете в созвездии Пса. Доктор Жоре и его последователи верили, что в прошлой жизни он был рыцарем ордена Тамплиеров и реинкарнацией Иисуса Христа. В 1994 году начались массовые самоубийства. Сначала в двух деревнях в Швейцарии адепты культа массово травили себя, стрелялись и душили друг друга. В 1995 году 16 тел, которые лежали в виде звезды, были найдены во Франции. В 1997 году в Квебеке в доме произошел пожар, после которого полиция обнаружила пять обгорелых тел. К счастью, дети остались живыми, но были под действием наркотиков. Всего совершили самоубийство 74 адепта культа «Храм Солнца».В июне 1944 года американские солдаты высадились на острове Сайпан после месячной осады жителей острова и его защитников. От страха быть плененными жители острова по приказу императора решили умереть, но не достаться врагу. В громкоговорители американские солдаты успокаивали японцев, предлагали им еду и свободный выход с острова, но те были настолько напуганы, что решили спрыгнуть в море со скалы. Сегодня эта скала носит название «скала самоубийства». Неизвестно точно, сколько тогда погибло людей, но считают, что около 10 000.Это религиозное движение было основано в 1980-х годах в Уганде тремя людьми, которые рассказывали, что им явилась Пресвятая дева Мария и сказала, что они должны идти и проповедовать. Адепты движения верили, что конец света произойдет 17 марта 2000 года. В указанный день более 500 человек пришли в церковь, они молились, пели песни и ели жареное мясо быка. Через некоторое время здание церкви взорвалось, и все погибли. Позже в своих домах были найдены трупы еще нескольких последователей движения. Сегодня спорят о том, было ли это массовое самоубийство или все же убийство.В результате осады федеральными силами США ранчо, принадлежащего культу «Ветвь Давидова», погибли 76 человек. Американская полиция хотела проверить ранчо на наличие незаконного оружия, но в результате перестрелки были убиты четыре агента и шесть адептов культа. После этого в ситуацию вмешалось ФБР. Осада длилась 51 день. Вскоре агенты ФБР решили организовать газовую атаку. Во время нее в доме начался пожар, и 76 человек сгорели. До сих пор неизвестно, кто инициировал пожар, но официальные органы склонны считать, что сами адепты и стали инициаторами пожара, а значит, своей смерти.В Джонстауне произошло одно из самых страшных массовых самоубийств — 913 адептов местного культа приняли яд. Приверженцы культа, организованного Джимом Джонсом, поначалу собрались с благородной целью — помогать нуждающимся, но постепенно членов этого культа начали психологически обрабатывать и удерживать насильно. После убийства конгрессмена адептами культа лидеры внушали страх членам движения и склоняли их к самоубийству. 913 человек, включая 276 детей, приняли яд.Джонс погиб от выстрела в голову. До сих пор неизвестно, было ли это массовое самоубийство или убийство.Автор - неизвестен.

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