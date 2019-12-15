Самое таинственное преступление Норвегии

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 05:54

Spirit Forester Просмотров: 310 Комментарии: 2 +5 Вчера, 05:54 by

Загадка женщины из долины Исдален будоражит умы людей уже полвека. Одни считают ее шпионкой, другие видят в ее смерти политический подтекст, а некоторые даже до сих пор не теряют надежды пролить свет на таинственную историю смерти неустановленной женщины. Рассказываем, что известно о странном преступлении, которое произошло в Норвегии в 1970 году.50 лет назад в долине Исдален, которая находится недалеко от норвежского городка Берген, мужчина и двое его дочерей наткнулись на страшную находку — обгоревший труп женщины. Путешественники тут же обратились в полицию. Прибывшие полисмены действовали оперативно — они провели полноценный осмотр территории, изучили положение тела женщины, обнаружили несколько улик, в том числе пустую бутылку из-под дешевого ликера, две пластиковые тары, в которых был бензин, сапоги и зонт. Однако никаких документов или вещей, указывающих на личность женщины, найдено не было. Более того, на одежде женщины отсутствовали ярлыки и бирки — кто-то намеренно срезал их, чтобы замести следыЕще одним странным моментом было то, что труп женщины нашли обгоревшим, как и некоторые предметы, лежавшие рядом. При этом никаких следов костра или огня обнаружено не было. Кому и зачем понадобилось пытаться сжечь труп, а после перетаскивать его в другое место? Загадок вокруг этого дела становилось все больше.Растерянные полисмены продолжали вести расследование, однако дело не двигалось с мертвой точки. Лишь спустя три дня следователи смогли найти еще одну зацепку в этом таинственном деле.В камере хранения вокзала Бергена были обнаружены чемоданы, в которых полицейские нашли деньги, одежду, несколько париков, блокнот с записями, солнцезащитные очки. Криминалисты, осматривавшие личные вещи погибшей, смогли найти несколько частичных отпечатков пальцев, принадлежавших потерпевшей. Но это не давало никаких результатов — в вещах убитой так и не нашли никаких документов, которые помогли бы установить ее личность.На следующий день были готовы официальные результаты вскрытия. Согласно заключению медиков, смерть женщины наступила от передозировки снотворного, а также отравления угарным газом. В ее легких была обнаружена сажа, что говорило о том, что она была еще жива в тот момент, когда ее тело охватил огонь.Позже полицейские решили обратиться в местные СМИ, надеясь, что кто-либо из жителей прольет свет на эту загадочную историю. Попытка была успешной – вскоре в полицейский департамент Бергена позвонили из отеля Hordaheimen. Служащие рассказали, что найденная в долине Исдален женщина проживала в их гостинице, и последний раз ее видели там 23 ноября, когда она выселялась. Женщина платила за все наличными и вела себя достаточно осторожно.Также работники отеля смогли уточнить детали ее внешности: красивая женщина ростом около 163 сантиметров с темно-каштановыми волосами и карими глазами. У полиции уже было многое, но ни одна из зацепок по-прежнему не помогала в раскрытии дела.Тогда полисмены решили пойти другим путем. Среди вещей, обнаруженных в чемоданах убитой женщины, был найден блокнот с ее личными записями. После подробного изучения ежедневника полиция выяснила, что неизвестная много путешествовала по городам Норвегии, а также по разным странам Европы. Она каждый раз представлялась новым именем, а свидетели, которых полицейские находили по записям ее дневника, давали совершенно разные показания о цвете ее волос, а также языке, на котором она говорила. В некоторых случаях ее описывали как шатенку, говорящую на немецком, в других как брюнетку, разговаривающую на ломаном английском.О личности найденной женщины заговорили во всей Норвегии – одни считали ее шпионкой, другие видели в ней жертву политических разборок времен Холодной войны, третьи недоумевали, почему полиция не изучила все возможные версии. Тем не менее, у жителей и активистов не было никаких возможностей установить истину, а потому история женщины из Исдален начала постепенно забываться.Все собранные данные о неизвестной были переданы в Интерпол, но это не дало никаких результатов. Дело женщины из Исдален так и осталось нераскрытым, а официальной причиной смерти было названо самоубийство. Тело неизвестной захоронили в феврале 1971 года на кладбище Моллендаль.Однако в 2016 году дело возобновили благодаря вновь открывшимся обстоятельствам. Дело в том, что резонансная история женщины из Исдален стала известна на весь мир, и неравнодушные люди, в числе коих были два журналиста BBC Марит Хиграфф и Нил Маккарти, начали собственное независимое расследование.Так, журналисты объединили свои силы с учеными из института Бергена. Они подробно изучали оставшиеся улики, опрашивали свидетелей, а также провели анализ челюсти женщины из Исдален, которая сохранилась у судмедэкспертов после вскрытия в 1970 году. Анализ показал, что неизвестная родилась в Нюрнберге, а на момент смерти ей было примерно сорок лет.Позже американский художник Стивен Миссал создал несколько портретов пропавшей женщины. Именно эти изображения наиболее точно описывают внешность женщины из долины Исдален.Несмотря на то, что полученная информация и изображения неизвестной пока не дали результатов, активисты все еще надеются раскрыть это загадочное дело, которое не дает покоя жителям Норвегии вот уже полвека.Автор - Дарья Чернова.

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