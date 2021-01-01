Знаки зодиака от художницы YUHON

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:02

Причина: Изменен раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 32 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:02 by

******1. Лучше со мной не спорить.2. Сначала сделаю, потом — подумаю.3. Там где остальные тормозят, я жму на газ.4. Буду вечно молодым.5. Делай как я, ведь лучше всё равно не сделаешь.6. Самое трудное — выслушать собеседника до конца.7. Упрямство — не порок.8. Легко контролировать ситуацию, сложнее — свои эмоции.9. Один овен — хорошо, два овна — много.10. Первым не нападаю. Но не дай Бог меня задеть.1. Не жалко денег на покупку, жалко на гулянку.2. Не надо мне чужого, не трогай моего.3. Худой мир лучше доброй ссоры.4. Не беспокой того, кто хорошо уселся.5. Лучше красивый диван, чем красивый закат.6. Еда — штука серьёзная.7. Ласковый телёнок двух маток сосёт.8. Когда едешь вторым, экономишь силы.9. Терпеть не могу одноразовых зажигалок!10. Дегустатор — вот моё истинное призвание.1. Я сегодня не такой как вчера.2. Кто владеет ситуацией, тот владеет информацией.3. Один ум хорошо, а два лучше, особенно если оба принадлежат одному и тому же человеку.4. Фигаро тут, Фигаро там.5. Идея как и прочие дукты, не должны залежатся.6. Один телевизор, телефон в доме — хорошо, а три лучше.7. Кто не успел, тот опоздал.8. Двигаюсь по жизни, как скутер по воде — не углубляюсь, зато быстро.9. На базаре «за базар» не отвечаю.10. Люблю количество, потому что на качество не хватает времени.1. Мой дом — моя крепость.2. Нянчиться с другими — вот моё истинное призвание.3. Хорошо бы запастись всем на свете, и терпением и варением.4. Всё приходит к тому, кто умеет ждать.5. С друзьями встречайся дома, а не в кафе.6. Ничего так не согревает душу, как вид набитого холодильника.7. Лучше подкопить, но достойную вещь купить.8. Тяжело жить там, где негде спрятаться.9. Я несу за собой своё прошлое, как заплечный рюкзак.10. Неужели за двадцать лет можно износить пальто?1. Я поведу вас в даль светлую.2. Лучше оказывать поддержку, чем получить её.3. Приятные манеры — половина успеха.4. Солнце светит Львам.5. Красивая табличка на двери кабинета важнее высокой зарплаты.6. Люблю хорошо зарабатывать, а ещё больше — тратить.7. Рояль в доме лучше, чем пианино, пусть даже на нём не кому играть.8. Несмотря на свой приветливый вид, я в душе диктатор.9. Если делать — так по-большому.10. Зачем вам солнце, если я с вами????1. Терпение и труд всё перетрут.2. Скромность украшает не только девушку, но и деву.3. Каждый живёт для себя, но служит другим.4. Порядок нужен везде: и в мыслях, и на кухне.5. Докажи мне строго логически, что мы созданы друг для друга.6. Криво висящая полка сводит меня с ума.7. В больших масштабах я теряюсь.8. Мне трудно извлечь косточки из целого ведра вишни.9. В каждой Деве живёт классная дама.10. Мухомору непременно нужно бросаться в глаза, а белый гриб — и так хорошо.1. Без партнёра — как без рук.2. Самое противное — спорить.3. Побеждай соглашаясь.4. Принципиальными бывают только дураки.5. Вовлеку кого угодно, во что угодно.6. Красота спасёт мир.7. Всё надо делать под настроение.8. Самое трудное — сделать выбор.9. Не над всеми «и» надо ставить точки.10. Я и сама парой не знаю, за белых я или за красных.1. Жаль, некого ужалить.2. Каждое событие подобно дивану: в нём должны быть скрытые пружины.3. Для улыбки должна быть серьёзная причина.4. Можно освободится от всего, но не от собственных страстей.5. Я пою песнь любви на поле битвы.6. Не всякий выдержит мой взгляд.7. Мои страсти редко выходят наружу, подобно акуле, которая редко выплывает на поверхность.8. Мир пропадает без рыцарей.9. Не перевелись ещё на земле Отеллы!10. Я похож на кактус — мой сказочный цветок раскрывается для избранных.1. Хорошего человека должно быть много.2. Кому я должен, всем прощаю.3. Лучший отпуск — кругосветное путешествие.4. Главное в проблеме — её масштаб.5. Мой идеал — Иван Царевич.6. На меня невозможно сердиться.7. Угрызение совести — что это такое???8. Обязательность украшает лишь посредственных людей.9. Беспокоится заранее глупо, разберёмся по ситуации.10. Не обязательный человек просто обязан быть обязательным.1. Я не спринтер, и даже не стайер. Я марафонец.2. И один в поле воин.3. Не нарушай законы — другому сойдёт, а тебя поймают.4. Для себя мне нужно очень мало. Моё имущество — это просто зеркало моих успехов.5. Жизнь подобна поезду, который на каждую станцию пребывает точно по расписанию.6. Приятно рассуждать о дальних странах, сидя дома.7. Настоящий Козерог, подобно коньяку, отличается выдержкой.8. Стоит всю жизнь карабкаться на вершину, что бы разок плюнуть оттуда вниз.9. Только я молодею с годами.10. Я еду — еду, не свищу, а как наеду — не спущу.1. Как скучно быть похожим на других!2. Если я тебя придумала, стань таким как я хочу.3. Предрассудки — удел дураков.4. Будущее просто обязано быть прекрасным.5. Трудно быть ангелом, но — надо.6. Доброе намерение важнее добрых дел.7. Чтобы стать новатором, нужно сначала забыть о традициях.8. Секс? В жизни есть дела и поважнее.9. Сначала друзья, а потом уж семья… если конечно останется время.10. Нет меня добрее, нет меня бодрее.1. Посочувствовать важнее, чем помочь.2. Не могу отказаться от спиртного, как рыба от воды.3. Порядок придумали скучные люди.4. Не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра.5. Мало ли что я могу пообещать…6. Работать в спешке — то же, что глотать, не прожевывая.7. Готов понять всех, только не себя.8. Ива в бурю гнётся, а дуб валится.9. Всем известно, что я вечно занят, но мало кто знает, чем именно.10.Не давите на меня, а то ускользну, как рыба из рук!Автор - lira lara.

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