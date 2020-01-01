Потусторонние визиты (часть третья, заключение)

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:45

Сделано_в_СССР Просмотров: 15 Комментарии: 0 0 Сегодня, 20:45 by

3. Как избавиться от нежелательных визитёров.Если вы ревностный православный или мусульманин, то перед вами такой вопрос не стоит. Молитвы богу, освящение жилища, раздача милостыни, хадж – вот единственная панацея, предлагаемая служителями обеих религий.У всевозможных экстрасенсов, парапсихологов, контактёров с тонкими мирами несколько другой взгляд.Вот что говорит одна известная ведунья: «Не стоит слишком сильно «убиваться», бросаться на тело умершего, ведь покойный не сумеет из-за этого уйти и в дальнейшем будет являться. Именно тогда, когда мы находимся на пике своих эмоций, наше астральное тело выпускает нити, невидимые глазу, которые и опутывают душу умершего. Иногда такая энергетическая связь может свести в могилу абсолютно здорового жизнерадостного человека всего лишь за несколько месяцев.Так называемая некротическая связь питается тоской о покойнике и чувством вины. Далее она вызывает депрессию, потом ухудшение самочувствия, здоровья, апатию к жизни, окружающим, делам. Покойник приходит во сне и зовёт к себе. Со временем здоровье живущего человека совсем ухудшается и психика, соответственно, тоже».Известный сибирский целитель даёт следующие рекомендации: «Если приходит покойник, то следует немедленно заказать сорокадневную заупокойную службу по нём. Делается это в соответствии с его вероисповеданием при жизни. А в доме умершего перед дверями либо на том месте, где стоял гроб, произносят такие слова: «Иди, где лежишь. Там тебе быть, судного дня ждать. Всё закрыто и гвоздями забито. Царство небесное (Имя умершего)». Когда вы будете выполнять эти обряды, то неизменно сохраняйте уважительное отношение к покойному. Ведь некротическая связь может быть очень опасной, однако если принять определённые меры, то её влияние сведётся на нет».Знахарка из северо-западного региона даёт такой совет: «Если кто-то говорит: «Я чувствую присутствие умершего человека, и он подаёт мне знаки или общается со мной», нужно разорвать эту связь. Если человек знает имя покойного, который приходит к нему, нужно в трёх церквях или трёх монастырях заказать заупокойную службу, длящуюся сорок дней. Также можно навестить могилу того, кто остался в мире живых. Перед этим нужно купить два осиновых нательных крестика или сделать их самостоятельно. На могилке нужно закопать один из крестиков, второй надеть на шею тому, к кому приходит потусторонний гость. Также после этого ритуала нужно взять горсть серого обычного мака и насыпать его на пороге и на каждом подоконнике в доме или квартире. Если это сделать, умерший перестанет беспокоить живых. К этому ритуалу не нужно относиться легкомысленно, как и к посещению покойника. Некротическая связь вытягивает энергию, забирает здоровье и удачу. Человека мертвец буквально перетягивает в мир мёртвых, подталкивая к греху – самоубийству».А вот что об этом думает один из контактёров с астральным миром: «Чтобы умерший родственник не остался на земле в виде призрака, на похоронах нужно соблюсти некоторые обычаи и ритуалы. В доме или квартире, где находится покойник, должны быть завешены зеркала и хорошо отражающие поверхности. Ведь душа умершего может проникнуть в зазеркалье, и через некоторое время призрак начнет навещать живых людей, проживающих в доме.Если умер родной и близкий человек, и по какой-то причине с ним не смогли проститься или побывать на похоронах, нужно провести ритуал прощания. Это делают для того, чтобы душа умершего не задерживалась на земле, беспокоя живых.Для ритуала прощания нужно зажечь церковную свечу и мысленно попросить у усопшего прощение за то, что человек не смог присутствовать на похоронах. Делать это нужно девять дней подряд. Также желательно заказать в церкви поминальную службу и раздать милостыню людям, которые сидят возле храмов. При раздаче денег нужно просить их, чтобы они помолились за новопреставившегося и назвать имя умершего человека.Иногда мёртвые могут беспокоить живых в том случае, если они не похоронены или при погребении были нарушены ритуалы. Если человека преследует дух незнакомого умершего человека, то изгнать потустороннего гостя можно с помощью обычной соли и железа. Для этого в порог жилья нужно вбить гвоздь, а на подоконники насыпать соли.Те, кто видит мёртвых незнакомых людей, чаще всего обладает способностями к ясновидению или эмпатии. Эти люди, в отличие от обычных представителей человеческого рода, часто становятся жертвами или невольными свидетелями деяний потусторонних сущностей. Иногда человек сам не рад, что у него обнаружился такой необычный дар».Один экстрасенс разработал памятку «Что нельзя делать при похоронах». Некоторые положения кажутся мне спорными, но привожу её полностью. Итак, что нельзя делать:1. Когда усопший находится в доме, его нельзя оставлять одного в комнате. Обязательно рядом с ним должен кто-нибудь находиться, чтобы помочь его душе избавиться от страха.2. Женщинам во время менструации нельзя омывать тело умершего, чтобы не осквернить его своими нечистотами.3. Ни при каких обстоятельствах нельзя одевать на покойного одежду, принадлежащую другим людям, так как вместе с чужим костюмом умерший может забрать с собой его жизнь.4. Беременной нельзя касаться гроба и ездить на кладбище, иначе она может потерять ребёнка.5. Если человек умер от онкологии, родственникам нельзя целовать его в лоб (разрешается только в венчик), чтобы не навлечь на себя эту же напасть.6. Нельзя класть умершего в гроб не по размеру, тем самым остаётся место для следующего покойника.7. Пока покойный находится дома, кошку следует удалить из жилья, так как она может принести беду.8. Нельзя хоронить супруга (супругу) с обручальным кольцом на пальце, иначе они в скором времени соединятся на том свете.9. Пока покойный находится в доме, нельзя убираться и выносить мусор, так как душа может «подумать», что её выгоняют.10. Все вещи, которые покупались для усопшего и не были использованы, а также другие атрибуты для похорон (мыло, полотенце, которыми встречали гостей с кладбища) запрещается оставлять в доме, их необходимо сжечь или закопать.11. Нельзя идти впереди гроба или переходить путь похоронной процессии, таким образом, человек показывает природе, что он «торопится» на тот свет.12. Поднимать цветы после похоронной процессии – брать беду на себя.13. Если на погосте какая-либо вещь упадёт на землю, её нельзя поднимать, а следует оставить на том же месте.14. После выноса покойного нельзя возвращаться домой за забытой вещью.15. На похороны каждому человеку нужно приезжать к жилью усопшего из своего дома, никуда не заходя по пути. После – уезжать только домой, не заезжая в гости, иначе принесёте беду в чужой дом.16. В течение 40 дней из дома покойного нельзя давать в долг деньги, продукты и т.д. А также отдавать вещи, книги, диски и другие домашние предметы.17. Нельзя проводить погребение после захода солнца, иначе душа не успеет попасть в мир иной.18. Запрещено класть в гроб фотографии и личные предметы других людей. Известны случаи, когда мужчина положил в гроб к другу «на память» свой портсигар, спустя год он умер от тяжёлой болезни. В другой семье умершей бабушке положили соску её маленькой внучки, после этого у ребёнка начались проблемы с речью, и в течение 5 лет она не могла говорить.И в заключение мой совет, очень эффективный и без всякой мистики. Если вам кажется, что близкий умерший человек посещает вас (слышны посторонние звуки, запахи, передвигаются вещи, предметы и т.д.), скорее всего дело в самих вас. Видимо, вы слишком сильно горюете по усопшему, чем мешаете ему переместиться в другой мир.И вам, и вашему ушедшему необходимо успокоиться, отдохнуть. Возьмите отпуск, съездите на курорт, санаторий, на рыбалку, за грибами или в другое место, где вам будет интересно. А по возвращению сделайте ремонт (хотя бы косметический) вашего жилища, а после, с помощью клининговой компании, произведите генеральную уборку. Даю гарантию, что после этого постороннее присутствие исчезнет.Автор - Юрий Васильевич.

Ключевые слова: Потусторонние визиты некротическая связь душа умершего зазеркалье ритуал прощания

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